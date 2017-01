Al margen de un reciente debate. Por Carlos Luque Zayas Bazán

A propósito del reciente cuestionamiento al uso irrespetuoso de los símbolos patrios , varios foristas también subrayaron que, además del necesario rechazo a ese proceder, lo más importante era eliminar las causas de los problemas que los periodistas y comentaristas revelan y critican.

En el debate cubano, y no sólo en la Isla, por cierto, conviene distinguir y diferenciar entre los que ejercen el criterio con la intencionalidad de hacer avanzar el proyecto cubano, de los que adversan el socialismo. Entre los últimos, se localizan algunas plataformas y representantes del llamado periodismo independiente, tanto los radicados y financiados en Cuba, como los radicados fuera de la Isla. Estos, por cobrar trabajos publicados en medios que forman parte del tinglado de la guerra mediática enfilada contra la Revolución, desacreditan con ello el prestigio, la intención y la legitimidad de su crítica.

Una mirada superficial cree que la solución de los problemas concretos de la economía y la sociedad, por una parte, y el escenario mediático de la guerra ideológica, por otra, son batallas o frentes de lucha inconexos. Es por ello que se leen con frecuencia opiniones, y en el reciente debate hay varios ejemplos, que aconsejan no focalizar la atención en el escenario mediático y dejar hacer en nombre de una abstracta y apolítica interpretación de la libertad de expresión. Esta última afirmación se distorsiona a conveniencia, como si pretendiera negar el derecho a expresarse. Un filósofo cubano radicado en Miami afirmó recientemente que no puede negarse que la libertad de expresarse libremente existe en Cuba. Pero creer que analizar y criticar a los que notoriamente adversan el proyecto cubano es limitar el derecho a la expresión de las ideas, constituye un grave desconocimiento, ideológica y culturalmente letal. Los medios de información califican hoy como entes políticos de primer orden.

Por sólo citar un criterio especializado entre muchos que se dedican a estos temas, el investigador social, politólogo y profesor universitario ecuatoriano de ascendencia chilena, Julio Peña y Lillo, máster en Ciencias Políticas por FLACSO-Ecuador y en Gestión y Desarrollo por la Universidad de la Sorbona, París-I, refiriéndose a los medios propiedad de las grandes corporaciones monopólicas opina que estos “…son una herramienta, un instrumento clave que forma parte de los aparatos ideológicos de denominación a través de los cuales se reproduce el pensamiento dominante, que es un pensamiento estrictamente neoliberal, individualista, de un discurso que plantea la competencia por sobre la colaboración”.

Al respecto del tema que trata la cita anterior, este investigador, cito de una reseña, “especializado en temas relacionados con las tensiones y desafíos originados a partir de la llegada de la izquierda a los gobiernos de la región latinoamericana”, hace una observación muy profunda, que creo conviene mucho conocer en Cuba hoy. Evito parafrasearla para no alterar el matiz de su pensamiento, y pido disculpas al lector por la cita algo extensa, porque creo que de inmediato se percatará de su importancia y relación con el debate cubano. Refiriéndose a los cambios que se propusieron y aun se proponen los gobiernos progresistas latinoamericanos, reflexiona:

“Muchas veces para poderlos desarrollar y profundizar los cambios no son suficientes y es ahí cuando hablamos del poder relativo del Estado. Cuando tú hablas de este poder tienes que considerar que el Estado no tiene todas las fuerzas para llevar a cabo esa profundización de la democracia que requieren nuestros países, ¿y por qué? Porque a diferencia del siglo XX en donde las izquierdas o el bloque socialista hablaba de una dictadura del proletariado, es decir de una nacionalización de los sectores privados y una nacionalización de la economía, en el siglo XXI a diferencia de ese modelo, se busca hacer el cambio dentro de la democracia sin dictaduras, sin armas, reconociendo a la pluralidad de voces y de fuerzas, y ahí estos procesos se topan de frente con el capitalismo y una de las herramientas más duras que tiene el capitalismo es lo que se llama la industria cultural.”

