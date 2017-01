Miami después de Trump. Por Emilio Ichikawa

La Krome Avenue era un campo y ahora es un desierto

Llueve. Detrás de los cristales del transporteichon llueve y llueve. Y en la Krome Avenue, desde la Campbell Drive a la Calle 8 bien al west, no hay un tipo a la vista. Los campos roturados (un decir, porque en el sur de Miami se siembra sobre arena, no sobre tierra como en Cuba; o sobre cenizas, como en Japón) están deshabitados: los guatemaltecos, nicas y salvadoreños (aquí los patrones son mexicanos y los ex guajiros cubanos inversores) temen que los detenga la migra. Es su interpretación.

Total, si me hubieras escuchado, si me hubieras creído… En este barrio la cárcel está cerquita, o “murita” (¿No hay un aduanero cubano que se apellida “murillo”?), de los criaderos de cocodrilos y las “trocas” de tacos. A la entrada del Everglades National Park, que Joe García atendió y Curbelo abandonó. No es política: son hechos. Emilio Alcalde es testigo de cuando le vimos al García inaugurando una ruta turística al parque. Con botellitas de agua gratis.

Hay miedo a Trump. Ayer un abogado de emigración tuvo que dar terapia a una señora desvanecida, explicándole que si la tarjeta de Residente Permanente se le venció, era el plástico, el documento, no el estatus.