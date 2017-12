Plusvalor. Carlos Ávila Villamar

No es difícil entender que un bar no solo vende bebida, sino la sensación de estar en un bar: el asiento cómodo que acata a tu cuerpo, el vaso ancho y pesado que recibe los brillos de la bebida, la pantalla que está a punto de poner el video que tú quieres, las personas de la mesa próxima, que supones son como tú, la dependienta hermosa que desconoce tu nombre, pero que tal vez te haya mirado esta noche. Y cada vez que pago mi cuenta me quedo pensando en cómo los bares habaneros (no las humildes cafeterías familiares, sino esos bares ostentosos de dueños rara vez cubanos, con nombres antiestéticos) tratan de imitar los precios de un bar de cualquier ciudad europea. Pero es un secreto a voces que los dueños de los bares habaneros (esos bares ostentosos en particular) no pagan a sus empleados lo que un bar de Madrid o de León, y que no pagan sino un impuesto insignificante con respecto a lo que de verdad ingresan, y que aunque sin duda (a diferencia de los dueños de un bar de Madrid o de León) no pueden comprar a precios mayoristas, en la práctica (todo el mundo lo sabe) muchos adquieren las cosas más baratas en el mercado negro.

Eso significa que nuestros afortunados dueños de bares tienen negocios infinitamente más rentables que los dueños de bares españoles o franceses. Mientras en Madrid o en León la inversión inicial de un bar se recupera normalmente en cuatro o cinco años, en La Habana, a menudo, si el local se promociona bien, es en ocho o nueve meses. Me pregunto quiénes sostienen esa rentabilidad milagrosa que no ocurre en otras ciudades del mundo. Los empleados, sobre cuyos hombros descansa el trabajo más duro, la sostienen. Las sedientas arcas del estado, de las que depende el desarrollo económico y social de país, la sostienen. El penoso cliente que escribe estas líneas, que a menudo tiene que preguntarse si pagar el baño o pagar el carro de regreso, la sostiene. Gracias a nuestra desinteresada colaboración, La Habana es una mina de oro para los emprendedores.

Es como en aquellas Fiestas de la Papa en las que un puñado de abusivos vendían cada cigarro More (largo y del color del tabaco) a quince pesos cubanos, contra cinco, que era su precio por unidad si se compraba la caja en el centro de la ciudad. El ingenuo público rural pagaba porque no sabía, pagaba porque a fin de cuentas un cigarro, para el que fuma, es la sensación de sostener un cigarro.

El gran problema es que nadie quiere meterse con los bares. ¿Acaso los inspectores corruptos van a tirar la primera piedra? ¿La tirará el estado, que abrió todos esos bares y restaurantes a sobreprecio entre los noventa y principios de los dos mil, todos esos bares y restaurantes que terminó por desatender? Los bares y restaurantes estatales de los noventa y principios de los dos mil, con sus precios despiadados (y a pesar de todo menos despiadados que muchos bares de hoy), buscaban dinero rápido y estaban dirigidos sobre todo al turismo. Ayudaron a costear los numerosos y necesarios programas sociales de la Batalla de Ideas, pero dejaron como saldo un mercado deforme que los privados sabrían muy bien cómo aprovechar. Lo más ventajoso para los privados era que no tenían que cambiar nada: el terreno estaba servido en bandeja de plata. Yo les pago más que el estado a fin de cuentas, dirían a sus trabajadores. Ahora nosotros llevamos las riendas que tú no pudiste llevar, dirían al estado mismo. Yo mantengo precios similares a los que mantenía el estado, dirían a sus clientes. Y aunque pudieran pagar más a sus trabajadores, y aunque pudieran bajar los precios, y aunque pudieran mantener cuentas claras con el sistema tributario, naturalmente no lo hicieron, y no lo hacen, porque la macroestructura no tiene modo de obligarlos.

Ya puedo imaginar la mueca de cierto lector inquisidor. Sí, el miedo ocasionado por los prejuicios de otros tiempos hacia la pequeña propiedad privada, transformado en una paranoia enfermiza, podría impedir a algunos leer estas líneas sin el insulto de quien supone un ataque gratuito y desconsiderado, un reclamo por sanciones y cabezas cortadas. Para nada: yo también deseo que se restituya el otorgamiento de licencias lo más pronto posible.

Creo que simplemente hay que ser inteligentes (aunque sea por una vez) y cambiar las condiciones que permitieron la situación actual, en vez de tratar de eliminar el mal más inmediato. Tal vez el estado (en cuanto tenga la oportunidad) deba finalmente ofrecer sus productos a precios mayoristas a los privados, quitándole al instante su excusa predilecta para el sobreprecio, y deba dejar de llamar indistintamente cuentapropistas tanto al dueño del local como a aquel que lo trabaja. Tal vez los trabajadores de empresas privadas deban recordar que sus derechos pueden ser defendidos, en primer lugar, por el estado socialista, y éste puede recordar que los trabajadores son (no lo dudemos) la clase de la cual una vez surgió y por la que se sustenta. Tal vez los dueños de los bares (aunque no dudo que mantener un negocio sea difícil) deban dejar de hacerse las víctimas ante los ojos del mundo, y entonces podrán exigir a sus trabajadores que dejen de robar productos.

¿Por qué es tan importante todo esto? Porque trabajadores mejor remunerados consumen más e impulsan el mercado interno, la base en el desarrollo de cualquier país. Porque un estado con más dinero podrá hacer inversiones con mayor rapidez en una serie de campos que necesitan asistencia urgente. Porque con precios más bajos (incluso si la reducción es mínima) los bares al final estarán más llenos y prósperos, sin depender del inestable turismo (el crecimiento reciente nos ha hecho olvidar que el turismo es después de todo un sector frágil). Porque evitaremos un enriquecimiento disparejo que a mediano plazo puede provocar graves diferencias sociales. Tal vez tengamos que aprender a vivir con cosas a las que no estamos adaptados, y cuanto antes las llamemos por su nombre, mejor, cuanto antes las entendamos, mejor. Cerrar los ojos (visto y comprobado) no va a hacer que desaparezcan.