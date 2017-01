No te pierdas lo bueno que viene: La pupila asombrada en enero

Dos ediciones muy especiales o más bien una en dos partes, saldrá al aire en este enero de La Pupila Asombrada, con un nuevo hallazgo acerca del Che. En octubre pasado La Pupila realizó una edición también con un material inédito del Che Guevara compareciendo en el programa Face the Nation de la TV estadounidense. Pensábamos realmente que el hecho no se repetiría, e increíblemente un gran amigo profundo investigador de nuestra historia, acaba de dar con otro material audiovisual que nos trae el Che al presente, abordando temas de gran actualidad con desenfado, su habitual espíritu irónico en ocasiones, y ese poder de imantación que irradia desde su eticidad humanista, que no hace concesiones al imperio. No podemos adelantar más, hasta tanto se acerque la fecha de transmisión, pero ya están los mensajes cifrados aquí:

“ Vuelve a sacudirse el continente con el Che ” jueves 19 de enero 10 pm Cubavisión; sábado 21 de enero 8 y 30 pm Canal Educativo 2.

“Che: No por callado eres silencio” jueves 26 de enero 10 pm Cubavisión; sábado 28 de enero 8 y 30 pm Canal Educativo 2.