En: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=221850

De esa poderosa industria cultural a que se refiere este pensador, forma parte una zona bien visible de autores y los medios digitales que hoy en Cuba, bajo el pretexto de contribuir con la crítica al proceso de actualización del socialismo, en realidad, -y mediante vínculos muy difusos, tercerizados mediante canales difícilmente detectables por convenientemente camuflados, que incluyen el financiamiento, la difusión y el apoyo moral, o todo ello junto-, responden a la cosmovisión del pensamiento que da por cadáver exquisito la esperanza socialista de los pueblos. Identificarlos, analizar y desnudar esos vínculos, someterlos a la crítica constante e infatigable, no sólo es un deber, sino una imperiosa necesidad.

No se puede desconectar la tarea de la construcción socialista, la económica y social concretas, de la educación cultural, política e ideológica. De esta última forma parte sustancial la guerra mediática, porque, y nunca se repetirá lo suficiente, la guerra que se nos hace es, además, de pensamiento.

Entre las tácticas que se utilizan para erosionar el pensamiento que les opone, algunos representantes del pensamiento adverso a la Revolución Cubana, se declaran perseguidos, objeto de campañas personales, y otras quejumbres, porque es un recurso muy eficaz para echar una cortina de humo sobre la intencionalidad de su tarea, victimizarse, y de paso restar fuerza pública a sus adversarios de ideas.

Resulta lógico ese proceder porque no sólo buscan la impunidad para sus intenciones, ganar adeptos entre convencidos y vacilantes, sino también porque con ello alimentan la idea de que son víctimas de los que atacan la libertad de expresión, y porque el “perseguido” y “atacado” suscita subliminalmente la simpatía y el apoyo de la gente honesta. Que eso funciona, se aprecia no sólo entre la gente común que comenta, sino también entre intelectuales y gente de pensamiento. Si existe la libertad de expresión, también existe la libertad de ejercer el criterio acerca de lo que expresas ejerciendo tu libertad de expresión.

Paco Ignacio Taibo II dice que él escribe sobre los revolucionarios que admira, que ya otros – y con mejores medios, y abundante $ustento, – se encargan de ensalzar a los enemigos de los intereses de los pueblos, difundir sus ideas, y hacer la tarea tendenciosa bajo el manto de las buenas intenciones, o en nombre de los derechos y la libertad.

Podríamos decir, inspirados en esa observación del autor de Guiteras: un hombre guapo, que la crítica profunda y honesta que nos debe interesar, en primer lugar, es la de los revolucionaros lúcidos, pero también conocer, analizar y someter al escrutinio de la inteligencia, el pensamiento neoliberalizante, conciliador, y hasta el centrista, y todo el espectro del nuevo trinar anexionista, incluso porque en él se pueden espigar a veces acertadas observaciones. A más de la conveniencia de conocer cómo intentan influir en la formación de las nuevas generaciones nuestros amigos, consejeros e iluminados.

De estos últimos hay que considerar que cuando hablan de las deficiencias de Cuba, en cualquier terreno, pueden estar, y de hecho ocurre, apuntando a un problema real. Lo que ocurre, y lo que puede escapar en el día a día, es el tejido de la intencionalidad opuesta al socialismo, que está formado no sólo por un texto puntual, sino por el entrelazamiento de la significación de todos sus textos, por las plataformas donde publican, y por los medios que los replican.

Así como para entender mejor y más profundamente la obra específica de un autor es aconsejable conocer lo que ha escrito anteriormente, y si es posible hasta su biografía, pues todos esos elementos iluminan de significado aspectos de esa obra en particular, el pensamiento y la intencionalidad del tipo de periodista al que nos estamos refiriendo se decodifica mucho mejor si se puede analizar y valorar el sumun interrelacionado de todos sus artículos, de su trayectoria vital y, por supuesto, como dicen los investigadores, si recorremos la ruta de los dineros que le permiten desarrollar su profesional tarea.

