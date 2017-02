Una respuesta para La Joven Cuba. Por Javier Gómez Sánchez

javiergosanchez09@gmail.com

A partir de la insistencia mostrada por los miembros de La Joven Cuba a través de mensajes de FB y SMS primero, y luego con el post El pretexto de la censura, no queda más remedio que emitir algunos esclarecimientos tanto al texto Las Páginas de la Revolución, como a la evolución del carácter de LJC que lo ocasionó.

Para ello es necesario explicar las situaciones que fueron llevándome cada vez más a un distanciamiento político, ideológico, ético y por lo tanto revolucionario respecto a La Joven Cuba.

Cada lunes he escrito en su página, cada inicio de semana miles de lectores han leído ahí mis textos.

Todas las veces que he sido censurado en La Joven Cuba, su editor Harold Cárdenas me ha llamado para comunicármelo, todas las veces que ha deseado eliminar un párrafo completo o una línea, incluso una palabra, he recibido antes una llamada suya que se inicia invariablemente con una frase: ¨El texto está muy fuerte¨.

Igualmente todas las veces que uno de mis textos ha sufrido algún tipo de modificación con la intención de ¨suavizarlo¨ o llevarlo a lo que eufemísticamente se llama ¨la posición de La Joven Cuba¨, este igualmente ha tenido el delicado gesto de comunicármelo.

He tenido incontables discusiones por esta situación. Según Harold Cárdenas, ¨los miembros de este proyecto colectivo se han editado unos a otros los textos buscando segundas opiniones y que estos sean lo más completos (sic) posible. Hasta hoy nunca había sido un problema.¨

Llega el momento de aclarar algo fundamental: No existe colectivamente una ¨línea de La Joven Cuba¨. Solo la mentalidad y los intereses personales de Harold Cárdenas.

Actualmente el único que puede escribir libre de tener que lidiar con eso es Osmany Sánchez Roque (ya que Roberto Peralo no publica hace mucho), quién es una persona que siempre se me ha manifestado como íntegra en su ética personal y revolucionaria. Al ser fundador de La Joven Cuba, publica sus textos directamente sin tener que pasarlos por Harold.

Ante la publicación de Los periodistas imprescindibles de Harold Cárdenas, un texto que se limitaba a continuar con la letanía de ¨periodistas independientes vs periodistas estatales-oficialistas¨, consideré que debía plantearse el verdadero dilema que considero que es: ¨periodismo revolucionario cual sea vs periodismo contrarrevolucionario ídem¨ Para eso escribí Las Páginas de la Revolución y lo envié a Harold.

Las Paginas de la Revolución resultó ser la gota que desbordó la copa dentro de una larga historia.

A las 9:54 am del jueves 2 de febrero, día que me encontraba de descanso, sonó mi celular. Más o menos ocurrió el siguiente diálogo:

–Harold (a quemarropa): El texto esta duro como quiera que se ponga

Parece que le había dado más vueltas que a un cubo de Rubik, pero no había podido llevarlo hasta ¨la línea de la Joven Cuba¨

–Yo (algo soñoliento): ¿Por qué, que pasa?

–Harold: Le hice una versión y te la mande a tu correo, revísala para ver si estás de acuerdo.

Definitivamente Harold es un tipo delicado…

Voy a la PC, y aún medio dormido espero a la conexión, la desesperante lentitud de abrir el Gmail, y finalmente descargar la versión propuesta.

