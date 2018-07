¿Saldrá Trump de este laberinto? Por Pedro Pablo Gómez

Cuando mentalmente nos preguntamos qué es un laberinto, nos presentamos un plano con múltiples vías de posibles salidas, algunas cerradas totalmente, otras que avanzan hasta cierto punto pero no llegan al final y una sola ruta dentro de todas las demás que permite salir finalmente, el problema es no equivocarse en el camino elegido. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato ha demostrado su pasión por resolver los problemas que afronta el gobierno norteamericano como si fuera un gran laberinto, pero a este no se le ve una salida posible.

El concepto practicado en su etapa de gobierno con el principio de ‘’ Estados Unidos Primero’’ ha generado a escala mundial numerosos problemas con difíciles soluciones, al menos así se aprecia en las áreas del comercio,también en lo social y político. En el plano comercial se pretende dictar las normas de procedimiento a la Organización Mundial del Comercio al propugnar una política contra la llamada globalización adoptada por la mayor parte de los países y desarrollar un accionar generalizado de imposición de aranceles.



Puede apreciarse la situación generada con China a pesar de los encuentros entre Trump y el presidente chino, Xi Ji Pin, calificados de prometedores en su inicio y que ahora han requerido pronunciamientos críticos de la Cancillería y el ministerio de Comercio del gigante asiático. También la Unión Europea ha sido sacudida por esta política, además de la situación creada igual con Japón y sus vecinos de Canadá y México, estos últimos junto con los aranceles los amenaza con liquidar el TLCAN.

Ahora, en la reunión que se ha celebrado en la OTAN, donde se aceptaba el pago de un 2 por ciento del PIB a los fondos de esta organización, Trump planteó que tenían que llegar a un 4 por ciento, mientras EEUU se mantendría con un 3.5, lo cual congeló el acuerdo anterior. A la vez, emprendió un ataque contra el gobierno alemán por el desarrollo de un gasoducto pactado con Rusia, llegando a declarar que Alemania estaba entregada a los rusos, provocando la respuesta crítica del máximo representante de la UE quien le pidió a respetar a sus antiguos aliados.

En el orden interno, Trump se enfrenta a los problemas creados por su política migratoria y en la frontera mexicana con la separación de los niños de sus padres. También debe considerarse la inestabilidad en el gobierno por su método particular de imponer criterios contra sus propios asesores, lo cual ha provocado la salida de sus cargos de los directivos que el mismo designó, aparte de la sombra creada en el funcionamiento de la Comisión Investigadora que dirige Robert Muller por la supuesta intromisión de Rusia en el resultado de la elección que lo proclamó presidente.

Nuestra América también enfrenta distintas situaciones de conflicto a pesar del avance de varios gobiernos del continente y un determinado proceso de regresión en países que tuvieron en su momento políticas progresistas. Todo ello, junto a una posición de suma agresividad contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. En estos casos, influido y apoyado por elementos reaccionarios, que incluso llegan a ocupar cargos en el senado estadounidense, defensores del mantenimiento del bloqueo a Cuba y de retirar los avances en las relaciones bilaterales obtenidos durante el gobierno de Barack Obama.

En los casos de Venezuela y Nicaragua, el gobierno Trump mantiene una posición más beligerante en una carrera enloquecida por el derrocamiento del gobierno bolivariano y su presidente Nicolás Maduro, incluso con la variante de provocar un enfrentamiento militar apoyado por el secretario de la OEA, Luis Almagro y los elementos afines en dicha organización continental alimentada y dirigida desde la Casa Blanca. Para Nicaragua apela a las viejas tácticas utilizadas en las llamadas revoluciones de colores, usadas en algunos países del Este de Europa y con la forma de protestas ‘’populares’’ de oposición al gobierno con grandes dotes de violencia y negando soluciones dialogantes.

Todo ello, apoyado fundamentalmente en su condición de potencia mundial con poder nuclear, lejos de cumplir sus promesas de campaña de regresar a los soldados a la tierra norteamericana con más de 60 mil efectivos en Europa, miles en tierra afgana, mas de 100 mil en Asia y disímiles bases en territorio continental y del Caribe, aparte de sus comandos operativos para nuestra área geográfica.

Con el desarrollo del actual gobierno del norte y las características personales del mandatario en funciones, no está nada claro si su capacidad será capaz de encontrar una salida viable al laberinto de situaciones que enfrenta, o si por el contrario será el centro de un conflicto de mayores dimensiones.