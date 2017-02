La banalización de los conflictos. Por Javier Gómez Sánchez

javiergosanchez09@gmail.com

Mi texto anterior El nombre de las ideas se unió al debate sobre la evolución del choque político en Internet sobre la Cuba actual. Esta evolución se ha movido rápidamente, pero eso no impide que en poco tiempo una maquinaria haya insertado profundamente ciertas matrices de pensamiento.

En él planteaba: ¨La despersonalización de las ideas, ha sido una de las estrategias más introducidas y cultivadas por la neocontrarrevolución ante su enfrentamiento político. Cómo respuesta a: ¿Qué se esconde detrás de la introducción de una matriz de opinión como esta? ¿De su repetición intencionada, o como simple reflejo?¨

Aunque el hábil perfeccionamiento de esa maquinaria, que desde el exterior busca modificar a su favor el pensamiento político cubano, no ha impedido que se le sigan viendo costuras (como el interés ¨selectivo¨ hace unos días de la emisora oficial de EEUU hacia Cuba Radio y TV Martí, los sitios web contrarrevolucionarios CiberCuba y CubaEuentro, la agencia de prensa IPS, o el tipo de participación de Cartas desde Cuba). Seguimos siendo objeto de un mecanismo muy sofisticado.

Esa maquinaria es capaz de intentar que la mente funcione en dos direcciones opuestas y que ambas, aunque contradictorias, sean precisamente a su favor.

Si antes analizábamos la despersonalización de las ideas, se debe señalar también su matriz acompañante: la personalización de los conflictos.

Si con la despersonalización se busca poder ¨retirarse a una ¨zona de refugio¨ cada vez que las ideas que impulsan reciben algún descrédito¨, con la personalización se pretende presentar, lo que realmente es un enfrentamiento entre dos bandos políticos, uno de ellos fruto del apoyo externo, como un mero conflicto personal.

Este tipo de trabajo se ha hecho sistemáticamente cada vez que ha ocurrido una denuncia por parte de las fuerzas revolucionarias ante individuos y proyectos de la neocontrarrevolución.

Se debe decir que ha sido facilitado por la falta de cohesión entre los actores de esas fuerzas revolucionarias, como muchas veces su mero ¨reaccionismo¨ eventual ante sucesos urgentes, y su frecuente funcionamiento individual o fragmentado.

En el texto Las Páginas de la Revolución, evidenciaba: ¨… cada vez que alguien los señalaba, se vendían como víctimas. El ciclo se repetía siempre, porque el dedo que los señalaba, que tiraba de la manta bajo la que se mueven los dólares que financian los ¨proyectos¨, la voz que se levantaba, siempre estaba sola, era distinta cada vez, pero siempre solitaria¨

Acentuado esto por la intervención de un minoritario pero articulado sector ¨de izquierda¨, que le resulta muy útil a esa neocontrarrevolución, al hacerle el papel de colchón cada vez que asume posturas en su defensa a favor de la ¨libertad de pensamiento¨, y por supuesto el juego de ¨ideas y personas¨

Ya había tocado el tema como cierre reflexivo en Para entender el centrismo: ¨Los que advirtieron de esto antes, estuvieron muy solos. En torno a ellos se creó un valladar de aversión. Es lamentable, porque tenían razón. Solo que a veces es más importante caer simpático, que tener la razón¨

Cada episodio que ha desnudado a los ¨proyectos¨ de la contrarrevolución en Internet, ha sido respondido con una emisión de lamentos defensivos. Por supuesto, nada de argumentos, nada de riposta concreta, nada de esclarecimiento, ni una verdad que los revindique, solo lamentos. No se puede ripostar con lo que no se tiene, y menos con lo que no existe.

Pero su estrategia cumple su objetivo y cala en muchas mentes. Eso produce ecos convenientes: ¨se trata de rencillas¨, ¨es un ataque personal¨, ¨huele a miserias humanas¨, etc

Algo más elaborado es alarmar con una supuesta ¨cacería de brujas¨. Con este objetivo se manipulan convenientemente las dinámicas de la política cultural del Quinquenio Gris en los 70, cuya existencia fue real y lamentable. Un fenómeno cuya rectificación acertada, superación y reflexión en décadas posteriores constituyen uno de los pilares de nuestra madurez cultural y política. Lo cual está simbolizado en nuestro tiempo por la dedicatoria de La Feria Internacional del Libro de La Habana 2017 a la obra de Armando Hart, quien fuera el primero en ocupar el cargo al crearse el Ministerio de Cultura y que inició ese trabajo posterior.

La invención y utilización alarmista de un Millenial o Neo Quinquenio Gris, es un ejemplo de la apropiación de un debate y reflexión revolucionarios.

Todo es parte de una estrategia de defensa, desde lo más complejo descrito a lo más simple: ¨la tienen cogida con él¨.

Incluso quién escribe esto hoy, en mi texto Ante la Historia llegué una vez a decir sobre el debate periodístico actual, comparándolo con el de los intelectuales de 1961: ¨Su polémica tiene lo mismo de rencillas grupales y ojerizas personales que tuvo aquella¨. Lo admito, a cualquiera lo envuelven y nuestra sensibilidad tradicional a la censura y a la injusticia, les facilita la tarea.

Inteligencia y capacidad de entendimiento para ver todo esto nos sobra. No porque nos hayan sido otorgadas de nacimiento, sino porque este es un país donde sus fuerzas políticas e intelectuales han madurado y se han construido a sí mismas.

En Cuba existe ¨contracultura¨ porque de ella venimos y a ella vamos, es nuestro constante ciclo dentro de la Revolución y lo que nos hace como tales. La contracultura, y el pensamiento alternativo que nosotros constituimos y no el que quieren fabricar frente a nosotros.

Vivimos en el país donde, si no se inventó el término ¨revolucionario¨, subidos a ese pensamiento a ¨contracorriente¨ llevamos 150 años reinventándolo.

Lo hemos hecho porque somos rebeldes, porque somos revolucionarios, porque somos jóvenes, y cuando no lo somos de edad, lo somos de espíritu. Lo seguiremos siendo porque vivimos en un país joven y nuestra historia está hecha por jóvenes. En la que muchos que cayeron, quedaron en el tiempo eterna y sabiamente jóvenes. Nuestra madurez en todos estos años no ha sido perder la juventud, sino acumular la juventud de quienes nos precedieron.

En Una respuesta necesaria aclaré ante las pretensiones: ¨En medio de este vasto mundo, en Cuba lo que define ser revolucionario es pertenecer a esa Revolución con su “R” mayúscula, de la manera que sea pero sincera, aunque con frecuencia no sea nada fácil. Y no dejarnos engañar con “revoluciones” de “r” minúscula ni con reinvenciones del término que es como venir a bailar a casa del trompo¨

No nos dejemos manipular, no nos dejemos engañar y cubanísimos, no nos dejemos tupir.

Aun si llegamos a no ser más que una minoría lúcida, vale más eso que una mayoría hábilmente engañada.

El tiempo del engaño esta contado. Como dijo el Lincoln que hacemos nuestro, se puede envolver a toda la gente durante un tiempo, incluso se puede envolver a una parte de la gente todo el tiempo. Pero no se puede envolver a toda la gente, todo el tiempo.

Y eso, aunque haya gente que nazca pa´ tamal, lo sabe el tamalero.