Una actualización de justicia sobre “el empobrecimiento HD”. Por Javier Gómez Sánchez

En el caso de la ferretería popular del Centro Comercial de 5ta y 42, Playa, se volvió a instalar en un espacio como el que tenía antes en el interior de la tienda. Manteniéndose la oferta de cerámica y

muebles de baño de la marca Viglacera más costosos, pero logrando hacerlo sin marginar el tipo de oferta de lo más buscado por la mayoría de los clientes que no tienen poder adquisitivo para acceder a esa marca.

Igualmente otro de los casos mencionados, el de la tienda exclusiva de modelos de altos precios para la marca Midea, solo al alcance de una minoría muy reducida de la población de alto poder adquisitivo, además de con muy escasa oferta y variedad, ubicada en La Verbena en la

avenida 41, Playa (Junto a la Tienda Colorama) fue convertida en una tienda de electrodomésticos de uso y precios más populares, como ventiladores, TVs híbridos, ollas eléctricas, refrigeradores,

lavadoras, etc y ahora se puede ver a un muchas más personas que llegan a ella para comprar lo que necesitan.

Como he señalado en cada publicación sobre este tema, no se trata de mantener una inexistencia de una oferta más elevada para determinado sector, sino que esta no signifique la eliminación de las que son algo más accesibles para una mayor parte de la población.