El periodismo oficial que hace oposición en Cuba. (+ video) Por José Manzaneda

A comienzos de enero, en sus crónicas sobre el llamado “gasolinazo” de México (1), el corresponsal de Televisión Española Vicenç Sanclemente omitía informar acerca de la agresión policial a 12 periodistas (2), en un país en el que, cada mes, es asesinado un profesional de la información (3).



Sin embargo, este reportero sí se molestaba en denunciar, a través de decenas de medios internacionales, cómo pasó dos horas retenido por la policía de Cuba, país al viajó tras la muerte de Fidel Castro (4) (5) (6) (7).



Su pequeña venganza contra las autoridades cubanas fue un reportaje para el programa “Informe semanal”, titulado “Cuba enfrentada al futuro”, cuyo tratamiento informativo contrastaremos con el de sus crónicas sobre México (8).



En sus reportes sobre el “gasolinazo” en este último país, el hecho noticioso no fue el impacto para la población más vulnerable, del alza de precios en alimentos y productos básicos. La noticia fueron… los “saqueos” (9): “En este momento la Policía investiga quiénes han podido ser los autores intelectuales, es decir, quiénes ordenaron los saqueos. (…) Ha pasado una semana de protestas y descontrol, en la que centros comerciales como éste fueron amenazados de saqueo”. El periodista daba espacio preferente –eso sí- a la versión del Gobierno: “Enrique Peña Nieto insiste en que la subida de la gasolina es necesaria para la estabilidad económica”. E insertaba un fragmento del discurso televisivo del presidente mexicano: “Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales”. El reportero remataba la versión oficial: (las autoridades)“buscarán compensar la subida con ayudas familiares”. Y explicaba que las organizaciones sociales en México reivindican –ni más ni menos- ¡reducir el gasto público! “Reivindican revertir la medida y, sobre todo, reducir el gasto público”. Esta tesis era reforzada mediante un “analista experto”, cuya única crítica al poder político era no haber aplicado antes las medidas neoliberales (10): “El problema aquí es que, durante 15 años que se conocía esta situación, no se hicieron los ajustes graduales”.



En su reportaje sobre Cuba, el tratamiento fue justo el contrario. La voz del Gobierno cubano era completamente silenciada. Y, de las 6 entrevistas formales del video, 5 lo fueron a personas contrarias. La sexta era a un prestigioso intelectual cubano de izquierdas (11) que –increíblemente- era presentado como “diplomático mexicano” y cuya única frase seleccionada carecía de cualquier carga política.



La única persona con posiciones abiertamente revolucionarias era un anciano que rechazaba vivir fuera de su país: “Y me quedo aquí y moriré aquí No hay duda”. Pero sus palabras eran inmediatamente contrapuestas a las de tres jóvenes que apostaban –al unísono- por emigrar, dejando claro a la audiencia, así, que solo la gente anciana desea vivir en Cuba. “Allá (en EEUU) todas las carreras son mejores” decía uno de ellos. “Desde allí afuera se puede ayudar más a la familia que desde aquí”, añadía el segundo. “Trabajaría allá y, si me gusta, me quedo”, remataba un tercero. Curioso tratamiento el de este periodista que –recordemos- vive en México, un país con 13 millones de migrantes en EEUU (12).



Sanclemente omitía informar de que los supuestos “opositores” cubanos, a los que daba voz exclusiva, son financiados mediante un paquete de 20 millones de dólares anuales de los fondos federales de EEUU (13): un hecho ilegal en cualquier país del mundo (14). Y llegaba a presentar a uno de los grupos de esta “disidencia” adherida a Washington como una ecuánime e imparcial “comisión de derechos humanos”. “Según la Comisión de Derechos Humanos (…) en Cuba permanecen un centenar de presos políticos”. Por supuesto, nadie en el reportaje aclaraba que en este “centenar de presos políticos” no hay ningún “preso de conciencia”, y la mayoría cumple penas por delitos de violencia, incluidos asesinatos, atentados y secuestros (15).



El periodista reproducía, además, otros clichés obsoletos sobre Cuba, como el de la supuesta “censura de Internet” (16). “Cuba es uno de los países con menos conectividad del mundo, porque el oficialismo ha recelado de la libertad de Internet”. Si el Gobierno es el culpable de la baja conectividad a Internet en la Isla, ¿por qué ha instalado, solo en el último año, 252 nuevas zonas wifi, y está ya en prueba un plan para llevar Internet a los hogares (17)?

Televisión Española entraba también en un comedor social católico, con el fin de apoyar otro de los tópicos mediáticos: el del supuesto desamparo de la población anciana en Cuba. Lo que no decía el reportaje es que dicho hogar social, ubicado en el municipio habanero de 10 de Octubre, es fruto de un acuerdo Iglesia-Estado y recibe una subvención estable del Gobierno desde hace dos décadas (18).



No sabemos si algo parecido ocurre en México, sobre cuyos comedores sociales, único amparo posible para miles de familias en extrema pobreza, aún no hemos visto ningún reportaje firmado por Vicenç Sanclemente (19): doctor Jekyll en México, señor Hyde en Cuba.



José Manzaneda es coordinador de Cubainformación.