Al leerla me desperté completamente: ¨! Pero que coj…!¨

Uno de los párrafos fundamentales del texto había sido modificado radicalmente y lo que yo había escrito como:

¨No fueron con este texto los ¨oficialistas intolerantes¨, no fueron los ¨inmovilistas retrógrados¨, fueron nada menos que algunos de los ¨independientes¨. Tal vez se habían acostumbrado a escuchar en la blogósfera, espacio digital del universo comunicacional que no por su independencia carece de responsabilidad y visión política, siempre las palabras más cómodas¨

Se había convertido en:

¨No fueron contra este texto los ¨oficialistas intolerantes¨ ni los ¨inmovilistas retrógrados¨, sino algunos de los ¨independientes¨. Tal vez acostumbrados a escuchar palabras más cómodas. Hubiera sido buen momento para mostrar hacia otros la tolerancia y el respeto que demandan para sí mismos. El nivel de acercamiento o no a la Revolución y la institucionalidad del país, puede verse en las reacciones de la gente¨

El próximo párrafo había sido arrancado de cuajo:

¨Pensaban que habían cimentado un mullido lugar donde reposar mientras arremetían contra la institucionalidad, no con la crítica sino con la mañosa y mala intención. Mientras tiraban la piedra y escondían la mano una y otra vez. Mientras cada vez que alguien los señalaba, se vendían como víctimas. El ciclo se repetía siempre, porque el dedo que los señalaba, que tiraba de la manta bajo la que se mueven los dólares que financian los ¨proyectos¨, la voz que se levantaba, siempre estaba sola, era distinta cada vez, pero siempre solitaria. Y así, a fuerza de venderse como mártires, se pensaron héroes. Héroes del ¨periodismo independiente¨.

Otro párrafo fue a conveniencia mutilado. Yo lo escribí:

¨Segundo, que tras cuatro páginas impresas en blanco y negro o tras un blog de palo sostenido con mucho esfuerzo puede haber más dignidad que tras la espléndida página web de algún proyecto lustrado con fondos extranjeros, becas generosas, publicidad camufladora o sospechosos crowdfunding¨

En la versión haroldiana decía:

¨Segundo, que tras cuatro páginas impresas en blanco y negro o tras un blog de palo sostenido con mucho esfuerzo puede haber más dignidad que tras la espléndida página web de algún proyecto lustrado con fondos cuestionables¨

El subrayado anterior es mío. Además se habían eliminado varias menciones a ¨la Revolución¨, incluso cuando la mencioné igualándola a la defensa en Cuba del ¨ideal socialista¨.

La eliminación de la frase ¨Los zorros cambian el pelaje¨ no me la explico.

También la eliminación a la mención directa del término ¨contrarrevolucionario¨. Recordemos que una de las directrices del centrismo (para ir entrando en materia, vaya) junto a la tergiversación del término de ¨revolucionario¨, es la disolución del concepto ¨contrarrevolucionario¨. Para poderse disfrazar del primero, es importante desaparecer de las mentes la idea del segundo.

De la misma forma nunca ligar las palabras ¨Revolución y Socialismo¨, introducir la idea de que en Cuba es posible la existencia de un supuesto socialismo sin la Revolución Cubana. Como antes se ideó que podía haber Revolución sin Fidel. El arte del centrismo consiste en inventar una receta de arroz con pollo… sin pollo.

Pero me estoy adelantando.

Marqué el número de Harold en el teléfono y un nuevo diálogo ocurrió:

–Yo: ¡Oye, eso no fue lo que yo quise decir!

–Harold: ¡Sí, pero esto no se trata de tu opinión, sino de la opinión de La Joven Cuba!

Aclaro que en decenas de post en que he hecho críticas, desde la sinceridad, desde la pertenencia y la insatisfacción revolucionarias, a veces acertado, a veces injusto, a veces indignado, a veces excesivo, a veces incluso ignorante, pero siempre honesto y convencido sobre cosas que considero mal en el funcionamiento del Estado y sus instituciones.

Críticas a las autoridades, al Gobierno, a la CTC, a la UJC, a la Aduana, al IACC, a los medios de comunicaciones estatales, a quien sea en el Estado cubano. Hasta si se me hubiera ocurrido escribir burlándome de la Empresa de Servicios Necrológicos. Este diálogo nunca hubiera ocurrido.

