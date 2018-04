Una mirada perversa a la Cuba de hoy. Por Omar Pérez Salomón

Varios medios al servicio del capital han publicado un artículo de Sarah Moreno titulado, “Se acaba la cerveza y queman la langosta: periodista cuenta el fracaso del turismo en la ‘Cuba sin Fidel’ ” que aborda algunos detalles del libro del periodista mexicano Julio Patán, “Cuba sin Fidel”.

Tengo la impresión de que el móvil de este texto es comercial, buscarse un puñado de dinero, no importa que se denigre a todo un pueblo, por demás amigo de los mexicanos, o quizás el odio del autor por la Revolución Cubana motivó su crónica después de visitar la isla por unos días.

Confieso que no he leído el libro publicado por la editorial Planeta; pero lo descrito por Moreno denota una total desinformación del periodista acerca del proceso revolucionario cubano y una perversa mirada a la Cuba de hoy, sin mediar una investigación seria y profunda de la historia y desarrollo de la Revolución Cubana.

Me recuerda al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, que expresó que cuando se trata de Cuba, los grandes medios de comunicación, “aplican una lupa inmensa que magnifica todo lo que allí ocurre cada vez que conviene a los intereses enemigos, llamando la atención sobre lo que pasa en la Revolución, mientras la lupa se distrae y no alcanza ver otras cosas importantes”.

Entre esas cosas importantes que no alcanza a ver la lupa inmensa de Julio Patán está que en Cuba el ser humano es lo primero, cómo explicar entonces que hace solo unos días el doctor Tedros Adahanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró en La Habana en el marco de la XIV Feria Internacional Salud para Todos 2018, que no hay duda de que el mundo tiene mucho que aprender del sistema de salud en Cuba, además, en La Habana que tanto el escritor denigra no hay desaparecidos, ni personas asesinadas todos los días como pasa en su país, no hay niños mendigos y que no van a la escuela porque el gobierno socialista de Cuba y sus instituciones garantizan la tranquilidad ciudadana y se ocupan de sus infantes.

A pesar de nuestras estrecheces económicas el pueblo cubano comparte lo que tiene con otros pueblos, es ejemplo de solidaridad, humanismo e internacionalismo, y eso no los inculcó Fidel Castro.

El turismo cubano que él descalifica alcanzó en el año 2017 casi 4,7 millones de visitantes, con un crecimiento en los repitentes y este año se aspira a superar esta cifra record, a pesar de los daños ocasionados por el huracán Irma en septiembre pasado y al recrudecimiento de las medidas de bloqueo de la administración de Donald Trump.

Que La Habana que el próximo año cumple 500 años requiere de mejoras en sus edificaciones, en la higiene comunal y en la urbanización lo sabemos todos aquí. Nuestro pueblo y los medios de comunicación nacionales son los que más critican esas dificultades; pero los habaneros y los cubanos nos sentimos orgullosos de nuestra capital y confiados en que seguirá mejorando.

En todo el artículo citado solo una cita me causó risa: “A su muerte, Castro tenía una fortuna de más de $900 millones, según cifras de la revista Forbes, que muchos consideran conservadoras”. En varias ocasiones Fidel invitó a probarlo a los directivos de Forbes y de algunos medios de comunicación que probaran tal calumnia. El resultado fue silencio total. Sin dudas el señor Patán desconoce la integridad moral del líder de nuestra Revolución.

Las mentiras aparecen unas tras otra como aportes frescos. Dice la articulista: “Un desfile que presenció el 2 de enero en la Plaza de la Revolución lo describe como ‘una coreografía subdesarrolladona, bananera, hubiéramos dicho en tiempos de menos corrección política’. Los discursos se suceden mientras la gente se toma selfies y trata de sacudirse el calor. Quince minutos después de comenzar la marcha, se disuelve”.

Invito al escritor a presenciar por televisión desde Ciudad de México el desfile del 1ero de mayo en La Habana y en todas las ciudades del país y que como dice un destacado periodista cubano, saque sus propias conclusiones.

Ahora me viene a la mente aquella célebre frase del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí; “Quien ha sabido preservar su decoro, sabe lo que vale el ajeno, y lo respeta“, publicada en La América, Nueva York. en julio de 1884.

En aquella época, Martí se encontraba en los preparativos de la guerra necesaria contra el colonialismo español, que permitiría años después, desterrar por siempre el dominio de España sobre la mayor de las Antillas.

Quizás sea el apego al capitalismo la causa que mueve al autor del libro a criticar y cuestionar al gobierno cubano, y no respetar el decoro que caracteriza a la Revolución cubana desde sus inicios en 1868.