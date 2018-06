El oficialismo de las barras y las estrellas. Por Javier Gómez Sánchez

Las publicaciones en La Pupila Insomne de artículos sobre problemas que afectan la vida de los cubanos son recibidos con igual interés por sus lectores que los textos sobre temas políticos con los que el blog ha ganado seguidores. Aun siendo una página de colaboración gratuita, y sin tener contratados webmasters o social media ni dominio propio, La Pupila ha sumado una comunidad de autores que le envían contenidos con frecuencia. Es habitual ver el nombre de un autor, tanto en un texto de tema político, como en uno de crítica social o administrativa. En varios sentidos es un espacio alternativo de comunicación valorado por autores y lectores.

Como parte de esto, además de los textos políticos reunidos en el libro Las flautas de Hamelin, como autor he encontrado en La Pupila ese lugar alternativo donde he podido publicar una cantidad de textos críticos sobre la realidad cubana que posiblemente no hubieran visto la luz en otros espacios editoriales.

Es satisfactorio ver como algunos textos son asumidos por publicaciones como Cubadebate o La Jiribilla, ampliando su difusión y promoviendo el debate en la red sobre el tema analizado. De esta forma en días recientes fue compartido por Cubadebate el texto Lento movimiento, un llamado de atención hecho desde La Pupila sobre la existencia de artículos que permanecen en las tiendas ¨en divisa¨ sin venderse y por lo tanto sin que el Estado pueda recuperar la inversión. En Cubadebate, con el título Productos ociosos y de lento movimiento, el tema escaló los 100 comentarios, recibiendo las etiquetas de ¨Explosión de comentarios¨ y ¨Más intercambio¨.

Curiosamente unas semanas atrás, la publicación en La Pupila Insomne de una detallada cronología durante los últimos 10 años de la estrategia de trabajo oficial estadounidense para organizar con el uso de Internet una –según el diario El País al entrevistar a su fundador– “alternativa moderada y centrista” para Cuba (por cierto, la cronología también fue divulgada por Cubadebate), por Iroel Sánchez, autor y editor de La Pupila, que también ha suscrito trabajos muy críticos sobre la gestión administrativa y mediática en Cuba, recibió toda clase de insultos y acusaciones de falsedad (aunque sin rebatir un solo hecho de la cronología) de integrantes de medios digitales involucrados o que tristemente han formado parte de los planes oficiales estadounidenses. Hay que recordar que la estrategia de obtención de resultados por otros métodos fue reflejada en una Directiva Presidencial de Barack Obama, estrategia que aun con Trump en la Casa Blanca no ha dejado de aplicarse. Algo recurrente entre insulto e insulto fue tildar a La Pupila y sus colaboradores de ser una partida de ¨oficialistas complacientes¨.

Mis esfuerzos por determinar exactamente qué es un individuo oficialista solo me han dado resultados claros en cuanto al periodismo: Un ¨periodista oficialista¨ es aquel que es parte de una política gubernamental, no quien hace crítica de manera abierta. ¿No es una política gubernamental de EE.UU y algunos de sus aliados fomentar “medios independientes” en Cuba como aquellos desde donde se ataca a La Pupila Insomne? ¿Entonces de qué oficialismo estamos hablando? No es necesario ser natural de un país para ser oficialista de su gobierno.

En medio de todo esto, entra en escena el editor de la página Cartas desde Cuba, quien por largo tiempo se ha dedicado a manipular información y promover fake news. Para atraer a los lectores, no utiliza mayormente contenido propio, sino que toma selectivamente publicaciones de otras páginas y blogs, cambiándoles el título y en ocasiones mutilándoles el contenido (lo que ha provocado la reclamación de algún autor), para adaptarlos a sus intenciones editoriales.

Aunque este señor siente una gran apetencia por todos los temas que resulten negativos a la sociedad cubana, se había abstenido hasta ahora de tomar alguno proveniente de La Pupila Insomne. Probablemente le resultara atractiva la idea de manipular textos críticos de La Pupila como Poderes vs el Poder Popular, Empobrecimiento HD, Continúa el empobrecimiento HD, Ni aun después de muertos, Los mangos que no comimos, La simplificación televisiva del fútbol y el videoclip, La Lenin y un tren llamado dialéctica, El avance “del nuevo país”,Contra el tercer bloqueo, ¿Prosperará La Habana?, Un tesoro en el que nos va la vida, Coherencia, santa palabra, o Subvención y competencia. Hasta ahora se había resistido, pues resultaría contradictorio para el discurso de los que hablan de ¨oficialismo complaciente¨ que apareciera uno de esos contenidos nada menos que Tomado de La Pupila Insomne. Psiquiátricamente contradictorio.

Pero esta vez no pudo resistir la tentación, supongo que Lento movimiento le resultaba demasiado atractivo y aunque pusiera Tomado de Cubadebate, no podía publicar el texto de un autor a quien antes ha atacado directamente…. Hasta que apareció una posibilidad: Tomarlo de una página abiertamente contrarrevolucionaria de las que hacen fanfarria con los temas que tienen alguna repercusión en la prensa cubana. Por supuesto esas paginillas hacen un bodrio del texto al estilo de ¨prensa oficialista arremete…¨, agarrando el tema y tergiversándolo políticamente, tomando fragmentos para sacarlos de contexto y volverlos a armar a su manera, haciendo una versión y rebajándolo al nivel intelectual del público que las prefiere como fuentes informativas, y borrando el nombre de quien lo escribió. Al parecer el editor de Cartas desde Cuba, Sr. Fernando Ravsberg, (O Fernando Da Cunha, porque nunca ha aclarado cuál es su verdadero nombre) tampoco es muy respetuoso con sus lectores pues nada de eso lo detuvo. Supongo que ni siquiera tuvo que manipular mucho, porque lo que vino a publicar en su página ya era un picadillo del texto original.

Eso es lo que pasa cuando uno toma cosas de trasmano, con tal de publicar los textos críticos que escriben los supuestos ¨oficialistas complacientes¨, pero tratando de no molestar al oficialismo cubano de las barras y las estrellas.