Solo se ha repetido invariablemente en las otras decenas de veces que he escrito atacando a la contrarrevolución.

Porque claro, con la contrarrevolución hay que ser diplomático, con la contrarrevolución hay que ser tolerante, a la contrarrevolución no se le puede censurar (en la mentalidad centrista escribir una réplica es ¨censurar¨), al Estado, a las organizaciones políticas del gobierno cubano sí, pero a los proyectos financiados por los Estados Unidos, no. A esos ni con el pétalo de una flor. Bienvenido a la ¨línea de la Joven Cuba¨

Como si ellos fueran los que mantienen el policlínico adónde va mi esposa, o el círculo infantil donde dejaré a mi hija.

Como si cuidaran el Panteón de las FAR donde descansa mi padre.

O para mencionarlos hay que hacer una cantidad tremenda de vericuetos literarios, pero parece que esta vez no hice los suficientes. Lo confieso, cuando tengo que buscar variantes a la sinceridad, llega el momento en que los recursos se me agotan, las parábolas se agotan, las metáforas se agotan, hasta las hipérboles se agotan.

Y así continuó el diálogo:

–Yo (haciendo acopio de paciencia): ¿…?

–Harold: ¡¿Qué, cuál es el problema?!…! Que si sale: ¨Que tras la espléndida página web de algún proyecto lustrado con fondos extranjeros, becas generosas, publicidad camufladora o sospechosos crowdfunding¨, entonces Cuba Posible, Elaine Diaz con Periodismo de Barrio, On Cuba, etc, se van a dar cuenta de que están hablando de ellos!!

–Yo (Exaltado): ¡!!¿Qué importa que se den cuenta si precisamente de eso se trata esto?!!!

–Harold: (Irritado): Bueno mira, si tu no aceptas lo publicamos así, pero aquí siempre nos hemos editado y tú eres el único que da problemas con eso, vaya, fíjate, si tu insistes lo publicamos así, pero tú eres el único que se pone con obstáculos…

Aquí debo hacer un alto en el diálogo para aclarar de donde salen las palabras: ¨Tú eres el único que da problemas, tú eres el único que pone obstáculos¨

Flash back. Matanzas, Cuba. 2012.

A La Joven Cuba, un blog creado por tres jóvenes universitarios y del que yo era un simple lector, se le cierra la posibilidad de conexión desde la Universidad de Matanzas.

Corte a: Santo Domingo, República Dominicana. Desde mi blog cultural Sopa de Cabilla, dedicado por iniciativa a sanear la imagen de Cuba en Internet, hago una excepción y publico un post político titulado En solidaridad con La Joven Cuba. Hasta ese momento solo dos páginas casi al mismo tiempo habían reflejado el hecho: Cubainformacion y Vicente Feliú.

Recibí en el buzón de comentarios un agradecimiento de Harold Cárdenas Lema, que aún no tenía la trayectoria que tiene hoy, y en aquel entonces con más ganas de viajar fuera de Cuba que un adolescente por perder la virginidad. Nunca pensé que llegaría a tener sentimientos de amistad hacia él ni que iba a estar escribiendo esto hoy.

Le propuse hacerle una entrevista escrita, hablando de los problemas de la juventud en Cuba, etc. Quedó de lo más bien en mi blog.

La vida dio muchas vueltas y regresé a Cuba. Durante dos años estuve aclimatando el chip a la vida nacional. Tuve que dejar de bloguear porque creo que cuando aquello no había ni Nauta o empezaba.

Para ese entonces Harold se había mudado a La Habana, un día nos encontramos en la calle y conversamos un rato. Pasó un tiempo más y lo llamé. Era ya el 2016. Un año muy complejo para Cuba y especialmente para las fuerzas revolucionarias. Había ocurrido la visita de Obama con las obligaciones incómodas de la diplomacia, la conciencia del puñal que significaba el cambio de estrategia, la cumbre de la OEA, etc En la calle comenzaron a aparecer banderas norteamericanas por todas partes. Todo eso nos había sumido en una sensación de ¨moco caído¨ pero de irritación al mismo tiempo….Creo que todos los que nos sentíamos patriotas y revolucionarios teníamos la misma sensación.

