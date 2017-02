Los enemigos que me gusta tener. Por Iroel Sánchez

Es un hecho que el gobierno de EEUU ha trasladado a Internet su guerra de propaganda contra Cuba, que por ley recibe 50 millones de dólares al año de fondos federales estadounidenses.

Las webs Martí noticias, Cibercuba, Cubanet y 14 y medio forman parte de ese sistema cuyas informaciones son enviadas como spam a través de SMS y correos electrónicos.

En los debates de las últimas semanas en Internet esos espacios se han alineado contra este blog pero eso no es “guerra sucia”, ni “ataque”, ni es insulto ni descalificación, a pesar de que allí llueven los adjetivos junto al nombre del editor de esta bitácora, como prueba la siguiente imagen que arroja el buscador de noticias de Google.

Pero como eso que se hace allí no es “oficialismo” ni “periodismo estatal”, a pesar de que ese ejecuta con el dinero y el respaldo de funcionarios y oficiales del gobierno más poderoso del planeta, no podemos esperar otra cosa que el silencio de quienes se dicen preocupados por el pluralismo, la democracia y la libertad de expresión en Cuba.

Es que mientras unos hablan tanto de sus supuestos enemigos en el aparato estatal y político cubanos que llegan a convencer a gente inteligente de que son víctimas de oscuras conspiraciones de las que no pueden aportar otra prueba que la mediocridad de un anónimo bloguero cuya falta de ética no podemos más que rechazar, otros decimos con Paco Ignacio Taibo II “yo tengo los enemigos que me gusta tener”: el imperio y los que a su oneroso sueldo trabajan articuladamente por regresar a Cuba a antes de 1959, cuando la libertad de expresión -según la concibe EEUU- se enseñoreaba sobre este país mientras las uñas, dientes y vidas de no pocos cubanos eran arrancadas para mantener ese estatu quo al que sueñan retornarnos quienes se han reunido varias veces en Miami con el señor Donald Trump.

¿Eso es cosa del pasado? El actual presidente del gobierno que está detrás de Martí noticias, Cibercuba, Cubanet y 14 y medio afirmó durante su campaña electoral “¿Que si apoyo el ahogamiento simulado? Te puedes apostar el culo a que sí”, y ya en el poder, el 26 de enero dijo en una entrevista a la televisora ABC:

“He hablado con personas en lo más alto de la cúpula de inteligencia y les he preguntado si la tortura funciona y la respuesta fue sí.”

Pero a diferencia de quienes se ponen el traje de víctimas para esconder su sistemática victimización de la verdad, no esperemos que la maquinaria de propaganda imperial se rasgue las vestiduras sino que guarde el mismo silencio que cuando se pidió para Cuba “una purga exhaustiva, calcinante” “de las últimas seis décadas”.