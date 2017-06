Este jueves 10 pm por Cubavisión: La Pupila Asombrada en TV con el Che Guevara en francés, ante la Televisión suiza

El Che hablando en francés ante la televisión suiza, nuevo documento histórico audiovisual que saca a la luz pública La Pupila Asombrada, tras un trabajo de traducción y subtitulaje que debemos a la colaboración voluntaria de Gloria González Justo.



Con el escritor Eduardo Galeano, contando del día que le dijo “traidor” al Che Guevara, entramos a una edición muy especial de La Pupila Asombrada que veremos este jueves 15 de junio desde las 10 pm por Cubavisión (con retransmisión el sábado 17 a las 8.30 pm por el Canal Educativo 2). Se trata esta vez de una entrevista que concediera el Che a la televisión suiza a propósito de su participación, representando a Cuba, en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. La entrevista ocurrió exactamente el 11 de abril de 1964, en Ginebra, y es presentada en el programa por Iroel Sánchez en su sección Futuro inmediato.

Veremos al Comandante Ernesto Guevara hablando en fluido francés sobre temas como las relaciones Cuba-Estados Unidos, el bloqueo, las relaciones comerciales con el campo socialista, el espíritu latinoamericanista de la Revolución Cubana a pesar del aislamiento en que estaba Cuba por los gobiernos del continente dirigidos por la OEA (que sigue siendo el ministerio de colonias yanquis –como la bautizara Raúl Roa el comercio con los países socialistas; y que ahora mismo repite las fórmulas de estrangulamiento con la Venezuela Bolivariana); entre otros temas.

Omar Valiño en su sección La Pupila Ilustrada, relaciona varios materiales que nos adentran en aquellos primeros años tras el triunfo de la revolución y los combates de Cuba en la OEA; relacionado con todo esto presenta momentos de una entrevista a Fidel en ese mismo 1964, en la que aborda algunos de estos temas al que se refiere el Che. Nayma Cepero en su sección Dale clic nos trae a dos jóvenes de la CUJAE que nos presentan el robot que han creado.

En cuanto a la música veremos una versión muy peculiar de “El necio” de Silvio Rodríguez del joven cantautor argentino Nahuel Pennisi, Pablo Milanés con su “Canción por la unidad Latinoamericana”, Carlos Puebla y sus tradiciones con su clásica pieza “Como no me voy a reír de la OEA” y al cierre todo un himno nuestroamericano al cierre que presenta Fidelito en la sección Aunque no esté de moda.

Clásico nuestroamericano bien conocido, el argentino Fito Páez, nacido en la ciudad de Rosario, como el Che. Desde mediados de los 80, en que vino tras su disco Giros, ha vuelto muchas otras veces. De aquel disco es la pieza “Yo vengo a ofrecer mi corazón” que Mercedes Sosa cantó y por supuesto le dio rápidamente dimensión universal.

De Liliana Herrero hemos hablado en otras oportunidades, ha estado en Cuba en varias ocasiones, incluso en nuestras peñas dela EGREM; gran amiga de Cuba, reconocida y respetada como una de las grandes cantoras latinoamericanas en la actualidad, una intelectual rebelde, con gran calado espiritual y muy profundo conocimiento de la cultura latinamericana.

No hay casualidades, y como de Quijotes se trata, nos vamos sobre Rocinante deshaciendo entuertos con La Pupila asombrada.

La Pupila Asombrada puede ser vista en Facebook live; nuestra seña: #LaPupilaTv y podrás ver -Internet mediante- la edición semanal, con actualización cada los mismos jueves desde las 11.00 pm.

De manera que son varias las maneras en que puedes ver el programa aquí van:

Los jueves, a las 10.00 pm por el canal Cubavisión de la TV cubana

Los jueves, a las 8.30 pm por el canal Alba TV (especialmente para Venezuela)

Los jueves 11.00 pm en Faceboock live: #LaPupilaTv

Los sábados 8.30 pm por el Canal Educativo 2 de la TV cubana

La Pupila coloca igualmente cada jueves una carpeta en todos los Joven Club de computación del país con los materiales que salen (algunos fragmentados) en el programa: películas, documentales, videos musicales, clips, reportajes informativos, animados, etc. así como libros recomendados y discografía de los músicos que se presentan en el programa.

La Pupila Asombrada tiene también su peña para encontrarnos en vivo, los primeros viernes de cada mes en El Hueco de 21 y G en el Vedado, de 6.00 pm a 9.00 pm allí se presentan en pantalla audiovisuales, hay servicio wifi para intercambiar materiales audiovisuales (recibimos allí propuestas) se ofrece un concierto y cuenta el espacio también con servicio de gastronomía y la entrada es gratuita.

La Pupila Asombrada cuenta además con su sitio web y dos blogs que integran el sistema de interacción con los destinatarios.



La Pupila Asombrada en TV: Dirección general: Iroel Sánchez. Dirección televisiva: Mixael Porto. Guionista: Fidel Díaz. Producción: Liliana Álvarez y Lídice Marrero. Cámaras: Alejandro Vázquez y Mixael Porto. Sonido: Camilo Ferrera. Montadores: Reysel E. Suárez. Luminotécnicos: Jorge Suárez y Lazarito Reyes. Diseño de presentación y despedida: Claudia Cuba. Música original (y versión tema de "El Escaramujo" de Silvio Rodríguez), Wilma Alba y DJ Lejardi con voz de Annie Garcés. Escenografía: David Rodríguez. Transportación: Ernesto Gavilla Tito, Yanusit González y Andrés Pedro Gaupiel.