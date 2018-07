Desde mi mausoleo moscovita: Carta a los norteamericanos progresistas Por V. I. Ulyanov *[enviado a Nelson P Valdés]

Aunque llevo muerto casi un siglo, me he tomado un tiempo libre en mi cielo revolucionario para comentar acerca de los hechos que se desarrollan en Estados Unidos.

Pero antes, quiero reconocer que no tenía razón cuando pronostiqué que iba a comenzar una revolución social en Norteamérica. Es cierto que en 1910 comenzó una revolución de campesinos al sur de la frontera de EE.UU., pero no dentro de las fronteras de la nación de los capitalistas norteamericanos. Me equivoqué por 94 años.

En 1917 escribí que Estados Unidos se había involucrado “en el sucio y sangriento laberinto europeo de instituciones burocrático-militares que subordinan todo a sí mismos y suprimen todo lo demás”. Esas palabras eran bastante certeras en aquel momento, pero lo son aún más hoy día. Sin embargo, ENTONCES no existía una situación revolucionaria. (1)

Ni en mis sueños más locos pude imaginar que ustedes tendrían que enfrentarse en el siglo 21 con el equivalente de los “sabelonada” [Know Nothing Party] del siglo 19. Los que murieron antes y después que yo, incluyendo al señor Bismarck y al señor Keynes, han sabido como el financiamiento deficitario hizo posible que el capitalismo sobreviviera y floreciera cuando se enfrentara a tantos ciclos financieros (cómo predijo Marx y también nuestros economistas rusos, Kondriateff y Minsky).

Pero ahora están ustedes ahí, en un paisaje político que ningún anticapitalista y antiimperialista pudo haber soñado. Parece que la revolución no está muy distante, y sin embargo, sus líderes capitalistas y políticos no hablan claramente acerca de la crisis, mientras que el interior rural, los pequeños pueblos e incluso una porción de la clase trabajadora no organizada piensan que lo que se necesita es una enmienda a un presupuesto balanceado y actitudes anti-obreras y anti-inmigrantes – metodo conocido para dividir al proletariado. Imagínense, la propia base social que creó a un Mussolini y a un Hitler está tratando ahora de arreglar su economía cíclica capitalista eliminando lo único que la hace permanecer a flote –bueno, además de las transferencias financieras desde China y Japón. Es cierto, ni en mis sueños más locos pude prever la oligarquía financiera que domina actualmente el mundo, aunque fui uno de los primeros de mostrar sus orígenes.

Envidio a los que son radicales y viven hoy en Norteamérica. Tengo algunos consejos para ustedes:

-No se opongan al Tea Party y a los oportunistas financieros capitalistas de derecha que dominan el Partido Republicano. [Mao me dice que dominan a todos los partidos].

-Permitan que la versión contemporánea del Partido No Sé Nada (el Tea Party) exacerbe las condiciones socio-económicas del pueblo norteamericano.

El Tío Joe Stalin, que ha estado conversando conmigo durante muchos años, me informa que él recuerda cuando el padre de los hermanos Koch se hizo millonario construyendo la industria pesada en nuestra Madre Rusia. Stalin cree que los muchachos Koch son socialistas encubiertos que quieren promover el caos en el seno del capitalismo. (2)

Y Mao, quien también se une a nuestras discusiones, piensa que EE.UU. hoy es un ejemplo maravilloso de lo que realmente significa su ensayo “Acerca de las Contradicciones”. Él pronostica que una Enmienda del Presupuesto Balanceado provocará una inestabilidad sistémica que acelerará las precondiciones revolucionarios porque:

Primero, las fuerzas militares norteamericanas ya no podrán proyectar en el extranjero su formidable poderío. Será imposible realizar nuevas guerras si el dinero no se asigna con anterioridad. [Claro, los Saudis bien pudieran comprar al pentagono – por aca se dice que trataron de “volarlo” con aviones civiles.

Segundo, el empleo público disminuirá, así que habrá una población creciente de desempleados., con el elemento agregado de que en nuestros días las expectativas de consumo eran bajas. El capitalista astuto se escapó de la descendente tasa de ganancia por medio de una financialización de la economía mundo, pero todo llega a su fin –el sistema crediticio ha llegado a su máximo punto y no puede continuar operando. Como proclamaron los Obreros Industriales del Mundo, “Este gastado y corrupto sistema no ofrece una promesa de mejora y adaptación. No se avizora una esperanza en las nubes de oscuridad y desesperación que cubren el mundo obrero”. (3)

PERO un consejo: Cuidado que la guerra de clases que se extiende no se convierta en conflictos raciales, étnicos y geográficos. Y cuidado, no vaya a ser que los fascistas terminen por imponer lo que mi amigo Jack London llamó el “Tacón de Hierro”. Él escribió: “De la decadencia del capitalismo egoísta, se decía, brotará la flor de los tiempos, la Hermandad del Hombre. En su lugar, tan atroz para nosotros que miramos atrás como para los que vivieron en esa época, el capitalismo, maduro hasta la podredumbre, envió esa derivación monstruosa, la Oligarquía”. (4)

Afectuosamente, V.I.*

*V.I. Ulyanov, más conocido por Vladimir Ilyich Lenin, fundó la URSS y fue el líder de la Revolución de Octubre de 1917.

[Esta carta fue enviada por V.I. a Nelson P Valdes, mientras este soñaba en la noche de 11/5/2013]