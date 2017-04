Los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCLV se pronuncian

Somos conscientes que se viven tiempos de cambios. Que nuestro sistema político y nuestro modelo de sociedad son perfectibles y que Cuba precisa de adaptarse a los nuevos tiempos para seguir adelante. Pasos muy importantes tomados por la dirección histórica del país, como la reapertura de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, son muestra de ello. Sin embargo, no nos engañamos. Ser joven, no significa ser ingenuo. La Cuba del futuro, la Cuba de nuestros hijos, no puede ser una Cuba de pluripartido, no puede ser una Cuba donde la política se convierta en el negocio de una élite corrupta. La Cuba que queremos es y debe ser una Cuba socialista e independiente.