La guerra de los datos. Por Carole Cadwalladr

A continuación, una traducción publicada por el blog Desbloqueando Cuba, de la periodista Rosa Miriam Elizalde de la investigación “Los archivos de Cambridge Analytica”, el reportaje que publicó este domingo el diario The Guardian.

“Yo hice la herramienta de guerra psicológica de Steve Bannon”: conozca a un protagonista de la guerra de los datos

Durante más de un año hemos estado investigando Cambridge Analytica y sus vínculos con la campaña Brexit Leave en el Reino Unido y con el equipo de Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. Ahora, Christopher Wylie, de 28 años, habla sobre su papel en el secuestro de los perfiles de millones de usuarios de Facebook para movilizar al electorado de EE. UU.

La primera vez que conocí a Christopher Wylie, todavía no tenía el cabello rosado. Eso vino después, al igual que su misión para rebobinar el tiempo. Para volver a poner al genio en la botella.

Cuando lo conocí en persona, ya había estado hablando con él diariamente durante horas. En el teléfono era inteligente, divertido, malintencionado, profundo, intelectualmente voraz, convincente. Un narrador maestro. Un politicker. Un nerd de la ciencia de datos.

Dos meses después, cuando llegó a Londres desde Canadá, era todas esas cosas en carne y hueso. Y, sin embargo, era increíblemente joven. Tenía 27 años (ahora tiene 28), un hecho que siempre ha parecido claramente opuesto a lo que ha hecho. Es posible que haya jugado un papel fundamental en los trastornos políticos trascendentales de 2016. Por lo menos, jugó un papel consecuente.

A los 24 años, se le ocurrió una idea que llevó a la fundación de una compañía llamada Cambridge Analytica, una firma de análisis de datos que pasó a reclamar un papel importante en la campaña Leave para el referéndum a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y más tarde se convirtió en una figura clave en operaciones digitales durante la campaña electoral de Donald Trump.

O, como Wylie lo describe, era el vegano gay canadiense que de alguna manera terminó creando “la herramienta para joder mentes en la guerra psicológica de Steve Bannon”.

En 2014, Steve Bannon, entonces presidente ejecutivo de la red de noticias “alt-right” Breitbart, era el jefe de Wylie. Y Robert Mercer, el multimillonario de los fondos de alto riesgo en EEUU. y donante republicano, fue el inversionista de Cambridge Analytica. Y la idea que compraron fue extraer grandes datos y utilizar las redes sociales con una metodología militar establecida — “operaciones de información” — y aplicarla en el electorado estadounidense.

Fue Wylie a quien se le ocurrió esa idea y supervisó su realización. Y fue Wylie quien, la primavera pasada, se convirtió en mi fuente. En mayo de 2017, escribí un artículo titulado “El gran robo del Brexit británico”, que establecía una madeja de hilos que vinculaban al Brexit con Trump y Rusia. Wylie fue una de las pocas personas que proporcionaron la evidencia de esto. Lo encontré a través de otro ex empleado de Cambridge Analytica, en Canadá: culpable, meditabundo, indignado, confundido. “No he hablado de esto con nadie”, dijo en ese momento. Y luego no pudo dejar de hablar.

En ese momento, Steve Bannon se había convertido en el principal estratega de Trump. La empresa matriz de Cambridge Analytica, SCL, había ganado contratos con el Departamento de Estado de EEUU. y estaba dialogando con el Pentágono, y Wylie estaba realmente asustado. “Es una locura”, me dijo una noche. “La compañía ha creado perfiles psicológicos de 230 millones de estadounidenses. ¿Y ahora quieren trabajar con el Pentágono? Es como Nixon en esteroides “.

Terminó mostrándome un tramo de documentos que exponían el funcionamiento secreto detrás de Cambridge Analytica. Y en los meses posteriores a la publicación de mi artículo en mayo, se reveló que la compañía se había “acercado” a WikiLeaks para ayudar a distribuir loscorreos electrónicos robados de Hillary Clinton en 2016. Y luego vimos que se convirtió en tema de la investigación especial de Robert Mueller, por la posible intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos.

Observer también recibió la primera de tres cartas de Cambridge Analytica amenazando con demandar a Guardian News and Media por difamación. Todavía estábamos empezando a entender la vorágine de fuerzas que se unieron para crear las condiciones de lo que Mueller llamó el mes pasado “guerra de información”. Pero Wylie ofrece una vista única de los acontecimientos de 2016. De cómo Facebook fue secuestrado, reutilizado para convertirse en un teatro de guerra: cómo se convirtió en una plataforma de lanzamiento para lo que parece ser un ataque extraordinario al proceso democrático de los EEUU.

