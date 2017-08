El jazz de Ruy López Nussa este viernes en La pupila en vivo de G y21

Va a retumbar el hueco de 21 y G este viernes desde las 6 pm pues la Pupila en vivo trae en concierto a uno de los “monstruos” de la percusión cubana (lo cual no es poco decir) Ruy Lopez Nussa, con su Academia.

Ruy miembro de una de esas familias “reales” de la cultura cubana; baste mencionar a su hermano Hernán y sus hijos Ruy Adrián y Harold. Cuando me refiero a la nobleza de la familia claro que no se trata de títulos o poses ni glamour, para los músicos verdaderos no hay pamplinas ni maquillajes, la música es vida, de ahí que la realeza venga por la estirpe del talento y la sencillez.

Veamos alguna información: Músico percusionista, graduado del Instituto Superior de Arte de La Habana en 1982. Profesor de Percusión desde 1976, actualmente imparte clases de batería en la escuela de Música Amadeo Roldán en Ciudad Habana.

Ha trabajado como músico percusionista con varios intérpretes y grupos musicales, como el grupo de Beatriz Márquez, el de Pedro Luis Ferrer, con quien grabó por ejemplo, el antológico disco En espuma y arena; fue integrante d ela memorable banda Estado de ánimo que acompañó al trovador Santiago Feliú, en múltiples giras y discos.

Igualmente su labor se destacado con agrupaciones y músicos como Ernán López-Nussa, Harold López-Nussa, Ramón Valle, Orquesta Sinfónica Nacional, Grupo Temperamento, y Grupo Mezcla, entre otros.

Ha participado en diferentes festivales de Jazz, nacionales e internacionales y ha compartido escenario con músicos y agrupaciones, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sergio María Vitier, Ibrahím Ferrer, Fito Páez, Ronnie Scott’s, Irakere, Afrocuba, Sampling, Buena Vista Social Club, entre otros.

Autor del libro: Ritmos de Cuba. Percusión y Batería, editada por SGAE, España, lanzada en Cuba en 2004, reeditada por Advance Music, Alemania en 2008.

En 2009 estrena y presenta su Proyecto de Percusión (La Academia) en el Instituto Cubano de la Música.

La Pupila Asombrada es una peña de música, audiovisuales y tecnología que, al igual que el programa de televisión homónimo, nace de los blogs La pupila insomne y El diablo ilustrado y se realiza los primeros viernes de cada mes, entre las 6:00 y las 9:30 pm, en “El Hueco” del Instituto Internacional de Periodismo José Martí”, 21 y G, Vedado habanero, con el auspicio de esa institución y la Federación Estudiantil Universitaria.

Podrás copiar las más recientes emisiones del programa de televisión y sus carpetas de libros, películas, aplicaciones informáticas, animados y música estarán disponibles en el servicio WIFI que contará con su chat habitual y otros muchos contenidos de video, música y libros. Además de copiar lo que te ofrece La Pupila podrías aportar también materiales que te parezcan de interés para el programa.

La Pupila Asombrada, martes 4 de agosto, en El Hueco de 21 y G de 6.00 a 9.30 pm.