Dos tercios más, dos tercios menos. Por Carlos Ávila Villamar

La memoria tiende a la generación de paraísos perdidos. Fran Lebowitz opina que todos esos viejos que dicen que sus tiempos eran mejores no se dan cuenta que eran mejores porque entonces ellos eran jóvenes, y entre más joven es uno mejor le parece el mundo. Siempre pienso en eso cada vez que me toca hablar de la Lenin, que por una razón u otra es bastante a menudo. Pienso en las siestas clandestinas en el cubículo, en la cena por el catorce de febrero a la que entré con una muchacha fea para no entrar solo (una buena muchacha, a la que nunca saludé después, confieso hoy con vergüenza), en la vez que anunciaron que iban a llenar la piscina y todos los varones nos pusimos a hacer ejercicio como idiotas, con un par de días de antelación. Esos recuerdos de imborrable felicidad, lo entiendo bien, están anclados en la juventud y no en una época o un lugar determinado.

Dicho esto, vale la pena preguntarse si el papel que ha representado la Lenin (o cualquier vocacional cubana) en la vida de tantas personas se debe únicamente a que estas personas eran jóvenes cuando estudiaron en ella, lo cual es absurdo, porque uno siempre es joven cuando entra a cualquier escuela. Pienso en esos momentos clave de mi vida (de la vida de tantos) permitidos por condiciones bien específicas. Recuerdo las tardes de luz senil en las que me dedicaba a leer malos poemas y a escribir poemas todavía peores, las horas vacías en las que se hablaba, se caminaba de un lado para otro, se tomaba un baño, se miraba el paisaje o las luces ya encendidas de la ciudad distante. El hombre contemporáneo ha desaprendido a estar solo, o a estar solo entre iguales, que es lo mismo. Asido a una serie de ventajas y protecciones ilusorias, teme ser soltado sin ellas en un sitio, teme a esa libertad que contrario a lo que dice el sentido común, puede existir en el aislamiento.

La idea de que el reglamento estricto de los internados promueve la transgresión y una cultura de la indisciplina es falsa, y solo corresponde a un primer momento de euforia. La verdad es que sintiéndose libres, y ya habiendo asumido esa libertad, los estudiantes aprenden a organizarse por sí mismos y a ser responsables por lo que hacen.

Los experimentos en los laboratorios, el agua fría que nos trajo un campesino en una jarra abollada de metal, después de que terminamos de abrir un surco, las noches de estudio en el baño, en las que todos aprendíamos de todos, fueron para mí aprendizajes invaluables, que desconocen aquellos que iban al preuniversitario por unas horas y regresaban a sus casas. La solidaridad y la gentileza de la vida en la Lenin deberían ser modelos para la sociedad cubana. A pesar de las carencias, jamás me he sentido tan humano como entonces. Bañarnos con agua fría nos hermanó y nos hizo más fuertes. La frase puede ser un tanto empalagosa, pero a veces en las frases ingenuas está la verdad última, la que no necesita ser literaria o interesante.

Yo no estuve en la Lenin de los inicios, la que visitó Breznev. Ni siquiera estuve en la de la Batalla de Ideas, que tenía aire acondicionado en los cubículos. Yo estuve en una Lenin de la que ya comenzaban a irse los buenos profesores, la de las piscinas vacías y la que botaba profesores a casa rato por corrupción. Llegué a pensar que me había tocado la última etapa, la peor, pero estaba bien equivocado: las fotografías de las unidades abandonadas me han causado un vértigo horrible, un perro se pasea por los pasillos, mi albergue desierto, con uno que otro dibujo intacto en la pared. El dibujante seguro pensó que una capa de pintura iba a desaparecerlo pronto, pero ahí queda, para la posteridad, como el gesto de un ave fosilizada.

Las áreas deshabitadas, hoy sabemos, se entregarán a otras instituciones, y la Lenin, a causa de las escasas solicitudes de ingreso, se verá reducida a un tercio de lo que era antes. Veo en ello un grave problema. Suponiendo que se garanticen las mejores condiciones para los pocos estudiantes albergados (recuerdo que esto ya se ha prometido incontables veces en la última década, sin jamás llegar a cumplirse), la experiencia será muy distinta a la de otros tiempos. En vez de tener un modelo de sociedad, los estudiantes tendrán una escuela común, con la circunstancia incómoda de estar lejos del centro de La Habana. La única razón por la que disminuyeron las solicitudes de ingreso a la Lenin fue por el agravamiento de la calidad de los albergues, la comida y la enseñanza: utilizarlo como excusa para mutilarla (la palabra me parece justa) es absurdo y contraproducente.

Nadie querrá internarse en un fragmento de escuela en el medio del campo sabiendo que va a compartirla, además, con un puñado de compañeros de los que muy pronto va a aburrirse. Eso causará que todavía menos jóvenes soliciten entrar y que en cuatro años, siguiendo la misma lógica, tengan que reducir la matrícula un poco más, a la mitad, digamos, a un penoso sexto de la capacidad original de la instalación.

El país debería invertir lo que fuera necesario, repararla por completo, mantenerla como se debe, mantener a los estudiantes como se debe, asegurar, mediante una serie de atenciones, la permanencia de los mejores profesores, y traer de vuelta el rigor académico, debería crearse una escuela de la que salieran, como en sus inicios, ciudadanos modelo, como los que hoy por hoy resulta imposible formar en otra parte. Nadie que haya visto cómo funciona la enseñanza media en La Habana (yo lo he visto, yo he dado clases) puede pensar que de ella saldrán hombres y mujeres con la calidad humana y profesional de nuestros padres. Si en medio de las dificultades que no tenían nuestros padres nuestro país no puede crear una vanguardia (y no, no puede hacerlo ahora mismo, ni podrá en un futuro a mediano plazo), pues deberá crearla en sus márgenes, a modo de oasis. Y eso no puede hacerse con un tercio de escuela.

Un país necesita un paraíso contra el cual pueda medirse, necesita la prueba concreta de la viabilidad de sus aspiraciones. Una vez que otras instituciones ocupen las unidades vacías, no van a abandonarlas nunca (no nos engañemos), incluso si las solicitudes de ingreso a la Lenin aumentan. Su entrega es, por tanto, un acto más definitivo de lo que parece, una rendición fácil que puede dar una muy mala imagen de las proyecciones de nuestro país. Ingenuo es el contador que cree que la ciencia no devuelve frutos económicos, sin hombres de ciencia una república estará condenada a ser bananera. Supongo que conservar la Lenin entera es una empresa colosal, pero debemos recuperar la fe en las empresas colosales.