Wylie supervisó lo que pudo haber sido la primera violación crítica. Con 24 años, mientras estudiaba un doctorado en previsión de tendencias de la moda, ideó un plan para cosechar los perfiles de Facebook de millones de personas en los EE. UU. y utilizar su información privada y personal para crear perfiles psicológicos y políticos sofisticados. Y luego enviarles anuncios políticos diseñados para operar en su particular posición psicológica.

“Rompimos Facebook “, dice.

Y lo hizo en nombre de su nuevo jefe, Steve Bannon.

“¿Es justo decir que has ‘pirateado’ Facebook?” Le pregunto una noche.

Él duda. “Señalaré que asumí que era completamente legal y muy útil”.

El director de política de Facebook para Gran Bretaña, Simon Milner, comentó a un Comité Selecto del parlamento británico que investiga las noticias falsas, presidida por el parlamentario conservador Damian Collins, que Cambridge Analytica no tenía datos de Facebook. El extracto oficial de Hansard dice:

Christian Matheson (Parlamentario de Chester): “¿Alguna vez le ha pasado información de los usuarios a Cambridge Analytica o cualquiera de sus empresas asociadas?”

Simon Milner: “No.”

Matheson: “Pero sí tienen una gran parte de los datos de usuario de Facebook, ¿no?

Milner: “No. Pueden tener muchos datos, pero no serán datos de usuarios de Facebook. Pueden haber reunido datos sobre personas que están en Facebook, pero no son datos que hemos proporcionado.”

Dos semanas después, el 27 de febrero, como parte de la misma investigación parlamentaria, Rebecca Pow, diputada por Taunton Deane, le preguntó al director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix:

“¿Alguno de los datos proviene de Facebook?”

Nix respondió: “No trabajamos con datos de Facebook y no tenemos datos de Facebook. “

Y a pesar de todo, Wylie y yo, más un puñado de editores y un pequeño grupo internacional de académicos e investigadores, hemos sabido que, al menos en 2014, ese no fue el caso, y Wylie tiene pruebas en papel.

Alexander Nix, CEO de Cambridge Analytica CEO. Foto: The Washington Post/Getty Images

En nuestra primera llamada telefónica, me dijo que tenía recibos, facturas, correos electrónicos y cartas legales, registros que mostraban cómo, entre junio y agosto de 2014, se habían recogido los perfiles de más de 50 millones de usuarios de Facebook.

Lo peor de todo es que recibió una carta de los propios abogados de Facebook admitiendo que Cambridge Analytica había adquirido los datos de manera ilegítima. Hacerlo implica una enorme cantidad de riesgo.

Wylie está rompiendo un acuerdo de confidencialidad y corre el riesgo de ser demandado. Está rompiendo la confianza de Steve Bannon y Robert Mercer.

Ha tomado un año ayudar a Wylie a llegar a un momento donde es posible que finalmente se hable. Un año en el que Cambridge Analytica ha sido objeto de investigaciones en ambos lados del Atlántico –la de Robert Mueller en los EE. UU., y consultas separadas de la Comisión Electoral y de la Oficina del Comisionado de Información en el Reino Unido-, ambas iniciadas en febrero de 2017, después del primer artículo de esta investigación en Observer.

También ha sido un año en el que Wylie ha estado haciendo todo lo posible para rebobinar, para deshacer los eventos que él puso en marcha. A principios de este mes, presentó un dossier de evidencia a la Oficina del Comisionado de Información y la unidad de cibercrimen de la Agencia Nacional del Crimen.

Él ahora está en una posición de ir sobre su propio récord: el nerd de los datos que vino del frío. Hay muchos puntos donde esta historia podría comenzar. Una es en 2012, cuando Wylie tenía 21 años y trabajaba para los Demócratas Liberales en el Reino Unido, socios de la coalición juvenil del gobierno. Su trayectoria profesional ha sido, como la mayoría de los aspectos de su vida hasta ahora, extraordinaria, descabellada e inverosímil.

Wylie creció en Columbia Británica y cuando era adolescente fue diagnosticado con TDAH (trastorno del déficit de atención por hiperactividad) y dislexia. Abandonó la escuela a los 16 años sin una sola calificación. Sin embargo, a los 17 años, estaba trabajando en la oficina del líder de la oposición canadiense; a los 18 años, fue a aprender con el director nacional de objetivos de Obama, que más tarde serviría al Partido Liberal de Canadá. A los 19 años, aprendió por sí mismo a programar, y en 2010, a los 20 años, vino a Londres para estudiar derecho en la London School of Economics.

