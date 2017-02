Ni chicha, ni limoná (+ video). Por Víctor Jara

“Bueno, ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio. Pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte.

“En Chile nosotros decimos… -tomamos mucho, eh, igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron. Ustedes nos enseñaron a eso de la chichita, eh. Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, y tomamos mucha chicha, con limón. Entonces a la personas esas quee.. porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a ná, realmente.

“Por eso es que a las personas que no tienen gusto a ná, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha ni limoná.” *

Ni chicha ni limoná

Arrímese más pa’ ca

aquí donde el sol calienta,

si uste’ ya está acostumbrado

a andar dando volteretas

y ningún daño le hará

estar donde las papas queman.

Usted no es na’

ni chicha ni limoná

se la pasa manoseando

caramba zamba su dignidad.

La fiesta ya ha comenzao

y la cosa está que arde

uste’ que era el más quedao

se quiere adueñar del baile

total a los olfatillos

no hay olor que se les escape.

Si queremos más fiestoca

primero hay que trabajar

y tendremos pa’ toítos

abrigo, pan y amistad

y si usted no está de acuerdo

es cuestión de uste’ nomás

la cosa va pa’ delante

y no piensa recular.

Ya déjese de patillas

venga a remediar su mal

si aquí debajito ‘el poncho

no tengo ningún puñal

y si sigue hociconeando

le vamos a expropiar

las pistolas y la lengua

y toíto lo demás.

(1970)

*Palabras de introducción de Víctor Jara a la canción Ni chicha ni limoná en la televisión peruana en 1973. El gran artista chileno moriría asesinado brutalmente poco después del golpe militar fascista gestado por la CIA en septiembre de ese mismo año en su patria, en el Estadio de Chile que hoy lleva su nombre.