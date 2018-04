Bloqueo de EE.UU. contra Cuba, una realidad en Alemania. Por Justo Cruz

“Muchas gracias por su mensaje. Usted desea apoyar a las víctimas del huracán en el Caribe. Desgraciadamente no podemos apoyar su ‘compromiso social’ porque debido al Embargo (Bloqueo) no podemos realizar transacciones bancarias a Cuba. Le pedimos por favor comprensión”. Así comentaba un empleado del banco alemán “Postbank” la decisión de su banco de negarse a realizar una transacción bancaria a Cuba cuyo objetivo sería ayudar al pueblo cubano a subsanar los daños ocasionados por el huracán Irma a su paso por la pequeña isla del Caribe.

Esta vez le tocó su turno a la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania “Netzwerk Cuba”.

El banco “Postbank” no está de acuerdo con que una organización de solidaridad con Cuba cumpla con su “compromiso social”. Para ellos los “derechos humanos” del pueblo cubano al parecer no cuentan.

Por su parte a la editorial alemana 8 de Mayo (8. Mai) asociada al periódico “junge Welt” le fue denegada también por el mismo banco la realización de una transacción bancaria cuyo destinatario sería el periódico cubano Granma.

Desde enero del 2017 la editorial alemana se encarga de la impresión y distribución del periódico Granma Internacional en idioma alemán.

“Cuba Sí”, Grupo de Trabajo dentro del Partido la Izquierda en Alemania (DIE LINKE) acaba de correr la misma suerte, cito: “Como ya le habíamos comunicado vía telefónica nuestra firma no podrá seguir realizando los trámites de transporte (de contenedores) a Cuba (……) Debido a la situación existente en las relaciones entre Cuba y EEUU, nosotros como parte de (……) fuimos aconsejados por nuestros abogados a no seguir aceptando transporte a Cuba”.

Todo esto ocurre a pesar de que el Gobierno Federal en el año 2015, en una “hora de preguntas” solicitada por la bancada del Partido La izquierda de Alemania (DIE LINKE) en el Parlamento Alemán , respondía de esta manera a la pregunta hecha por parlamentarios sobre la aplicación de las regulaciones del Bloqueo contra Cuba en la Unión Europea: “El Gobierno Federal es de la opinión de que la aplicación extraterritorial de las regulaciones del Bloqueo contra Cuba en la Unión Europea, especificamente en la República Federal de Alemania constituye una violación del derecho internacional”, al mismo tiempo que afirmaban: “haber creado las condiciones jurídicas necesarias para evitar la aplicación de esas regulaciones en el territorio”.

¿Cómo es posible entonces que el departamento de Estado de EEUU siga violando impunemente las leyes vigentes en la Unión Europea que regulan el derecho de todos sus países al libre mercado?

¿Cómo es posible que el Departamento de Estado de EE.UU. siga violando impunemente los derechos de un país en vías de desarrollo de “maximizar sus oportunidades comerciales, de inversión y de desarrollo así como la asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial” como está estipulado por la Conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo?

¿Cómo se puede catalogar como un delito el hecho de que “Cuba Sí” u otras organizaciones envíen regularmente contenedores a Cuba o financien proyectos de ayuda al desarrollo en un país en vías de desarrollo?

En los últimos meses, fueron enviados conjuntamente con la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania,“Netzwer Cuba” y otras organizaciones, tres contenedores con donativos para los damnificados por el huracán Irma. El destino serían centros educacionales, de salud y de atención a la familia, entre otros. El donativo estaba compuesto mayoritariamente por colchones, almohadas, colchas, sábanas, sillas de ruedas, sillas sanitarias, equipamiento médico, artículos de aseo personal, herramientas de construcción y de saneamiento, etc.

Nuestra organización estuvo informando constantemente a la opinión pública alemana y a los donantes sobre los resultados de la campaña donde se habían logrado recaudar más 250 mil Euros. Al mismo tiempo se estuvo documentando todo el proceso de envío de los contenedores, desde el momento de su carga en Berlín, hasta su llegada a Cuba. Al parecer esto llamó la atención de Departamento de Estado y sus satélites en Europa que no tardaron en tomar las medidas pertinentes para impedir que esta ayuda humanitaria llegara a Cuba.

Una delegación de Cuba Sí de visita a Cuba en el mes de febrero en la provincia de Mayabeque había tenido la oportunidad de visitar los centros y las personas que habían sido beneficiadas. Uno de los momentos más emotivos durante la estancia en la provincia fue la visita a la casa de niños y niñas sin amparo familiar. En el inmueble trabajan 20 trabajadores sociales para atender a diez infantes. Este tipo de alojamientos, únicos en su género en toda América Latina había sido beneficiado con la entrega de ropa de cama, ropa de vestir y herramientas de jardinería.

También la visita al Centro Médico Psicopedagógico Tamara Bunke constituyó un momento muy emotivo para la delegación alemana que una vez más pudo constatar a pie de obra la importancia de continuar con estas acciones solidarias.

La solidaridad política y material es fundamental en este momento en el que la administración de Donald Trump recrudece su descabellada e inhumana política hacia Cuba.

Robert Malley, ex asesor del ex presidente Barack Obama y asesor especial del ex presidente William Clinton para cuestiones relacionadas con el Medio Oriente en entrevista a Prensa Latina comentaba lo siguiente: “El dossier Estados Unidos-Cuba es actualmente anacrónico (…). Cuba no es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, así que las sanciones, el bloqueo, el embargo, todo eso, no tiene sentido”.

El movimiento de solidaridad con Cuba en Alemania reitera una vez más la importancia del respaldo internacional a la lucha del pueblo cubano contra el injusto e inhumano bloqueo impuesto por el gobierno de EE.UU por constituir una masiva y sistemática violación de los derechos humanos de todos los cubanos.

¡Abajo el injusto e inhumano Bloqueo!