“Sin embargo, la política es como la mafia”, dice. “Realmente nunca te vas. Recibí una llamada de los Lib Dems. Querían actualizar sus bases de datos y la orientación de votantes. Entonces, combiné el trabajo para ellos con los estudios para obtener mi título.”

La política es también donde se siente más cómodo. Odiaba la escuela, pero como pasante en el parlamento canadiense descubrió un mundo en el que podía hablar con adultos y ellos lo escuchaban. Él era el chico que hacía las cosas de Internet y en el transcurso de un año estaba trabajando para el líder de la oposición.

“Es una de las personas más brillantes que jamás conocerás”, me dijo un alto político que conoce a Wylie desde que tenía 20 años. “A veces eso es una bendición y a veces una maldición”.

Mientras tanto, en el Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, dos psicólogos, Michal Kosinski y David Stillwell, estaban experimentando con una forma de estudiar la personalidad, cuantificándola.

A partir de 2007, Stillwell, mientras era estudiante, había ideado varias aplicaciones para Facebook, una de las cuales, una prueba de personalidad llamada myPersonality, se había vuelto viral. Los usuarios obtuvieron puntajes en los “cinco grandes” rasgos de personalidad: Disposición, Conciencia, Extraversión, Amabilidad y Neurosis, y a cambio, el 40% de ellos accedieron a darle acceso a sus perfiles de Facebook. De repente, había una manera para medir los rasgos de personalidad en la población y correlacionar los puntajes con los “me gusta” de Facebook en millones de personas.

La investigación fue original, innovadora y tenía posibilidades obvias. “Tenían muchos enfoques de los servicios de seguridad”, me dijo un miembro del centro. “Hubo uno llamado You Are What You Like y fue mostrado a los servicios de inteligencia. Y mostró estos patrones extraños; que, por ejemplo, a las personas que les gustaba la página “Odio a Israel” en Facebook también les gustaban los zapatos Nike y KitKats.

“Hay agencias que financian investigaciones en nombre de los servicios de inteligencia. Y ellos apostaron por toda esta investigación. Aquella fue apodada Operation KitKat “.

El Departamento de Defensa y el estamento militar fueron los primeros en ver el potencial de la investigación. Boeing, un importante contratista de defensa de EE. UU., financió el PhD de Kosinski, y Darpa, la secreta Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del gobierno de EE. UU., se cita en al menos dos documentos académicos que respaldan el trabajo de Kosinski.

Pero cuando, en 2013, se publicó el primer resultado de la investigación, otros también vieron este potencial, incluido Wylie. Había terminado su carrera y había comenzado su doctorado en previsión de moda, y estaba pensando en los Demócratas Liberales. Es justo decir que no tenía ni idea de lo que estaba caminando.

“Quería saber por qué los Liberales Demócratas aspiraban a ganar elecciones cuando solían gobernar el país hasta fines del siglo XIX”, explica Wylie. “Y comencé a buscar datos demográficos y de consumo para ver qué votantes seguían a los Lib Dem, porque aparte de algunas zonas de Gales y las islas Shetland, en apariencia sus seguidores provienen de regiones dispares. Y lo que encontré es que no hubo fuertes correlaciones. No hubo señal en los datos.”

“Y luego me encontré con un documento sobre cómo los rasgos de personalidad podrían ser un precursor del comportamiento político, y de repente cobró sentido. El liberalismo se correlaciona con una gran apertura y poca conciencia, y cuando piensas en los Lib Dems son profesores distraídos y hippies. Son los primeros en adoptar … están muy abiertos a nuevas ideas. Y simplemente hizo clic de repente.”

Aquí había una manera de que el partido identificara nuevos votantes potenciales. El único problema era que los Lib Dems no estaban interesados.

“Hice esta presentación en la que les dije que perderían la mitad de sus 57 asientos, y ellos dijeron: ‘¿Por qué eres tan pesimista?’ En realidad, perdieron todos menos ocho de sus asientos”.

Otra persona del Lib Dem presentó a Wylie en una compañía llamada SCL Group, una de cuyas subsidiarias, SCL Elections, crearía Cambridge Analytica (una empresa armada entre SCL Elections y Robert Mercer, financiada por este último).

Para todos los efectos, SCL / Cambridge Analytica son la misma cosa. Alexander Nix, entonces CEO de SCL Elections, le hizo una oferta a Wylie que no pudo resistir. “Él me dijo: ‘Te daremos libertad total. Experimentar. Ven y prueba todas tus ideas locas ‘“.

