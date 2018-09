Contra Venezuela: Violencia política, bloqueo económico y guerra psicológica (+ video). Por José Manzaneda

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Venezuela hay cerca de 170 mil personas refugiadas procedentes de Colombia (1), país que sigue siendo, después de Siria, el de mayor número de personas desplazadas por la violencia: 7 millones 700 mil (2).

A pesar de la firma, en 2016, de los Acuerdos de paz entre Gobierno y guerrilla de las FARC, continúa la persecución política a líderes sociales y de izquierda (3). Ya han sido asesinados 385 desde entonces (4).



Datos y realidades que no interesan a la prensa internacional, centrada en la supuesta “ola” (5) o “crisis migratoria” (6)… de Venezuela.



Durante muchos años, hasta 2007, Colombia fue el país de procedencia de la mayoría de solicitantes de asilo en España (7) (8). Sin embargo, apenas hubo noticias, reportajes o editoriales sobre este tema en los medios españoles. En lo poco publicado, la causa era la “violencia” en aquel país (9). Jamás la persecución de dichas personas por parte del Estado o por paramilitares protegidos por el mismo.



En los dos últimos años, la mayoría de solicitantes de asilo al Gobierno de España proceden… de Venezuela (10) (11). Más que de Siria o de los 23 países de África con conflictos o crisis humanitarias (12). Y ahora sí, ahora sí tenemos noticias, reportajes y editoriales, casi a diario, que apuntan a un solo culpable: “el régimen de Nicolás Maduro” que está “haciendo salir del país a miles de ciudadanos” (13), “el chavismo (que) lleva al exilio a más de dos millones de venezolanos” (14), leíamos en El País.



Hace unos meses, este diario criticaba al anterior Gobierno del Partido Popular por la “paradoja” de denunciar “el régimen de Maduro, pero a la vez” denegar “la protección a sus ciudadanos”. Y es que, a pesar de las miles de solicitudes, las concesiones de protección subsidiaria o asilo han sido muy escasas (15).



Lo mismo denunciaba, curiosamente, una organización de reconocida trayectoria de trabajo serio: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (16). CEAR se unía a ese mismo mensaje contra Venezuela: señalaba la “contradicción” entre la “condena por parte de las autoridades españolas de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en Venezuela y el rechazo de las solicitudes de asilo de quienes huyen de ese país” (17).



Veamos. Según el último informe de ACNUR (de Naciones Unidas), las principales razones que motivan la emigración venezolana actual son: la “pérdida de ingresos”, la “escasez de alimentos y medicinas” y la “difícil situación de seguridad” ciudadana, derivada claramente de la crisis (18). No menciona la “persecución política” ni, como afirma CEAR, “las vulneraciones de derechos humanos” por parte del Gobierno.



Son factores socio-económicos en cuya raíz está la guerra económica que sufre el país, con un ataque programado a su moneda, el desabastecimiento de bienes esenciales por acaparamiento o contrabando a Colombia, la inflación inducida y un bloqueo financiero que impide o retrasa la importación de medicamentos y alimentos (19) (20). Nada que figure en el informe de CEAR ni –por supuesto- que leamos en los grandes medios.



Que “la mayoría de los solicitantes venezolanos” de asilo, de “clase media” –según CEAR- “lo hicieran argumentando una persecución política por su posición contraria al Gobierno”, no prueba que tal “persecución” sea cierta (21). El antichavismo tiene una poderosa red internacional de apoyo en gobiernos, servicios de inteligencia, partidos, empresas y medios de comunicación. Su guerra contra el Gobierno de Caracas es total y multifacética: combina la violencia política, el bloqueo económico y la guerra psicológica (22).



En el marco de esta última, necesita imponer la matriz de la “crisis migratoria” (23) y de la “fuga” (24) masiva por “persecución”, que justifique una “intervención humanitaria” de EEUU o la OTAN (25) (26). Convencer a miles de personas de que la solicitud de asilo será la llave para su proyecto migratorio es una de sus estrategias.



Pero este juego político tiene daños colaterales. Según el Defensor del Pueblo “la situación (…) (de) la Oficina de Asilo y Refugio (española) es insostenible” (27). La misma CEAR ha denunciado que el sistema de acogida “está colapsado” (28). Colapsado para miles de personas que huyen de países en guerra y sí necesitan protección urgente.



Todo, gracias a la derecha venezolana y al cartel mediático internacional.

José Manzaneda es coordinador de Cubainformación.