Estos profesionales hoy en Cuba, cuan más astutos son, se desmarcan, por supuesto, de los adversarios más desacreditados de Cuba y como no quieren presentarse como adversarios declarados del socialismo, ni del sistema cubano, no enuncian con claridad su ideología, apenas el concepto de capitalismo, o imperialismo forman parte de su vocabulario, ni qué decir tiene que jamás se manifiestan sobre los candentes problemas actuales del mundo, porque no podrían evitar referirse a sistemas y personajes que no les conviene mencionar. Mucho más se sabe por los temas sobre los que no opinan, o por la observación de su universo terminológico.

Presentarse en esa bruma indefinida, les permite enarbolar una supuesta objetividad, una inexistente neutralidad y una intencionalidad de simpatía, ayuda y colaboración.

El signo especifico que declara la intencionalidad manipuladora y tendenciosa, es la falta de calado en el análisis de los temas que abordan. No realizan un periodismo de investigación, sino que vierten en un breve texto, casi en formato de noticia (más adecuada para la exposición de un hecho o una mera información), el criterio sobre un tema complejo, multi aspectual, y con mucha frecuencia presentando bajo la luz más sombría, o al modo de las medias verdades, que son peores que las evidentes mentiras, pues así logran sesgar, aturdir la reflexión, imponer una óptica y hacer aplaudir a los incautos o a los desinformados, y por supuesto, a los que han renunciado a sus anteriores convicciones, o ya son simpatizantes de cualquier cambio, y a cualquier precio que se logre. Hay una relación entre la intencionalidad del ese discurso y el tipo de comentarista habitual de esas plataformas, muchas veces caracterizado por su limitada capacidad para la exposición racional, pobreza en el manejo de las ideas y la argumentación, y una declarada simpatía por las soluciones capitalistas, junto una troglodita y pedestre oposición al socialismo, todo ello provocado como buscada reacción por los enfoques tendenciosos que saben, de antemano que tiene un auditorio proclive a reacciones de ese tenor.

A propósito de lo dicho hasta el momento, me quiero referir a uno de esos temas tratados con la superficialidad que no tiene interés en abordar un problema en su complejidad, sino en exponer un conflicto real, sin mayores consideraciones para, bajo el argumento de ayudar a dar conocer la “verdad”, en realidad erosionar, y como dice muy bien un intelectual que me ayuda a reflexionar en estos temas, apuntar al blanco que les interesa, que es la Revolución.

Desde ya declaro que mi análisis puede ser insuficiente, quizás demasiado, y no lo digo por falsa modestia alguna, sino porque tengo aguda conciencia de que mi formación no pertenece al campo de la economía ni las disciplinas afines. Sólo pretendo ejercer el criterio que me alcanza, a partir de mis lecturas, y si otros más capaces se vieran motivados a tomar alguna idea que pudiera ser útil, o a tratar el tema con la profundidad que requiere, pues sería el posible aporte de esta reflexión.

El fomento del trabajo no estatal en Cuba ha estado y todavía está, en buena parte, condicionado por todos los obstáculos, también los eventuales errores, y las dificultades económicas generales del país. Pero además, por el carácter inédito y complejo de la construcción de la utopía socialista. No hay nada más desleal y tendencioso, o tristemente equivocado, según el que lo haga, que referirse a los problemas económicos y sociales cubanos, como solamente emanados de sus condiciones o errores internos. Nótese que los enfoques tendenciosos están signados por esa característica. Hablan de los errores pasados y de los errores o soluciones presentes, no sólo descontextualizando aquellos, sino criticando y proponiendo estos, como si Cuba estuviera encerrada en una urna autónoma.