En la historia de las malas ideas, esta resultó ser una de las peores. El trabajo era como director de investigación en todo el grupo SCL, contratista privado encargado de Operaciones de Defensa y elecciones. Su brazo de Defensa era contratista del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Departamento de Defensa de los EE. UU., entre otros. Su experiencia era en “operaciones psicológicas” o “psyops” cambiando las mentes de las personas no a través de la persuasión, sino a través del “dominio informacional”, un conjunto de técnicas que incluyen rumores, desinformación y noticias falsas.

Elections SCL había utilizado un conjunto similar de herramientas en más de 200 elecciones en todo el mundo, principalmente en democracias subdesarrolladas de las que Wylie se daría cuenta no estaban preparadas para defenderse.

Wylie posee una visa británica de Nivel 1 -Exceptional Talent-, una visa de trabajo del Reino Unido otorgada únicamente a 200 personas al año.

Él estaba trabajando dentro del gobierno (con los demócratas liberales) como un estratega político con habilidades avanzadas en ciencia de datos. Pero nadie, y menos aún él, podría haber predicho lo que vendría después.

Cuando apareció en las oficinas de SCL en Mayfair, no tenía idea de que estaba entrando en medio de un nexo de proyectos de defensa e inteligencia, contratistas privados y ciberdefensa de vanguardia.

“Lo que pienso todo el tiempo es qué habría pasado si hubiera aceptado el trabajo en Deloitte en lugar de Cambridge Anaytica. Ellos me ofrecieron uno. Solo creo que si hubiera tomado literalmente cualquier otro trabajo, Cambridge Analytica no existiría. No tienes idea de cuánto pienso en esto. “

Unos meses más tarde, en otoño de 2013, Wylie conoció a Steve Bannon. En ese momento, era editor en jefe de Breitbart y había llegado a Gran Bretaña para apoyar a su amigo Nigel Farage en su misión de sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea.

¿Cómo era él? “Inteligente”, dice Wylie. “Interesante. Realmente interesado en ideas. Es el único hombre heterosexual con el que he hablado sobre la teoría feminista interseccional. De inmediato percibió su relevancia ante las opresiones que sienten los hombres blancos conservadores y jóvenes.

Wylie se encontró con Bannon en el momento en que se derramaba gasolina sobre una llama parpadeante. Wylie vive por ideas. Él habló con más de una docena de personas durante horas. Él tenía una teoría que probar. Y en ese momento, este era un problema puramente intelectual. La política era como la moda, le dijo a Bannon.

“[Bannon] lo comprendió de inmediato. Él cree en la doctrina de Andrew Breitbart de que la política está aguas abajo de la cultura, por lo que para cambiar la política es necesario cambiar la cultura. Y las tendencias de la moda son un intermediario útil para eso. Trump gusta como un par de Uggs, o Crocs, básicamente. Entonces, ¿cómo se llega a la gente que piensa ‘Uf, esto es totalmente feo’, hasta que descubre que todos lo usan? Ese fue el punto de inflexión que estaba buscando”.

Pero Wylie no solo estaba hablando de moda. Recientemente había estado expuesto a una nueva disciplina: las “operaciones de información”, que junto con las operaciones de tierra, mar, aire y espaciales integran la doctrina del Ejército estadounidense del “campo de batalla en cinco dimensiones”.

Su informe abarcó todo el Grupo SCL: el gobierno británico pagó a SCL para que realizara operaciones contra el extremismo en el Medio Oriente y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo contrató para trabajar en Afganistán.

Le digo que otro ex empleado describió a la empresa como un “MI6 por contrato”, y nunca lo entendí del todo. “Es como un MI6 sucio porque no estás limitado para nada. No hay necesidad de ir a un juez para solicitar el permiso. Es normal que una ‘compañía de investigación de mercado’ acumule datos sobre las poblaciones nacionales. Y si estás trabajando en algún país y hay un beneficio auxiliar para un cliente actual con intereses alineados, bueno, eso es solo una ventaja.”

Cuando le pregunto cómo Bannon encontró a la empresa matriz de Cambridge Analytica, SCL, Wylie me dice lo que suena como una leyenda, aunque lo puede respaldar con un correo electrónico sobre cómo Mark Block, un veterano estratega republicano, se sentó en un avión junto a un experto en guerra cibernética de la fuerza aérea de los EE. UU. “Y el tipo de la guerra cibernética le dijo algo como, ‘Oh, deberías conocer a SCL. Hacen guerra cibernética para las elecciones.”

Robert Mercer y su hija Rebekah. Foto: Sean Zanni/Getty Images

Fue Bannon quien llevó esta idea a los Mercers: Robert Mercer, co-CEO del fondo de riesgo Renaissance Technologies, quien utilizó sus miles de millones para perseguir una agenda de derecha, donando a causas republicanas y apoyando candidatos republicanos, y a su hija Rebekah.

