La censura del poder y el silencio de los libertarios. Por Iroel Sánchez

Al visitar la web de Cubainformacion.tv se puede leer lo siguiente:

“La web de Cubainformacion.tv ha sufrido un fuerte ataque que ha eliminado parte de su contenido. Se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso. Seguimos en comunicación con usuarias y usuarios a través de cubainformacion@cubainformacion.tv”

Y la alharaca de los paladines de la libertad de expresión en internet no llega, ¿o no llegará nunca? ¿Protestan -“con sorprendente articulación que desmiente su supuesta libertad”, diría el Presidente Díaz Canel– sólo cuando los ataques son inventados para victimizarse y se culpa a las instituciones cubanas pero cuando las víctimas -ahora sí reales- no tienen un centavo, ni se enriquecen tramposamente vía crowfunding, ni son dueñas de negocios, ni las apoya la prensa hegemónica que le hace la guerra a Cuba, entonces callan? Mi solidaridad total para los compañeros de Cubainformación, mi desprecio para los hipócritas, siempre del lado del verdadero poder, que una vez más quedan desnudos.