Entonces me acerqué a La Joven Cuba, había llovido mucho desde el 2012 y había ya bastantes visas en el pasaporte, pero veía en ella ciertos valores: Era un medio de divulgación independiente, lo que le daba libertad, creía yo. Tenían la moral de hacerlo gratuitamente. Era un proyecto grupal, lo que consideraba como su mayor cualidad y fortaleza. Hacían crítica revolucionaria, pero defendían el proyecto de la Revolución. Tenía posibilidades de organización y de participación que eran importantes en el escenario mediático-político 2.0 que se estaba organizando. En fin podía ser una fuerza de choque frente a la neo contrarrevolución.

Así envié mi primer texto con regularidad: Derechos patrios. Haciendo una defensa de la existencia de derechos humanos y libertades en Cuba además de salud y educación, haciendo énfasis en la necesidad de consolidar otros a pesar de las complejas situaciones que vive Cuba.

Me involucré con La Joven Cuba hasta ser considerado un miembro más en su organización. Comencé a impulsar algunas ideas: Emitir un boletín quincenal para lectores sin Internet, enviar trabajos a Granma y Juventud Rebelde sugiriendo su publicación, elaborar un documento con nuestros planteamientos a la Conceptualización. Todas fueron aceptadas, todo parecía ir bien.

Hasta que empezaron los problemas.

Publiqué un post titulado La distante letanía, donde le decía a la comunidad cubana en el exterior, especialmente a la de Miami que constantemente pedía mayor participación en Cuba para los cubanos emigrados, que el principal lugar para participar si se tiene buenas intenciones era precisamente en Cuba, en los mecanismos que existen y que son perfectibles. Siempre que fuera una participación dentro del socialismo. Los insultos llovieron.

Ahí vino el primer toque. Harold, que acababa de regresar de ahí mismo: ¨No debemos estar molestando a la gente de Miami¨ Le respondí, algo desconcertado pero buscándole una lógica: ¨Sí, no vale la pena, tenemos otros problemas aquí¨

Luego se desató el choque con Cuba Posible, varios revolucionarios en la red comenzaron a denunciar ese proyecto.

Confieso que aunque no conocía a ninguno y no eran gente simpática, ni cool, me percaté de que tenían la razón. Comencé a intentar que La Joven Cuba se pronunciara, tomara partido, que nuestro deber como revolucionarios era no dejar solos a los que estaban tratando de desenmascarar el fenómeno del centrismo.

Negación rotunda de Harold. Esto provocó un cisma de criterios dentro de la Joven Cuba, pues Osmany Sánchez, sí estaba de acuerdo con denunciar a Cuba Posible, aunque reticente a mencionarlos para no darles ¨publicidad¨. Fueron largas y acaloradas discusiones. Pero Harold se impuso, la única manera de hacerlo hubiese sido por encima de su cadáver.

En aquel entonces le dije: ¡Qué gran oportunidad perdió La Joven Cuba de definirse como revolucionaria! Nunca imaginé hasta qué punto serian premonitorias esas palabras.

Aun así, escribí un texto titulado Descalificar vs Debatir, donde respondía a la descalificación del debate que hizo Cuba Posible frente a la Conceptualización. Como usaba recursos lo suficientemente indirectos, fue publicado.

Un par de días después Harold me dijo alarmado: ¡! Tremendo lío se me formó por lo que escribiste!! . Yo pensé: Je, se dieron cuenta que era con ellos.