Nix y Wylie volaron a Nueva York para encontrarse con los Mercers en el departamento de Rebekah en Manhattan.

“Ella me amaba”. Ella estaba como, ‘¡Oh, necesitamos más gente de tu tipo de nuestro lado!’ “

¿Tu tipo?

“Los homosexuales. Ella amaba a los homosexuales. Al igual que Steve [Bannon]. Él nos vio como una oportunidad para adoptar los cambios. Pensó que, si logras unir a los homosexuales, todos los demás seguirán. Es por eso que estaba tan metido en todo el asunto de Milo [Yiannopoulos].”

Robert Mercer fue un pionero en Inteligencia Artificial y traducción automática. Ayudó a inventar transacciones algorítmicas que reemplazaron a los administradores de fondos de riesgo con programas de computadoras, y escuchó el discurso de Wylie. Él lo comparó con un nuevo tipo de orientación de mensajes políticos basado en un influyente e innovador artículo de 2014 del Centro de Psicometría de Cambridge, titulado: “Los juicios de personalidad basados ​​en computadora son más precisos que los juicios realizados por humanos.”

“En política, el hombre del dinero suele ser la persona más tonta de la sala. Considere que es al revés con Mercer “, dice Wylie. “Dijo muy poco, pero realmente escuchó. Él quería entender la ciencia. Y quería pruebas de que funcionaba”.

Y para hacer eso Wylie necesitaba datos.

La forma en que Cambridge Analytica adquirió los datos ha sido objeto de revisiones internas en la Universidad de Cambridge, de muchos artículos periodísticos y mucha especulación y rumor.

Cuando Nix fue entrevistado por los diputados el mes pasado, Damian Collins le preguntó:

“¿Alguno de sus datos proviene de la compañía Global Science Research?”

Nix: “¿GSR?”

Collins: “Sí”.

Nix: “Tuvimos una relación con GSR. Nos hicieron una investigación en 2014. Esa investigación resultó infructuosa y la respuesta es no.”

Collins: “¿No te han proporcionado datos o información?”

Nix: “No”

Collins: “¿Tus conjuntos de datos no se basan en la información que has recibido de ellos?”

Nix: “No”

Collins: “¿En absoluto?”

Nix: “En absoluto”.

El problema con la respuesta de Nix a Collins es que Wylie tiene una copia de un contrato ejecutado, con fecha del 4 de junio de 2014, que confirma que SCL, la empresa matriz de Cambridge Analytica, entró en un acuerdo comercial con una empresa llamada Global Science Research (GSR), propiedad del académico de Cambridge, Aleksandr Kogan, que se basa específicamente en la recolección y el procesamiento de los datos de Facebook, de modo que pueda combinarse con los rasgos de personalidad y las listas de votantes.

Tiene recibos que muestran que Cambridge Analytica gastó $ 7 millones para acumular estos datos, y alrededor de $ 1 millón se pagó a GSR. Él tiene los registros bancarios y las transferencias bancarias. Los correos electrónicos revelan que Wylie negoció primero con Michal Kosinski, uno de los coautores del documento de investigación original conocido como myPersonality, para utilizar la base de datos myPersonality. Pero cuando las negociaciones fracasaron, otro psicólogo, Aleksandr Kogan, ofreció una solución que muchos de sus colegas consideraron poco ética. Ofreció replicar la investigación de Kosinski y Stilwell y eliminarlos del trato. Para Wylie parecía una solución perfecta. “Kosinski estaba pidiendo $ 500,000 por la propiedad intelectual, pero Kogan dijo que podía replicarlo y simplemente recolectar su propio conjunto de datos”. (Kosinski dice que la tarifa era para financiar más investigaciones).

Dr Aleksandr Kogan.

Kogan luego configuró el GSR para facilitar el trabajo, y le propuso a Wylie que usaran la información para establecer un instituto interdisciplinario que trabajara en el campo de las ciencias sociales. “¿Qué pasó con esa idea?”, le pregunto a Wylie. “Nunca sucedió. No sé por qué. Esa es una de las cosas que más me molesta “.

Fue el interés de Bannon en la cultura como arma de guerra lo que encendió el concepto intelectual de Wylie. Pero fueron los millones de Robert Mercer los que crearon una tormenta de fuego. Kogan pudo inyectar dinero al difícil problema de la adquisición de datos personales: realizó publicidad para convencer a personas que estaban dispuestas a que se les pagara para realizar un examen de personalidad en Mechanical Turk y Qualtrics de Amazon. Al final de la cual la aplicación de Kogan, llamada thisismydigitallife, recibía permiso para acceder a sus perfiles de Facebook. Y no solo de ellos, sino de sus amigos también. En promedio, cada “sembrador” — las personas que habían realizado el examen de personalidad, alrededor de 320,000 en total — involuntariamente dieron acceso al menos a 160 perfiles de otras personas, que no sabían nada del proyecto ni tenían motivos para sospechar que estaban involucrados en él.

