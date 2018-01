LaPupilaTv: La magia de las generaciones. Por Vasily Mendoza*

Después de ver el programa de este jueves de La pupila asombrada, me di cuenta de algo que no pretende ser novedoso. El hecho de descubrirlo ahora, al cabo de haber visto más una docena de sus emisiones, sí se me antoja algo novedoso y casi infantil. Y es que más allá de toda magnificencia en cuanto a la forma y el contenido del programa, lo que lo hace especial es la conjugación mágica y generacional en su colectivo más inmediato.

Sabemos que un programa de tv se realiza porque hay un colectivo de varias generaciones que lo hacen posible. Pero en la Pupila, el colectivo que vemos en la pantalla tiene algo en común y es a eso a lo que me refiero.

Hay no solo una cronología que los une, por nacimiento, edad, etapas vividas en conjunto, historia, etc., sino, también, porque cada generación tiene una forma de ver la vida que los hace partícipes de algo mágico, bello, necesario. Una interpretación de la realidad que la ayuda, a sí misma, también, a construirse desde su misma defensa.

Uno de los fenómenos que más golpea en la actualidad a la unidad de los artistas, es el distanciamiento que han logrado desde su misma generación. Y es lo que ha dado pie a que se vuelquen más hacia las futuras generaciones, haciendo alianzas o grupos de referencia, para sentirse a tono con la actualidad y algo más.

Las generaciones, hoy con más interés, se van entremezclando y dando lugar a las generaciones del futuro, no solo en pensamiento, sino, también, en genética y cultura.

Pero en La pupila asombrada y su equipo más visible, los une un toque que irradia tranquilidad, confort, diálogo y soltura, aunque existan puntos de vistas dispares, discusiones, desencuentros necesarios.

De este grupo, Iroel, Fidelito, Omar, creo que Karen es la más se distancia, pero por afinidad se ha hecho parte ya indisoluble del mismo. Y esto es algo que permite no solo que el programa salga con calidad, sino, que sus contenidos fluyan de uno en otro con una organicidad que contamina al espectador y alimenta el interés para que este no pase de canal y se vaya hacia otros espacios.

La afinidad generacional es la que, a mi juicio, permite que sea la trova la mayor anfitriona del espacio, y sea Silvio, y la Revolución cubana, los pilares sobre los que se erige la dramaturgia y visualidad del mismo. Cosa que para mí, es genial. Y así se extiende la homogeneidad sobre todo el guión y el orden del programa y se mantenga sólido, contundente, visceral.

*Vasily Mendoza es escritor y diseñador cubano. Tomado del perfil en Facebook del autor.