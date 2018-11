Disculpe el señor. Por Joan Manuel Serrat (+ video)

Disculpe el señor

Disculpe el señor

Si le interrumpo, pero en el recibidor

Hay un par de pobres que

Preguntan insistentemente por usted

No piden limosnas, no…

Ni venden alfombras de lana

Tampoco elefantes de ébano

Son pobres que no tienen nada de nada

No entendí muy bien

Sin nada que vender o nada que perder

Pero por lo que parece

Tiene usted alguna cosa que les pertenece

¿Quiere que les diga que el señor salió…?

¿Que vuelvan mañana, en horas de visita…?

¿O mejor les digo como el señor dice:

“Santa Rita, Rita, Rita

Lo que se da, no se quita…”?

Disculpe el señor

Se nos llenó de pobres el recibidor

Y no paran de llegar

Desde la retaguardia, por tierra y por mar

Y como el señor dice que salió

Y tratándose de una urgencia

Me han pedido que les indique yo

Por dónde se va a la despensa

Y que Dios, se lo pagará

¿Me da las llaves o los echo? Usted verá

Que mientras estamos hablando

Llegan más y más pobres y siguen llegando

¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise

Si tienen en regla sus papeles de pobre…?

¿O mejor les digo como el señor dice:

“Bien me quieres, bien te quiero

No me toques el dinero…”?

Disculpe el señor

Pero este asunto va de mal en peor

Vienen a millones y

Curiosamente, vienen todos hacia aquí

Traté de contenerles pero ya ve

Han dado con su paradero

Estos son los pobres de los que le hablé…

Le dejo con los caballeros

Y entiéndase usted…

Si no manda otra cosa, me retiraré

Si me necesita, llame…

Que Dios le inspire o que Dios le ampare

Que esos no se han enterado

Que Carlos Marx está muerto y enterrado

Del disco Utopías, 1991