Lo que muestra la correspondencia por correo electrónico entre los empleados de Cambridge Analytica y Kogan es que Kogan había reunido millones de perfiles en cuestión de semanas. Pero ni Wylie ni nadie más en Cambridge Analytica había verificado que era legal. Ciertamente no fue autorizado. Kogan sí tenía permiso para extraer datos de Facebook, pero solo con fines académicos. Además, según las leyes británicas de protección de datos, es ilegal que los datos personales se vendan a un tercero sin su consentimiento.

“Facebook podía ver que estaba sucediendo”, dice Wylie. “Sus protocolos de seguridad se activaron porque las aplicaciones de Kogan estaban sacando esta enorme cantidad de datos, pero aparentemente Kogan les dijo que era para uso académico. Entonces ellos dijeron ‘Bien’ “.

Kogan sostiene que todo lo que hizo fue legal y que tenía una “relación de trabajo cercana” con Facebook, que le había otorgado permiso para sus aplicaciones.

Cambridge Analytica tenía sus datos. Esta fue la base de todo lo que hizo a continuación: cómo extrajo información psicológica de los “sembradores” y luego construyó un algoritmo para crear perfiles de millones más.

Durante más de un año, el informe sobre lo que Cambridge Analytica hizo o dejó de hacer para Trump ha girado en torno a la cuestión de la “psicometría”, pero Wylie señala: “Todo se construyó sobre la base de esos datos. Los modelos, el algoritmo. Todo. ¿Por qué no lo usarías en tu campaña más grande? “

En diciembre de 2015, Harry Davies de The Guardian publicó el primer informe sobre la adquisición de datos de Facebook de Cambridge Analytica y su uso para apoyar a Ted Cruz en su campaña para ser el candidato republicano. Pero no fue hasta muchos meses después que Facebook tomó medidas. Y luego, todo lo que hicieron fue escribir una carta. En agosto de 2016, poco antes de las elecciones en EE.UU. y dos años después de la violación, los abogados de Facebook le escribieron a Wylie, que había abandonado Cambridge Analytica en 2014, y le dijeron que los datos habían sido obtenidos ilícitamente y que “GSR no estaba autorizado a compartirlos o venderlos”. Dijeron que debía ser eliminados de inmediato.

“Yo ya lo había hecho. Pero, literalmente, todo lo que tenía que hacer era marcar una casilla, firmarla y enviarla de regreso, y eso era todo “, dice Wylie. “Facebook no hizo ningún esfuerzo para recuperar los datos.”

Hubo varias copias de esto. Habían sido enviadas por correo electrónico en archivos no cifrados.

Cambridge Analytica rechazó todas las acusaciones que Observer les hizo.

El Dr. Kogan -que más tarde cambió su nombre por el Dr. Spectre, pero posteriormente retomó su nombre original de Dr. Kogan-, sigue siendo miembro de la Universidad de Cambridge como asociado principal de investigación. Pero lo que sus colegas académicos no sabían hasta que Kogan lo reveló en correos electrónicos a Observer (aunque la Universidad de Cambridge dice que Kogan lo comunicó al jefe del Departamento de Psicología), es que también es profesor asociado en la Universidad de San Petersburgo. La investigación adicional reveló que recibió subvenciones del gobierno ruso para investigar sobre “Estrés, salud y bienestar psicológico en las redes sociales”. La oportunidad surgió en un viaje a la ciudad para visitar a amigos y familiares, dijo.

Hay otros documentos dramáticos en el alijo de Wylie, incluyendo una comunicación de Cambridge Analytica a Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo de Rusia. En un correo electrónico con fecha del 17 de julio de 2014, sobre las primarias presidenciales de EE.UU., Nix le escribió a Wylie: “Nos han pedido que escribamos un memorando a Lukoil (la compañía rusa de petróleo y gas) para explicarles cómo nuestros servicios se van a aplicar al negocio petrolero”. Nix dijo que “entienden de microtargeting conductual en el contexto de las elecciones”, pero que “no logran establecer la conexión entre los votantes y sus consumidores”. El trabajo, dijo, sería “compartido con el CEO del negocio”, un ex ministro de petróleo soviético y asociado de Putin, Vagit Alekperov.

