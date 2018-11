Magnitudes

Aquí tienes tu mazo de hilos finos

—tan finos que no los ves,

tan finos que no existen.

La hilandera no te ha engañado;

debes comprender

que el tejido que hay que procurar

no puede coexistir

con los aires de este mundo.

Acuarelas de José Luis Fariñas y poemas de su libro Demasiada niebla