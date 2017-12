Vamos a hablar de elecciones, democracia y de poderes populares en Cuba… pero también más allá. Por Justo Cruz

“Cuba celebra elecciones sin oposición para lanzar una transición continuista”, así titula el periódico español “El País” el proceso electoral en Cuba.

El 26 de noviembre del 2017 se realizaron en Cuba las elecciones municipales para elegir a los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, órgano de poder local que ejerce las funciones de gobierno en los diferentes territorios por un periodo legislativo de dos años y medio. Cada cubano sin distinción, credo y afiliación política tiene el derecho a postular, postularse y ser electo como delegado, lo que le permitiría incluso ser nominado para ocupar un escaño en la Asamblea Provincial o Nacional del Poder Popular, no obstante el periódico español El País y otros de la misma clase, no escatiman esfuerzos para demostrar lo contrario.

Si el escritor irlandés George Bernard Shaw viviera en nuestros días tendría que haber pensado en las democracias burguesas cuando dijo, cito: “La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente”.

Cuba, quizás sea uno de los pocos países en el mundo donde en las elecciones no se eligen partidos políticos sino delegados que representarán a sus votantes en las diferentes asambleas, los mismos son electos a través del voto directo y secreto. Manifestación genuina de lo que es el verdadero poder popular o poder del pueblo.

No me explico cómo “El País” a estas alturas tiene la desfachatez de ignorar esta verdad. Habría que preguntarse entonces si el problema está en la política informativa de ese periódico, en el hecho de que sus “especialistas” en temas relacionados con Cuba radiquen en el Sur de la Florida o en alguna que otra esquina de La Habana cobrando por decir lo que “El País” quiere que digan.

¿Puede existir una expresión más justa para ejercer la voluntad popular que la forma que utilizan los cubanos para elegir a aquellos que los representarán en sus asambleas populares?

Echémosle una ojeada a la democracia española, esa que a El País le parece que Cuba debe imitar y saquemos nuestras propias conclusiones.

En pleno siglo XXI, los españoles a diferencia de los cubanos se pueden dar el lujo de tener un Rey con una corona y una familia real que cobra sin hacer nada. Empecemos por ahí, porque eso sí que es un lujo, como también es un lujo ir a África a matar elefantes con una escopeta de caza que puede llegar a costar hasta 100 mil Euros. Cazar elefantes era una de las costumbres favoritas de Juan Carlos I de España, padre del Rey Felipe VI, Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de España.

Un zafari para cazar elefantes en África puede llegar a costar hasta 40 mil Euros un gasto que para la familia Real no sería un problema si tenemos en cuenta que le corresponden anualmente alrededor de 9 millones de Euros como parte de los Presupuestos Generales del Estado. A esto habría que sumarle desde luego los gastos por conceptos de viajes (Zafaris en África), salarios del personal de la Zarzuela, recepciones, mantenimiento de los palacios y jardines, etc. Una suma desconocida pero que según los entendidos en la materia sobrepasa con creces los 9 millones de Euros que reciben oficialmente.

Los políticos españoles por su parte están considerados entre los más corruptos de Europa y el Palacio de La Moncloa es visto como una especie de sírvase usted mismo, una especie de banquete medieval con políticos que hacen y deshacen impunemente como otrora condes y marqueses. Lo interesante del caso es que toda Europa lo sabe, incluso el propio Parlamento Europeo, pero nadie dice nada, esto tiene su lógica, España ni es Cuba, ni es Venezuela.

Cuando de saquear las arcas públicas se trata, los políticos españoles ignoran las barreras ideológicas que los separan. La corrupción en España es multipartidista. Muchas veces se da el caso que en un mismo proceso de corrupción están involucrados políticos de diferentes partidos, ya no es noticia que miles de ellos, fundamentalmente del Partido Popular, tienen causas judiciales pendientes.

España es un país corrupto y esa corrupción solo es posible gracias a su sistema “democrático”, razón por la cual el 95 por ciento de los españoles está convencido de que su estado, con sus leyes y decretos favorece la impunidad de la clase élite y de políticos que en su mayoría no son más que cabilderos al servicio de los intereses del mejor postor.

Si el gobierno español lograra reducir la tasa de fraude en solo diez puntos, el estado podría recaudar cada año 38.500 millones de Euros adicionales (1), pero envés de eliminar el fraude fiscal o aplicar impuesto a las grandes fortunas los políticos españoles optan por hacer recortes en los más necesitados. Esta es la realidad que se vive en la democracia española.

“Le voy a meter la tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, la promesa incumplida más conocida de Mariano Rajoy, hecha el 4 de noviembre del 2011, dos semanas antes de las elecciones. Una vez ganada las elecciones se dio a la tarea de incumplir lo que había prometido anteriormente aprobando un recorte de 3.000 millones y 7.000 millones de Euros en educación y sanidad respectivamente. Estos recortes pasaron a la historia como los mayores hechos a los servicios sociales en época de democracia.

Por eso llama la atención cuando estos políticos se llenan la boca para criticar a otros países en materia de democracia y derechos humanos.

Cabe preguntarse: ¿Deben los cubanos aplicar la formula española de ejercer el poder popular, con Reyes, Corona y una Familia Real parasitaria y corrupta?

La respuesta se cae de la mata.

En el titular de El País que hacía referencia a la falta de democracia en Cuba un cubano residente es España comentaba, cito: “Esas elecciones son una farsa porque solo consigue mantener a los Castros en el poder”..(….). “en Cuba la oposición no puede ir a elecciones”.

No sé a cuál oposición se refiere porque si se refieren a esa que es “alimentada” desde el exterior y a la que el periódico español “El País” hace apología constantemente, esa “oposición” no logró ni tan siquiera que uno de los 182 candidatos respaldados por ella y el dinero que recibe desde el exterior fuese nominado por los vecinos en asambleas abiertas.

En España, dicho sea de paso, esos 182 candidatos estarían presos por servir a intereses foráneos. Un delito que es penalizado en todos los países miembros de la Unión Europea. De Estados Unidos no vamos a hablar.

Pero como siempre, según ellos la Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba tienen tanto poder que son capaces de controlar el pensamiento de los 7 millones 608 mil 404 personas que ejercieron su derecho al voto. Esta es la explicación que le dan a la contundente derrota recibida.

Este dato es muy importante sobre todo si tenemos en cuenta que según El País y otros detractores de la Revolución cubana, en Cuba reina la apatía política, la frustración y el descontento en la población.

A estas alturas tanto El País como cubanos residentes en España como este que nos ocupa debieran saber que en Cuba no se eligen partidos políticos y que no todos los delegados en las diferentes Asambleas, tanto las municipales, como las provinciales y las nacionales, son miembros del Partido Comunista de Cuba porque esa no es condición para ser nominado candidato.

La sociedad cubana no es perfecta y está muy lejos de serlo algún día, pero tiene mucho que mostrar allí donde se le censura. Por eso creo que cada cubano que viva en el exterior debería alertar a sus familiares y amigos en Cuba sobre las virtudes de esa “democracia” que le quieren imponer a nuestro pueblo porque es siempre bueno recordar que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde.

Justo Cruz

(1) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2012/01/02/economia/1325643808_850215.html