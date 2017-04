Trinidad, 20 de abril del 2017

Compañero Iroel Sánchez

El pasado lunes 17 de abril del corriente leí su artículo en el periódico Trabajadores titulado ¿PROSPERARÁ LA HABANA? Donde usted hace un análisis de disímiles fenómenos o problemáticas en las que estamos envueltos todos los cubanos, que tenemos que resolver de una forma u otra si queremos preservar nuestro socialismo al que estamos convocados (próspero y sostenible).

Pues bien, como profesional me sentí satisfecho de sus apuntes por tener puntos de contacto con un artículo de opinión que realicé hace algún tiempo atrás y lo envié a través de manos amigas al periódico Escambray, que espero ¨quizas¨ algún día lo publiquen,.. pero se lo adjunto a usted, para si lo desea lo inserte si puede en su ¨Pupila ..¨ o en cualquier medio de comunicación de mi país.

Solo también quería señalarle algo sobre su artículo y específicamente el comentario relacionado con Trinidad,.. es cierto que la ONAT de Sancti Spiritus ante la notoria evasión fiscal se mudó para acá, ( comenzando por el director que es importado), pero le faltó o no le dieron un elemento a mi juicio muy importante, y es referido al éxodo del capital humano que estaba formado en la ONAT municipal para desarrollar el trabajo y ahora los encuentras en el sector privado, en disímiles negocios o como gestores de documentos y operaciones y quién sabe si preparando también a sus clientes en las ¨ posibles fórmulas secretas para evadir el fisco¨ y obtener mayores utilidades .

La Habana capital de todos los cubanos es La Habana pero Trinidad es Trinidad, y tiene características ¨sui géneris¨ no pocos habaneros que visitan está villa se asombran del desarrollo acelerado de los negocios particulares y de las construcciones fastuosas, pero también del encarecimiento del costo de la vida principalmente para los asalariados y el detrimento paulatino del sector estatal

Apuntes sobre la zona especial de Mariel… digo, de Trinidad. Por Manuel Santiago Oliva Gainza

Si en algo debemos valorar la añeja villa trinitaria en los últimos años es por su creciente florecimiento turístico que impone no pocos retos a tener en cuenta para salvar,… digo preservar su patrimonio cultural, sus valores, su arquitectura, su espiritualidad, en fin su condición de ser,… digo de convertirse en una ciudad socialista próspera y sostenible.

Si en Cuba estamos creando una zona especial de desarrollo llamada Mariel para ser competitiva con el mundo, no se pueden perder de vista otras zonas que sin tener una mirada inquisidora de sus reales y potenciales perspectivas también aportan de una manera descomunal al desarrollo de este país pero necesitan de una mirada objetiva desde el punto de vista de las inversiones y el replanteo de disímiles cuestiones básicas para su desarrollo y explotación, sobre la base de planes y presupuestos a mediano y corto plazo, que permitan mantener las estructuras estatales imprescindibles con un modelo económico y de gestión que sean atractivas y realmente compitan con el incipiente modelo de gestión privado, génesis del capitalismo, que lastra y socava las estructuras del estado que representan al pueblo en sentido general.

Los cambios, inversiones y transformaciones en el sector privado son para ahora y no para mañana, ni el año que viene, ni el quinquenio que viene, como suele sucederle al sector estatal, a eso súmele la competencia desleal en el pago de la empleomanía que valora con realeza la tasa de paridad monetaria de 1 x 25, que si bien no son salarios competitivos en el mundo, bajo nuestro estatus son aplastantes contra el sector estatal y mantienen una pirámide profesional invertida que provoca con no pocos sinsabores un éxodo de profesionales capaces y probados migrando hacia esas esferas en detrimento del sector estatal.

El sector privado se fortalece para bien y eso nos alegra pues se gana en calidad de prestación de servicios, en imagen, en eficiencia pero se rompe el equilibrio necesario con la economía estatal socialista que pierde en capital humano preparado… y sin temor a equivocarme muchos de los ¨ emergentes¨ o no ¨emergentes¨ que quedan, en su afán de lograr la paridad correspondiente en niveles de consumo e inversiones, caen en la ineficiencia, la búsqueda por la izquierda de otros ingresos reales alternativos, la corrupción de cuello blanco y otros actos lesivos a la propia condición humana… digo socialista.

Trinidad como en el Mariel necesita de mucha inversiones en todos los órdenes, con muchas miradas y una integración holística en la que cada cual brinde sus conocimientos e ideas en pos del desarrollo sostenible, nos toca a nosotros los cubanos y en especial a los de este terruño, canalizarlas, gestionarlas, lograrlas y hacer entender que las mismas lejos de ser quimeras, son posibles y viables, solo hace falta el empeño común para priorizar para ahora lo que nos golpea y resolverlo sin dilaciones y esperas truncadas y trazar para el futuro el camino donde prevalezca el interés estatal por encima del interés privado para de esta forma poder decir que seguimos siendo socialistas.

Problemas focalizados por sectores:

Sector financiero:

Pocos cajeros automáticos (6), no existe ninguno desplazado en áreas de gran afluencia de turistas.

Pocas líneas de POS, en los bancos comerciales.

Escasez de medios de trabajo y de computación, con tecnologías obsoletas.

Inestabilidad de la fuerza de trabajo.

Salarios muy deprimidos en comparación con el sector privado.