Pero no, resulta que casi al mismo tiempo salió otro texto mío titulado De medios a medias sobre la visión de los medios de comunicación en la Conceptualización. Yo había escrito: ¨Las fuerzas progresistas (léase revolucionarias), están en desventaja respecto al terreno ganado por los medios contrarrevolucionarios, enajenantes o cultivadores del centrismo¨

El solo uso, una vez, de centrismo en un texto de 1197 palabras provocó que Harold recibiera un correo electrónico, que me mostró, de uno de los indignados organizadores de Cuba Posible, donde le advertía que ese era un concepto inventado y acuñado por ¨gente de la peor calaña¨ y que la cómo La Joven Cuba se hacía eco de eso…

Luego de una discusión, donde Harold me decía que La Joven Cuba no estaba para confrontarse, en la que yo le cuestionaba entonces para qué estábamos, si el primer deber de un revolucionario es enfrentar a la contrarrevolución. El sigue respondiendo a eso hasta hoy: Para eso están otros. Llévatelo a otra parte.

Desde ese entonces está prohibida la palabra ¨centrismo¨ en un texto de La Joven Cuba.

Hubo un episodio excepcional en esta historia, fue el que dio origen al texto de autoría ¨conjunta¨ titulado Una respuesta necesaria (Para responder a Fernando Ravsberg). Confieso que no conocía ni a Ravsberg ni a Iroel y en La Joven Cuba siempre se había presentado el caso como una mera ojeriza personal sin darle más valor político.

Hasta que conocí a los dos, a Ravsberg invitado a almorzar a su casa junto a una decena de personas, ante una mesa espléndida de vino y salchichas, donde confieso, me serví tres veces. Rasvberg estaba sentado del otro lado de la mesa, que tenía apenas un metro y medio de ancho, pero yo me sentía a un kilómetro de distancia. A Iroel, por insistencia mía a Harold para escuchar las dos campanas, en un bar y con un par de cervezas de las más baratas. Uno no tiene que coincidir en la forma, pero si en la esencia, y cierto olfato le permite a uno reconocer a los de su bando, o al menos a los que no lo son. Me habían pintado a Iroel como un ogro, un miura político, con el que sería muy difícil dialogar y lo que veo llegar es a un tipo medio descojonado convaleciente de una operación. Empezamos a hablar los tres, Harold, Iroel y yo. Estábamos molestos porque Iroel había tomado fragmentos del muro de Facebook de Harold y lo había publicado en La Pupila Insomne.

No hay manera de saber lo que hay en lo más profundo de la mente de una persona, pero ese día noté algo, un detalle mínimo, casi subjetivo: Ravsberg no te toca cuando habla. Iroel sí.

Es muy difícil que alguien que no es sincero en lo que te dice, haga contacto físico contigo.

La conversación devino un debate intenso sobre la evolución política en Cuba, el choque entre fuerzas, el fenómeno del centrismo. Defendí a Harold por los motivos por lo que lo volvería a hacer, o al menos tratar de entenderlo y que los demás lo entiendan. Entenderlo todo es perdonarlo todo, dijo un griego. La conversación a tres voces fue una sacudida para Harold, que le movió la fibra de revolucionario que queda en él.

Por casualidad de la vida, leí muy poco después un texto de Fernando Ravsberg, donde introducía una punta de lanza tergiversando el concepto de ¨revolucionario¨, presentando que hoy los verdaderos revolucionarios en Cuba no estaban en las instituciones, ni en el Gobierno, sino en los cuentapropistas, en los periodistas independientes (ya sabemos cuáles), en el que lo mismo desempolvaba el Quinquenio Gris que manipulaba un discurso de José Martí. La intención de apropiación del término de revolucionario se veía venir.

Le escribí un email agradeciéndole el almuerzo pero que sentía la necesidad de responderle y lo hice escribiendo Una respuesta necesaria (Para responder a Fernando Ravsberg).Lo envié a Harold, que como todavía estaba bajo el electrochock del encuentro con Iroel, no solo accedió a publicarlo, sino que me pidió firmarlo junto conmigo. Le dije que si el hacía suyo lo que decía ahí, perfecto, pero sin cambiarle ni una palabra. Tragó en seco y accedió. Su firma apareció también en el texto.