“No tenía ningún sentido para mí”, dice Wylie. “No entendí ni el correo electrónico ni la presentación que hicimos. ¿Por qué un compañía de petróleo rusa tendría interés en los votantes estadounidenses?”

“La investigación de Mueller remonta a las primeras etapas de la operación rusa para interrumpir las elecciones de 2016 en Estados Unidos. En el 2014, el estado ruso hizo lo que parecen ser sus primeros esfuerzos concertados para aprovechar el poder de las redes sociales de Estados Unidos, en particular las plataformas de medios, incluido Facebook. Y fue a finales del verano del mismo año que Cambridge Analytica presentó a la compañía petrolera rusa un resumen de sus conjuntos de datos, capacidades y metodologías. La presentación tuvo poco que ver con los “consumidores”. En cambio, los documentos muestran que se centró en las técnicas de interrupción de elecciones.

La primera diapositiva ilustra cómo una “campaña de rumores” extendió el miedo en las elecciones nigerianas de 2007 -en las que la compañía trabajó- al difundir la idea de que “las elecciones serían manipuladas”. La última diapositiva, con el logo de Lukoil y la de SCL Group y SCL Elections, encabeza sus “entregables”: “mensajes psicométricos”.

Lukoil es una empresa privada, pero su CEO, Alekperov, responde a Putin, y se ha utilizado como un vehículo de influencia rusa en Europa y en otros lugares, incluso en la República Checa, donde en 2016 se reveló que un asesor de un grupo checo fuertemente pro-ruso, estaba siendo pagado por la empresa.

Cuando le pregunté a Bill Browder, un empresario angloestadounidense que lidera una campaña mundial por la Ley Magnitsky para imponer sanciones contra los rusos, qué opinaba de esto, dijo: “Todos en Rusia están subordinados a Putin. Uno debería ser muy desconfiado de cualquier empresa rusa que ofrezca algo fuera de sus actividades comerciales normales.”

El mes pasado Nix le dijo a los miembros del Comité parlamentario que investiga noticias falsas: “Nunca hemos trabajado con una organización rusa en Rusia ni con ninguna otra compañía. No tenemos ninguna relación con Rusia ni con individuos rusos.”

No hay evidencia de que Cambridge Analytica alguna vez haya trabajado para Lukoil. Lo que estos documentos muestran, sin embargo, es que en 2014 una de las mayores empresas de Rusia recibió información completa sobre: ​​Facebook, microtargeting, datos, interrupción de elecciones.

Cambridge Analytica es “Chris’s Frankenstein”, dice un amigo de Wylie. “Él lo creó. Son sus datos los que componen el Frankenmonster. Y ahora está tratando de arreglarlo.”

Solo una vez, Wylie recordó que tenía 24 años en ese momento. Se emocionó con las posibilidades intelectuales de eso. No pensó en las consecuencias. Y me pregunto cuánto ha procesado su propio rol o su responsabilidad. En cualquier caso está decidido a dejar constancia y deshacer lo que ha creado.

Porque los últimos meses han sido como ver la fuerza de un tornado. Y cuando Wylie pone toda su atención en algo -su cerebro estratégico, su atención al detalle, su habilidad para planear 12 movimientos adelante- a veces es algo terrorífico de contemplar. Tratar con alguien entrenado en guerra de la información tiene sus propios desafíos, y su conjunto de talentos extraordinarios incluye el tipo de habilidades políticas de alto nivel que hacen que House of Cards se parezca a The Great British Bake Off. Y no todos son fanáticos. Cualquier número de ex colegas, incluso los que lo aman, lo llaman “maquiavélico”. Otro describió los gritos que él y Nix tendrían.

“¿Qué piensan tus padres de tu decisión de presentarte ante el público?”, le pregunto.

“Ellos lo entienden”. Mi papá me envió una caricatura hoy, que tenía dos personajes colgando de un acantilado, y el primero dice “Quédate ahí”. Y el otro es como: “Que te jodan”.

¿Cual eres?

“Probablemente las dos”.

Lo que no está en duda es lo largo y difícil que ha sido llegar a esta etapa. Y lo valiente que es él.

Después de muchos meses, aprendo la terrible y oscura historia de fondo que arroja algo de luz sobre su determinación y que discute cándidamente. A los seis años, mientras estaba en la escuela, Wylie fue abusado por una persona mentalmente inestable. La escuela trató de encubrirlo, culpando a sus padres, y una larga batalla judicial los enzarzó. La infancia y la carrera escolar de Wylie nunca se recuperaron. Su padre es médico y su madre es psiquiatra, fueron maravillosos, dice. “Pero ellos conocían la trayectoria de las personas que se encuentran en esa situación, por lo que creo que fue particularmente difícil para ellos, porque tenían una comprensión más profunda de lo que eso le hace a una persona a largo plazo.”

