Werner Herzog: “El cine independiente es un mito”

Black Factory Cinema en alianza con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños está realizando en Cuba un taller para 55 jóvenes cineastas de más de 30 países con el legendario director de cine Werner Herzog. Publicamos un fragmento del intercambio con los participantes en la clase magistral que Herzog impartió este sábado 11 de marzo en la Cinemateca de Cuba.

Pregunta: ¿Cómo logró encontrar financiamiento para sus primeras películas?

Respuesta: “Yo desarrollé ideas e hice carpetas y las llevé a presentarlas a cadenas de televisión y financistas y siempre me las rechazaron, fue algo muy humillante. Y entendí también que nunca iba a ser independiente porque el cine independiente es un mito, el único cine independiente son las películas que haces con tu familia en navidad. Pero sí hago una clara distinción: siempre trato ser autónomo, y entendí que es necesario ganar dinero para hacer películas y empecé a trabajar como soldador en una fábrica en los turnos nocturnos porque durante el día todavía iba a la escuela. Y también hice otros trabajos raros y me gané el dinero. Y mi consejo para ti, si tienes un cuerpo capaz y eres un hombre joven: sal, busca tu dinero y con menos de diez mil dólares yo creo que puedes hacer una película de ficción. Así que por favor, no se me quejen, sin quejas. Siempre he dicho que si quieres ganarte tu dinero no te sientes en la oficina de un banco, sal allá afuera donde hay vida real, esencial, fundamental, trabajen como guardas de la entrada de un club de strippers o de un manicomio, ahí es donde se aprende a ser cineasta. Yo dirijo mi propia escuela de cine que es la antítesis de otras escuelas de cine que son frustrantes en todo el mundo. Enseño a falsificar documentos y una de las mujeres que estudió conmigo ya ha hecho su primera falsificación, lo cual me gusta mucho, y también les enseño cómo abrir cerraduras. Pero lo único que enseño, a parte de esto, es como una filosofía de vida, y eso es lo que les va a permitir hacer cine, así de simple: No esperen porque nadie les permita hacer su película, no esperen cinco años para que al final alguien les diga que no les va a financiar, en cinco años pueden hacer quince películas ustedes solos. Así que quiero darle ánimos a todos los jóvenes cineastas que pueden estar aquí en el público. Así que súbanse las mangas y no se quejen.”