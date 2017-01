Sobre crecimiento y desarrollo. Por Fidel Castro

El desarrollo no solo es económico sino también social. Puede haber un crecimiento económico, deformado o dependiente, que no sirva a este objetivo ni conduzca a los fines esperados. Una política económica y social acertada debe tener como centro y preocupación al hombre. Si se traza una política que no corresponda a este contenido, no habrá desarrollo y ni siquiera paz.

Discurso en la inauguración del II Congreso de economistas del Tercer Mundo. Palacio de las Convenciones, La Habana, 26 de abril de 1981