Creció escuchando a psicólogos hablar sobre él en tercera persona, y, a los 14 años, demandó con éxito al Ministerio de Educación de Columbia Británica y lo obligó a cambiar sus políticas de inclusión en torno a la intimidación. Lo que observo ahora es cuánto ama la ley, los abogados, la precisión, el orden. Pienso en su cabello rosado como una operación de bandera falsa. Lo que no puede tolerar es la intimidación.

¿Qué es lo que hay en Cambridge Analytica de intimidación?

“Creo que es peor que la intimidación”, dice Wylie. “Porque las personas no necesariamente saben lo que le están haciendo. Al menos la intimidación respeta la integridad de las personas porque ellas saben que son intimidadas. Entonces, es peor, porque si no respetas la integridad de las personas, cualquier cosa que hagas después de ese punto no es conducente a una democracia. Y, fundamentalmente, la guerra de información no es propicia para la democracia.”

Rusia, Facebook, Trump, Mercer, Bannon, Brexit. Cada uno de estos hilos se ejecuta a través de Cambridge Analytica. Incluso en las últimas semanas, parece como si la comprensión del papel de Facebook se hubiera ampliado y profundizado. Las acusaciones de Mueller fueron parte de eso, pero Paul-Olivier Dehaye -un experto en datos y académico con sede en Suiza, que publicó algunas de las primeras investigaciones sobre los procesos de Cambridge Analytica- dice que cada vez es más evidente que Facebook es “abusivo por diseño”. Si hay evidencia de colusión entre la campaña de Trump y Rusia, estará en los flujos de datos de la plataforma, dice. Y las revelaciones de Wylie solo lo vuelven a activar.

“Facebook ha negado, negado y recontra negado esto”, dice Dehaye cuando le cuentan las nuevas pruebas de The Observer. “Ha engañado a los parlamentarios y a los investigadores del Congreso y ha fallado en sus deberes de respetar la ley. Tiene la obligación legal de informar a los reguladores y a las personas sobre esta violación de datos, y no es así. Una y otra vez no puede ser abierto y transparente.”

Facebook niega que la transferencia de datos haya sido una violación. Además, un vocero dijo: “Proteger la información de las personas es el corazón de todo lo que hacemos, y requerimos lo mismo de las personas que operan las aplicaciones en Facebook. Si estos informes son ciertos, es un abuso grave de nuestras reglas. Tanto Aleksandr Kogan como SCL Group y Cambridge Analytica nos certificaron que destruyeron los datos en cuestión.”

La información personal de millones de personas fue robada y utilizada de manera engañosa por un grupo de mercenarios, Cambridge Analytica, que, según Wylie, “funcionaría para cualquiera”.

¿Qué harán las compañías petroleras rusas? ¿Van a subvertir las elecciones en el extranjero en nombre de gobiernos extranjeros? Se me ocurre preguntarle a Wylie esta noche.

“Sí.”

O bien, ¿OTAN o no OTAN?

“Quiero decir que son mercenarios. Trabajarán para casi cualquiera que pague.”

Es una revelación increíble. También encapsula todos los problemas de la subcontratación, a escala global, con nuevas armas cibernéticas. Y en medio de todo esto está el público: nuestras conexiones familiares íntimas, nuestros “me gusta”, nuestras migajas de datos personales, todos atrapados en un vertiginoso agujero negro que se expande y crece y ahora es propiedad de un multimillonario políticamente motivado. Los datos son libres.

Y por todos los esfuerzos de Wylie no hay vuelta atrás en el tiempo.

Tamsin Shaw, profesora de filosofía en la Universidad de Nueva York y autora de un reciente artículo del Nueva York Review of Books sobre ciberguerra y economía en Silicon Valley, me dijo que ella no descarta la posibilidad de que los contratistas privados obtuvieran armas cibernéticas que al menos habían sido financiadas en parte por el Departamento de Defensa estadounidense.

Llama a las revelaciones de Wylie “salvajes” y señala que “todo el proyecto de Facebook” se ha vuelto tan vasto y poderoso debido a la estrategia de seguridad nacional de los EE. UU. “Es una forma de poder muy profundo pero suave, que se ha visto como un activo para los EE. UU. Rusia ha sido explícita al respecto y ha pagado sus propios anuncios en rublos. Está haciendo este punto, ¿no? Silicon Valley es un activo de seguridad nacional de los EE. UU. que se ha vuelto en su contra”.

O, más simplemente: retroceden.