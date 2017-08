“Le debemos mucho a Cuba”. Por Ángel Cruz

Ruslán Olivares me ha llamado la atención sobre este breve artículo aparecido en As, una de las publicaciones deportivas más leídas en habla hispana: “por primera vez veo en un medio español el reconocimiento al trabajo que se hace en Cuba para la formación de talentos deportivos y por primera vez veo en un medio español el reconocimiento al trabajo que se hace en Cuba para la formación de talentos deportivos y cómo ellos se los roban con el mayor descaro del mundo”.

Echo cuentas y me salen nueve medallas ganadas en la altísima competición por españoles que antes que españoles fueron cubanos, que abandonaron la Perla del Caribe en busca de mejores perspectivas y que se afincaron aquí para darnos oros, platas y bronces. Todos ellos fueron nacionalizados con la ley en la mano, sin irregularidad alguna, pero es forzoso reconocer que nos aprovechamos de la querida isla caribeña, en la que he estado cuatro veces y en la que tengo grandes amigos. Ellos detectan a los mejores niños y niñas, les forman, con muchos de los mejores entrenadores del mundo, el país les da todo el apoyo posible, incluso en una situación económica muy dura… y luego, nosotros, nos cobramos su esfuerzo en medallas de relumbrón. Y presumimos de ello. Todo legal, muy legal, pero…