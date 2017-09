Hoy en #LaPupilaTV: La cultural, una guerra que no cesa

KAREN: ¿Quiénes son los que sufren?

No sé, pero son míos.

Ven conmigo.

La invitación viene en los versos de Pablo Neruda; ya sabes que se trata de una conspiración espiritual que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada.

Un huracán de ideas se arremolinan buscando la espesura poética donde vivir mejor: no solo tú, no solo yo, sino todos; esa es el colosal destino hacia el que nos aventuramos, si eres de quienes no escogen el camino fácil, bienvenido, bienvenida, y también viceversa.