Lo que trae en febrero #LaPupilaTv

Tres de los programas que trae en febrero La pupila asombrada.

“Hitler ha vuelto”

Salida al aire el jueves 9 de febrero de 2017 por Cubavisión 10 pm/ sábado 11 de febrero 8.30 pm por el Canal Educativo 2

Abordará el racismo, la discriminación a partir de los abismos económicos Norte Sur, y las diferencias sociales del capitalismo, lo cual ha traído las grandes olas migratorias, desarraigo y violencia creciente. La película “Hitler ha vuelto” será el eje central de esta edición que contará con otros materiales periodísticos. Un punto marcado será el que trae el humorista argentino Peter Capusotto quien satiriza desde la presencia del nazismo hitleriano en actitudes del presente. En cuanto a la música: la rapera chilena Ana Tijoux, (que estuvo en Cuba en noviembre a razón del festival Patria Grande), el rapero español Pablo Hasél y el cantautor canario Pedro Guerra.

………………………………

“Vas a explotar como cafunga”

Salida al aire jueves 16 de febrero de 2017 por Cubavisión 10 pm/ sábado 18 de febrero 8.30 pm por el Canal Educativo 2

Las diferencias de clases que contiene y expande el capitalismo, la explotación de los de abajo en el mundo actual y su influencia en Cuba con el nuevorriquismo, es abordado mediante materiales diversos: Viajes de cronopios y famas de Julio Cortazar. Corto de la FAMCA, “Mi trabajo es usted” del realizador Pablo Acosta,; momentos de la serie argentina Marx ha vuelto, y entrevista a José Mujica. En la música Juan Carlos Baglietto, Adrián Berazain, Ray Fernández, la pieza Todo el mundo tiene su Moncada” de Silvio Rodríguez por jóvenes músicos de la Asociación Hermanos Saiz, y la antológica Little boxes, de la cantautora folk Malvina Reynolds, y que versionara Pete Seeguer (a quien también veremos en el programa) esta pieza se conoce en latinomérica como “Las casitas del barrio alto” recreada por Víctor Jara por lo que muchos la creen suya, y la veremos esta vez en versión del grupo “Walk off the earth” en un creativo video clip.

……………

“Brasil: Antes que un aventurero le eche mano”

Salida al aire jueves 23 de febrero de 2017 por Cubavisión 10 pm/ sábado 25 de febrero 8.30 pm por el Canal Educativo 2

Recorrido cultural y social por Brasil: la historia de “La chica de Ipanema” canción emblemática contada por su musa, la chica que inspiró a Tom Jobim y Vinicius de Moraes, la relación del bossa nova brasilero y el filin cubano y de la Nueva trova nuestra con el movimiento tropicalista de Brasil; Chico Buarque en Cuba con el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (momentos del documental Hay un grupo que dice); el cine de Glauber Rocha “Tierra en trance” un analista político reflexiona –con gran sentido del humor- acerca del golpe de Estado a Dilma Rousseff, y entre las especialidades en cuanto a música una versión jazzística de La chica de Ipanema por un todos estrellas que incluye a Gonzalito Rubalcaba sentado al piano con el mismísimo Tom Jobim, Herbie Hancock también teclados, bajo Ron Carter, drums Harvey Mason; guitarras Oscar Castro y Paulo Jobim, Percusión Alex Acuña, Saxofon Joe Henderson y cantan con Tom Jobim nada menos que Gal Costa y Jon Hendricks ¡demasiado para una canción!

……………………..

El programa puede ser visto además en Faceboock live: #LaPupilaTv y por el Canal Alba TV (para Venezuela) Jueves 8.30 pm

www.la pupila.cu

www.facebook.com/lapupilaasombrada

lapupila@entumovil.cu

www.eldiablo-ilustrado.blogspot.com

www.lapupilainsomne.wordpress.com