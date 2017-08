Coincidencias. Por Iroel Sánchez

Nuestro colaborador Carlos Luque Zayas Bazán ha llamado la atención sobre la presencia coincidente de la Open Society de George Soros en las estrategias para subvertir la Revolución bolivariana y la Revolución cubana.

Pero no es la única coincidencia. Un análisis del sociólogo brasileño Emir Sader sobre lo que está sucediendo en Venezuela, también muestra interesantes coincidencias de cierta “izquierda” con los amigos de Soros en Cuba:

“Para esos, aunque se digan de izquierda no existen ni capitalismo, ni imperialismo. No hay tampoco derecha, ni neoliberalismo. Las clases sociales desaparecen, disueltas en la tal “sociedad civil”, que pelea en contra del Estado. No toman en cuenta que se trata de un proyecto histórico anticapitalista y antimperialista.

“Parece que no se dan cuenta que no se trata de defender un gobierno, sino un régimen y un proyecto histórico.”

PD: Cuando escribí este post no había leído el texto publicado por el “laboratorio de ideas” Cuba Posible https://cubaposible.com/venezuela-claves-una-crisis/ en que se ataca abiertamente al Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y se hace silencio sobre la implicación de Estados Unidos en la situación existente. Para colmo, se dice que lo que ocurrió en abril de 2002 no fue un golpe de estado alentado desde Washington sino solo que el Presidente Hugo Chávez “abandonó” el gobierno.

¿Hace falta algo más para saber a quién sirve Cuba Posible?