El problema del trabajo por cuenta propia, en su modalidad no cooperativa, no colectiva, no comunitaria, digamos que en la modalidad y la dimensión más próxima en el espectro a la propiedad privada cuando esta, por los intereses que crea lleva a alejarse y se desconecta con los intereses sociales, cuando el interés individual por la ganancia y la riqueza desmedida se desatiende de la fraternidad social, es un problema no resuelto por los políticos, los líderes, la teoría, o la gente de pensamiento que ha luchado o lucha por un futuro socialista para la humanidad. Y no está resuelto no porque han faltado brillantes inteligencias que la estudien, sino porque es pura creación compleja, pertenece a la historia que está por trascurrir, y no sólo responde a condicionamientos internos, como hoy cualquiera debe saber.

Es una implementación que plantea desafíos que se resolverán sobre la marcha, en la sociedad no existen laboratorios de ensayo, sin las recetas espontáneas del capitalismo, en condiciones de país que pertenece a la periferia explotada del mundo, y en un momento en que la Isla parece una gota de resistencia en medio de una mar océana de crisis económicas, guerras imperialistas, y, todavía, bloqueo económico. Un bloqueo que impide, entre otras muchas cosas, crear las mejores condiciones posibles para el florecimiento de la propiedad no estatal. Quien no vea esto, lo oculte, o lo minimice, o es un irresponsable, o es un tendencioso, o tiene una grave falta de lucidez para aventurarse a proponer críticas o soluciones. A los que gustan de los análisis tecnocráticos se les podría citar que según un estudio reciente, el mero levantamiento del bloqueo de inmediato se traduciría en un rápido crecimiento del 2% del PIB nacional cubano.

De manera que este tema pertenece a las concepciones que procuran incorporar ese tipo de propiedad de tal forma que no comprometa el proyecto socialista. A esas preocupaciones unos le llaman prejuicios retardatarios, inmovilismo y otras lindezas mediáticas al uso, de esos conceptos que nos hacen repetir como si fueran resultados de nuestra propia meditación responsable, y no por casualidad, los mismos que subrayan la lentitud sin analizarla a fondo. Por supuesto que en cualquier tema existen los prejuicios. Yo le llamo enormes dificultades conceptuales que plantea la construcción de un modo de vida y un sistema político y social que se distinga esencialmente del capitalismo.

No es cierto que no sepamos qué es el socialismo, lo que no se sabe es cómo lograrlo en medio de una batalla campal general contra esa aspiración, y la abrumadora realidad mundial de la preponderancia de las relaciones comerciales, y la visión cultural civilizatoria capitalista. No casualmente cobran auge las concepciones sobre el necesario y dificilísimo decrecimiento económico. Pero ese ya es otro tema.

Sólo habría que reparar en las enormes limitaciones que tiene el país para garantizar un mercado mayorista suficiente para proveer los insumos a todas las actividades económicas no estatales y la compleja cuestión de la necesaria planificación en un escenario económicamente siempre volátil. Si hasta el momento en que escribo continúan las sanciones a empresas y firmas que comercian con Cuba, ¿por qué desvincular esa realidad de los análisis internos? ¿Por qué no matizar eso? ¿Por qué no nos percatamos que tratar el tema sin ni siquiera mencionar esos elementos, es francamente manipulador o en todo caso denuncia una grave limitación de la reflexión intelectual que debe ser visibilizada? Ya sugerí por qué: Hay que influir en el imaginario del lector, y si es un lector obtuso y desinformado, o aspirante a ser el ganador en el capitalismo, mejor. Batirá palmas entusiastas por mi brillante y honesta objetividad, y verá que estoy a favor del desarrollo de su país y, además, que el sistema en que vive en inoperante. Abonaré el terreno para que se empinen las flores del pensamiento en que yo comulgo y que yo deseo.

