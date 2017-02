¡Tírenle al de rojo! Por Javier Gómez Sánchez

javiergosanchez09@gmail.com

A partir de una serie de acontecimientos, penosos y recientes, de la adopción de posiciones y definiciones, he visto aparecer mi nombre en la red como objeto de ridículas iniciativas.

Incluso mi imagen fotográfica ha sido tomada por algunos para eso. No he sido el único ni el primero.

En el orden de la ética pública, de la decencia que no se aprende en ninguna escuela de periodismo, cometer esos actos los sitúa en su nivel. El efecto se invierte y mancilla es los que los cometen. Sin los cuales, el periodismo en Cuba también sería precisamente mejor periodismo.

Los cubanos no estamos acostumbrados a ese tipo de ¨periodismo¨. Esos actos que no merecen ese nombre, se realizan a diario en periódicos de tercera categoría del extranjero pero no se ven en Cuba desde hace unos 55 años, cuando desaparecieron las empresas que lo mismo vendían periódicos ¨serios¨ qué libelos y periodicuchos dedicados a los chismes de la farándula, la crónica roja o social y el sensacionalismo.

Los escribían un grupo de ¨vendeplumas¨ en la nómina mensual o eventual de políticos y empresarios. No hay tampoco que culparlos, así era entonces y lo hacían para mantener a sus familias. Grandes talentos de la literatura cubana, de la novela, del cuento y la poesía, no pudieron crear más, porque debían estar cada día ante una máquina de escribir para teclear: ¨Apuñaló a su marido mientras dormía¨ o ¨Resaltaba entre las damas de la fiesta, el bello vestido de fino tul y exquisito encaje, de la Sra esposa de…¨

Ese tipo de periodismo se sigue haciendo hoy en Latinoamérica y el mundo. En la República de Cuba, de nuestro periodismo lleno de defectos, se puede decir mucho pero no algo como eso.

A la patria de Juan Gualberto Gómez y Pablo de la Torriente, de Raúl Roa, de Prensa Latina y del Noticiero ICAIC Latinoamericano, no es el precisamente el periodismo de Oriana Fallaci o Washington Beltrán el que nos quieren traer.

Algunos pudieran preguntarse entonces si la persona objeto de los mismos, siente algún desasosiego ante ellos, alguna falta de sueño, algún encogimiento en su interior.

Si me lo preguntaran, respondería que uno no es huérfano de ideas, ni de quienes se las legaron.

Diré entonces por qué me parecen tan ridículas y nimias.

Era 1963 en Cuba y en el centro del país se peleaba la Guerra del Escambray. En las montañas, en ese monte que bestializa, donde en medio del verdor la sed y el hambre pueden hacer desmayar bajo el peso de la mochila y el fusil, donde el frío conserva los cadáveres de noche y los descompone de día. En un frente indefinido, de ráfagas y gritos de espanto en la oscuridad, donde una vida termina en un segundo o en una hora de agonía, donde no había un médico ni anestesia. Donde no salía ni se ponía el sol sin que en cada bando muriera al menos un hombre.

Una señal de radio recorría las montañas. Radio Swan, la emisora de CIA desde una isla cercana, emitía mensajes en clave, hacia propaganda, trasmitía órdenes.

Una noche cuando la emisora se sentía más fuerte, en el descanso de las tropas un grupo de oficiales y milicianos jóvenes, algunos casi niños, escuchaban la voz del enemigo. La voz rajada del locutor comenzó a leer la información que le llegaba, a veces real a veces falsa, de las tropas revolucionarias en el campo de batalla. A ratos daban la lista de oficiales al mando de ellas, llamando a quien los conociera que los matara. Para acabar con el castrismo, con el comunismo, con esas ratas.

Un hombre escuchó así decir su nombre completo y su grado de entonces:

… Teniente Francisco Antonio Gómez Balboa….

Mientras lo repetían, el joven oficial pasó a un compañero, tranquilamente, el cigarrillo que fumaba por encima de su fusil.

Ese hombre era mi padre.

No puedo entonces, al ver mi foto y mi nombre así, hacer otra cosa que reír.

Hacerlo, con la risa clara con que ríe el desprecio.