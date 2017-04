EcuRed entre los finalistas de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

La Enciclopedia Colaborativa Cubana EcuRed, que ya supera las 300 00 visitas diarias, se encuentra entre los proyectos finalistas sometidos a votación por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

Si desea votar por EcuRed aquí dejamos los pasos necesarios para hacerlo:

1 – Abrir el sitio web https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2017/#

2 – Dar clic en la opción VOTE

3 – Al desplegar la página ir al final de ésta para registrase en este sitio. Se debe dar clic en la opción CLICK HERE y llenar el formulario de registro.

4 -Al registrarse,el sitio envía una confirmación por email.

5 – Al ser registrado se abre el enlace enviado por email e ingresa nombre de usuario y password (contraseña) con el que se registró.

6 – Se despliega la página de la votación. Se debe dar clic en la casilla No 3 que corresponde a la categoría número 3 (C3. Access to information and knowledge). Posteriormente buscar el nombre del trabajo Cuban Collaborative Encyclopedia y dar clic en la casilla vote for the proyect.

El plazo de votación es del 30 de marzo al 30 de abril.

(Con información del blog EcuRed)