Ravsberg solo dijo que nuestra reacción había sido desmedida. No sé si pensando que los cubanos nos llegamos o nos pasamos. Pero lo cierto es que ocurrieron dos cosas: No volvió a jugar con lo de ¨revolucionario¨ y nunca más volvió a publicar un texto mío.

Entonces escribí Hurto y sacrificio de palabras mayores, si en el anterior solo se respondía a las ideas párrafo por párrafo, este era una consolidación de que había un intento de usurpar el concepto de revolucionario. Un contraataque que lo señalara más claramente.

Pero Harold se negó esta vez a publicarlo. ¨Yo no quiero seguir con eso¨. Le dije que cómo iba a ser, que ya había salido el primer texto con su firma también, que este era precisamente la consolidación como respuesta política…Pero que va, la mula no caminó. Simplemente se le había pasado el efecto.

Se me ocurrió enviar Hurto y sacrificio de palabras mayores a La Pupila Insomne, y ahí apareció. Luego fue seguido de Para entender el centrismo, que por supuesto ni se me ocurrió proponer Harold. Lo absurdo de la esfera digital hizo que por yo publicar en La Joven Cuba y en La Pupila al mismo tiempo, los comentaristas me llamaran Dr. Jekyll y Mr.Hyde.

El tiempo siguió transcurriendo y Harold no se percataba del cambio que iba dando su propio retrato de Dorian Gray.

Pasó un águila por el mar y luego un huracán por Guantánamo, el Mathew. Llamé rápidamente a Harold y le planteé la idea de que La Joven Cuba fuera a la zona de desastre a recoger escombros, o ayudar en lo que fuera, al menos una semana que yo podía pedir permiso en mi trabajo, insertarnos idealmente en alguna iniciativa organizada, tal vez con la FEU o con la UJC, era una quimera por el ya enorme deterioro de las relaciones entre Harold y esas organizaciones. Pero nada se perdía con intentar. Incluso ir por nuestra cuenta. Como no somos artistas profesionales, descartamos las brigadas artísticas que siempre acuden ante esos eventos ya que pensábamos erróneamente que se limitaban a las actuaciones artísticas.

Harold se informó de la situación en Baracoa, del estado de emergencia, de las limitaciones de acceso a la zona y decidimos desistir de la idea.

Pero en ese momento Periodismo de Barrio hace su apuesta de ganar o ganar, de ir como sea a Baracoa, y no para hacer trabajo voluntario recogiendo escombros, sino para ir a reportar de manera ¨independiente¨ lo que ahí ocurría. Organizaron una campaña y posiblemente el crowdfunding más rápido que se haya hecho en Cuba, que es muchísimo decir pues es casi imposible hacerlo desde aquí. La intención de aprovechar políticamente el desastre natural fue respondida por varias publicaciones revolucionarias, incluido el periódico Granma.

Dije que La Joven Cuba tenía que unirse a la respuesta. Fue la discusión más grande con Harold, donde quedaron definidas muchas cosas, y se aceleró el deterioro de mi permanencia en LJC. Ahí me dejó claro que La Joven Cuba solo aceptaría de mi textos que no fueran ¨de confrontación¨ ,que todo lo que fuera de ese tipo, se lo enviara ¨a Iroel o a alguien por el estilo¨

Lo increíble es que en vez de aparecer una reacción en LJC sobre las intenciones de Periodismo de Barrio, lo que comenzó a salir, incluso no ya como una forma personal sino firmado como ¨La Joven Cuba¨, fue una serie de cuestionamientos lagrimosos a que si el Estado estaba excluyendo al pueblo que quería ayudar a los afectados. Se refería a que las ayudas y labores estaba siendo realizadas y canalizadas por las FAR, los CDR, Defensa Civil y otros organismos e instituciones. Eso, con el show guantanamero de Periodismo de Barrio andando.

