La culpa es de “La pupila insomne”. Por Iroel Sánchez

Pensé que ardería Troya si Granma publicaba el artículo de Manuel Henriquez Lagarde que citara el Presidente en su discurso en el Congreso de la UPEC en 500 000 ejemplares de papel y una de las webs más leídas en y sobre Cuba pero no, tampoco sucedió cuando lo reprodujo el portal Cuba Sí, parece que lo que molesta es que lo publique un humilde blog lllamado La pupila insomne.



Igual sucedió con el propio discurso del Presidente Díaz Canel en el Congreso de la UPEC, lo que se cuestiona por algunos no es que lo publicaran todos los medios de comunicación cubanos sino que lo hiciera este blog y que antes su autor dijera en Facebook algo muy obvio: que seguramente lo transmitiría el noticiero de televisión. Y peor, quienes han defendido el derecho de otros a cambiar títulos y manipular textos, cuestionan que se use una frase textual de ese discurso como titular. Alucinantemente, en profundo irrespeto al propio Presidente, se ha llegado incluso a sugerir que este es manipulado por un “lobby” del que formamaríamos parte Lagarde y yo.



Desprecio las victimizaciones pero es bueno recordar a las “víctimas de la intolerancia y el totalitarismo”, que es este blog el que ha sido clonado y hackeado más de una vez y que es su autor al que se le han bloqueado y clonado sus cuentas en redes sociales y se le ha insultado en los numerosos sitios que paga el gobierno de Estados Unidos sin que ninguno de los preocupados adalides de la libertad de expresión diga una palabra. Gran paradoja además que se hable de “mentiras” en “un blog que no nombraré” donde se hacen graves acusaciones que Manuel Henríquez Lagarde se ha ocupado de recordar cuando llevan días hablando de este y sin embargo no pueden mencionar otro que no es el de Lagarde ni el de Iroel, me pregunto qué le pasa a los valientes, a quién temen, o qué no quieren que se lea.



Más que numeroso -porque ni en las bien posicionadas páginas de Cubadebate o Granma han abundado los foristas comentando sobre el tema- lo que llama la atención de estos ataques es el modo en que un puñado de individuos se concentra contra toda lógica en señalar e insultar a una o dos personas sin aportar un solo argumento, confirmando con hechos la “sorprendente articulación que desmiente su supuesta libertad”, como denunció el Presidente en su discurso.



Me pregunto a dónde iremos a parar con ese nivel de irracional obsesión de un grupito con personas en vez de ideas, ¿es esta la libertad de expresión que defienden para Cuba? Me confirman lo que a raíz de otra campaña similar contra este blog dijo el forista Arturo Ramos:

“Los -demócratas- que tan airadamente reaccionan contra Iroel por expresar sus opiniones son iguales que los -demócratas- de las democracias occidentales. Expresan a todo pulmón que defienden las libertades fundamentales como la de opinión, expresión, reunión, asociación, etc. pero en cuanto se enfrentan a un adversario ideológico que los desenmascara si pudieran lo matan, literalmente.”

Lamentablemente, me veo obligado a traer acá una publicación que hice en la red social Facebook, acompañada de algunos de los más de 60 comentarios que ha suscitado hasta el momento en que lo publico, el debate completo puede leerse en https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689027941429625&set=a.180693015596456.1073741828.100009672768607&type=3

Disculpen tanta profundidad pero esto es imperdible: Lagarde e Iroel tienen una crisis de mediana edad, mienten con protección gubernamental y él es como Mella, que por cierto nunca puso un pie en la embajada yanqui pero sí se arriesgó a ir a nado a un buque soviético. Aunque me gustaría decir que el artículo de Lagarde no necesariamente es sobre este Sr, a mí me parece el personaje tan pequeño para una bronca tan grande y más allá de divertirse con el intento evidente de victimización, reto a demostrar que he dicho una sola mentira sobre esta persona de la que hace mucho tiempo no menciono ni el nombre.