La correlación adecuada entre la propiedad privada y los intereses ampliamente sociales, así como la dimensión y las atribuciones que debe tener la gestión estatal de la propiedad, es un grave y complejo problema tampoco resuelto todavía satisfactoriamente, ni por la teoría ni por la experiencia socialista, ni aun la llamada del siglo XXI. Quien se proponga criticar el “estatismo”, caballo de batalla del hipercriticismo ramplón, por honestidad intelectual tiene la obligación de abordar esa dificultad y su relación con el mundo actual, tanto en Latinoamérica como en otros lares.

Cuba sigue siendo la esperanza de encontrar al menos la tendencia y el rumbo que lleve, a través de una creación que es heroica por compleja, y por hacerlo en condiciones de los estragos causados por el largo bloqueo económico, hacia soluciones inéditas en la implementación de los variados tipos de propiedad que pueden ser afines a las aspiraciones socialistas, pero de modo tal, como ha dicho Fernando Martínez Heredia, que el capitalismo no encuentre acomodo y lugar en Cuba. A los consejeros de Cuba (y entre ellos economistas, y politólogos, y cubanólogos, y otras disciplinas del patio, y del más allá del patio, no les preocupa internarse en ese análisis. O cuando lo hacen son tecnocráticos, economicistas que desconocen la advertencia fidelista de que el desarrollo económico a toda costa, sin importar las consecuencias sociales, políticas y culturales, es el peor camino que se pudiera transitar. No es la tarea ni el objetivo de esos consejeros. Unos por su perfil de sesgo cuasi neoliberal, otros por su fe desmedidamente economicista y tecnocrática, pero pasan de largo ante la consideración anterior. Pero mientras no se sienten responsables de esos temas, dan por automáticamente bueno, y como una suerte de piedra filosofal que transformaría las vicisitudes en rápida cornucopia de la abundancia, el fomento descontrolado de la propiedad privada. Repito, no de las formas que, aunque ya experimentadas en otros momentos y países, aunque no han dado los resultados esperados, pueden ser afines al socialismo.

En esta etapa, sin atender esta compleja cuestión, no faltan analistas que aconsejan el más rápido despliegue, no sólo del trabajo por cuenta propia, sino de la propiedad privada de dimensiones capitalistas, y señalan entre las razones de una supuesta voluntaria ralentización del proceso, prejuicios dogmáticos, o intereses retardatarios de individuos que no querrían perder privilegios, o posiciones de control. Resultaría ingenuo negar que ese factor puede existir. Pero es de estricta justicia y verdad denunciar que la causa subjetiva de esas dificultades está sobredimensionada por la tarea desacreditadora mediática que está arremetiendo no sólo contra Cuba, sino contra las posibilidades del socialismo y aun del mero progresismo de gobiernos que no radicalizan y siguen presos de las relaciones y el poder capitalista sobre la riqueza y las comunicaciones.

Esa tendencia, cuando es unilateral, sesgada y superficial, forma parte de la actual ofensiva mediática que pretende desacreditar el rumbo del socialismo cubano. ¿Por qué? Mi punto de vista es que tal narrativa no tiene, ni pone su interés en el análisis de la innegable y fatal tensión que se crea, o se puede crear, entre los intereses que se originan cuando la propiedad pasa de ser una de las formas de propiedad que tendrían más probabilidades de coexistir con el rumbo socialista de la nación, como la cooperativa y la comunitaria, a privada, y en una dimensión crítica tal que se convierta en una forma de propiedad característica del capitalismo. Que no suceda eso en Cuba es el propósito del Lineamiento que busca impedir el enriquecimiento desmedido de un sector de la población cubana en desmedro de los intereses sociales colectivos, y que derive hacia intereses no sólo económicos sino de signo ideológico y político afín a los intereses imperialistas que nunca, nunca, cejarán. Por el contrario, que precisamente suceda eso, (el fomento de una clase media mientras más adinerada mejor, notoriamente distanciada de los intereses colectivos) ha sido la inspiración central del giro de la política del presidente saliente de los EEUU.