En un debate en Facebook a partir de uno de los susodichos post, donde varias personas reaccionaron indignadas ante el disparate, superé mi aversión a comentar en FB y me uní a ellos. Pregunté lacónicamente: ¿Acaso el pueblo organizado deja de ser el pueblo?

El lagrimeo se detuvo. No sé si antes había ocurrido que un miembro de la Joven Cuba comentara en FB en contra de un post de la propia LJC. Tal vez algunos se hayan sorprendido. Incluso alguien hasta me escribió cuestionador.

Comencé a platearme mi separación cada vez más próxima de La Joven Cuba, pues era evidente que mi presencia estaba resultando cada vez más indigesta. Pero la seguía considerando un buen medio para hacer divulgación de algunas ideas.

Era una lástima desaprovecharlo, además posee un tipo de lector al que es importante llegar. Decidí continuar publicando ahí al menos un tiempo más.

Pero tomándole la palabra a Harold, todos los textos ¨confrontacionales¨, o sea incompatibles con su agenda personal de ¨la línea de la Joven Cuba¨, los comencé a enviar a la Pupila Insomne. Así aparecieron en esa página en vez de en LJC, textos como Para entender el centrismo y ¿Que buscar fuera de Cuba?, este último ya de ruptura con La Joven Cuba.

Ahí cuestionaba el carácter verdaderamente revolucionario de los viajes a eventos organizados en el extranjero para visibilizar, organizar y apoyar los proyectos ¨independientes¨. La idea, interesante sin dudas pero con un límite racional, de que si no hay presencia de nadie revolucionario en un evento sobre Cuba, se verterán sobre ella los peores criterios sin que haya otra voz, a la larga se ha convertido en prestigiar y otorgar consistencia a eventos organizados para el beneficio de la contrarrevolución. La degeneración de una idea se había ligado al confort de los eventos y el turismo político, el típico fasteo cubano, siempre a países del primer mundo.

Como dije en ese texto, no hay que ser un experto en semiótica para comprender las intenciones de un evento como Connecting Cuba, cuyo logo es la boina con estrella del Che sin rostro, desvaneciéndose con la pregunta What next?

Pero volvamos a la actualidad y a la llamada por teléfono hace unos días donde discutíamos sobre Las Palabras de la Revolución. La cuestión era entonces no publicarlo, o permitir que saliera peor de como salió.

Pensé en decirle ¨No publiques ni p…¨ pero luego me dije que entonces las 2 tesis que yo planteaba en el texto no saldrían, y que al final eso era lo más importante:

1) No existe la cuestión periodismo oficial vs periodismo independiente. Lo que existe es la cuestión periodistas revolucionarios vs periodistas contrarrevolucionarios donde quiera que escriban.

2) Solo habrá una defensa plena de la Revolución y del proyecto socialista en Cuba, cuando su Dirección comprenda que tiene muchas reservas políticas en los medios independientes revolucionarios.

Entonces en aras de un objetivo superior. Le dije a Harold, que prefería que el texto apareciera mutilado que modificado, así que en vez de cambiar a su estilo el párrafo que le molestaba, que lo quitara. Se dio por satisfecho y así se publicó.

La alarma que le provocó la posibilidad que un puñado de cojedólares ¨independientes¨, se dieran cuenta que la cosa era con ellos, no le permitió ver su propia foto dentro del texto. Pasó por alto un párrafo que puse ahí con toda la intención de retratar lo que Harold Cárdenas ha llevado a ser a La Joven Cuba:

¨Y para aquel al que le quede alguna duda, no es periodismo revolucionario el que no se confronta, el que no ataca, el que no desenmascara, el que no llama por su nombre, el que omite, el que teme a que no le den like en su Facebook, a que no lo inviten. El que se deja llevar o fomenta los lamentos por una manoseada libertad de expresión, de clamor doliente ante una intolerancia que permita a victimarios pasar por víctimas, los que se suman al lagrimeo y vestiduras rasgadas por los convenientemente censurados, el que ayuda a esconder la mano hoy a los que lanzarán de nuevo la piedra mañana¨

En este tiempo de smartphnes, ya pocos recuerdan a las Polaroid.

El texto de Harold Cárdenas Los periodistas imprescindibles, donde hablaba de los periodistas de medios estatales, no cumplió su objetivo, para eso debió ser seguido por otro ya preparado donde hablaría de los independientes, ambos textos le permitirían mantener la equidistancia ambigua que siempre ha cultivado. Flotar en el centro de una laguna política. Pero al ver la inesperada respuesta de los ¨independientes¨ más reaccionarios, el segundo quedó inédito. Solavaya.

Pero no estaba tan mal la cosa, vaya, ahora al menos tendría de seguro el favor de los ¨oficialistas¨…

Cualquiera calcula mal el diámetro de un tibor.

Los periodistas de medios estatales no se sintieron ni remotamente defendidos, al contrario, muchos respondieron igualmente molestos.

Aparecieron textos sobre Harold, sobre El Toque, (donde el escribe posts siempre positivos sobre Cuba, pero eso es igual que tener un programa de cocina en Tele Martí), le sacaron sus viajes invitado a los eventos, le cuestionaron que si era de izquierda o de derecha, en fin. La cosa se puso mala por los dos lados.

Le dije entonces como se le dice a quién recoge lo que siembra, pero con una frase simple y coloquial: ¨Te has acercado demasiado a la mierda como para que no se te pegue el olor¨.

Entonces buscó el habitual refugio psicológico, la fantasía de que todo es una campaña contra él, la convicción delirante que todo es generado por manos tenebrosas en el Buró Político de la UJC, por mentes perversas en el Comité Central, en la casa de Iroel, por gentes que se reúnen para conspirar contra él.

Una conjura donde todo es fabricado, todo lo que se dice es un invento, absolutamente todo. Una conspiración, eso…una difamación.

Lo hacen porque no tienen argumentos. ¿Ustedes no se habían dado cuenta antes? Claro, es por eso que lo hacen.

Durante todo este tiempo, sostuve una rama de olivo, una mano amiga revolucionaria dispuesta a ayudarlo si quería cambiar su rumbo. ¨A eso no se responde con nada escrito, se responde con la actitud futura, hay toda una vida para borrar todo eso¨, le expresé.

Le dije también a Osmany que a Harold hay rescatarlo mientras sea posible, pero solo si él estaba dispuesto a ser rescatado. Para entonces, una tras otra se habían caído y marchitado las hojas en la rama.

Hasta que en los últimos días le dije: ¨Estoy contigo si quieres rectificar el camino¨ A lo que me respondió lapidario: ¨No voy a cambiar nada¨

Sentí lástima mientras vi caer, la última hoja de olivo.

Aun así somos jóvenes, hay un horizonte y muchas cosas por delante en un país que está cambiando, La Revolución vivirá tiempos más difíciles en el futuro, dónde todos los que sentimos por ella nos probaremos. Mi deseo es que ese día pueda decirse de Harold el verso Si alguien roba comida y después da la vida ¿Qué hacer?

Oportunidades no le faltarán.

Viviré con la esperanza sostenida, por pura fe en el alma humana, de cambiar la imagen que me quedó de él cuando nos vimos por última vez, en su casa, cuando sentencié con amargura:

– ¨Harold, La Joven Cuba se ha convertido en el lugar más a la izquierda del centro¨

Esa tarde, después de 7 años de bloguear, de miles de post publicados, Harold Cárdenas me miró un instante con una expresión en su rostro que aún intento descifrar, hasta que dijo:

–¨ ¿Tú crees? ¨