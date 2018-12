Cuba, diversidad y proceso Constituyente: perfeccionando el socialismo. Por David Rodríguez

Unas reflexiones a partir de la visita de Mariela Castro a Valencia (que no saldrán en los grandes medios de comunicación)

Los próximos días 4 al 10 de diciembre Valencia, Alicante y Sagunto acogerán un programa de actividades de la Doctora Mariela Castro Espín, diputada nacional y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de Cuba, organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, en colaboración con diversas entidades valencianas. La visita pretende intercambiar experiencias emancipadoras en el terreno feminista desde la experiencia cubana, por un lado, y romper el bloqueo mediático sobre Cuba, por otro. En este sentido, visitas institucionales, intercambios con organizaciones feministas y cargos públicos, exposiciones fotográficas y conferencias componen el intenso programa de la Doctora Castro Espín, que bajo el título “Cuba, Socialismo y diversidades: Diversidad sexual, género y nueva Constitución” abordará la actualidad de estos temas en la isla.

La Doctora Mariela, hija del expresidente cubano Raúl Castro Ruz y de la histórica guerrillera y dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín Guillois, es la cabeza visible de la lucha por la inclusión y la eliminación de todo tipo de desigualdad en la sociedad cubana por razón de género, identidad u orientación sexual. En los últmos años, desde el CENESEX se ha promovido una campaña de sensibilización, científica y metodológicamente elaborada, que ha generado un debate en la sociedad cubana que ha llegado a la discusión sobre las leyes cubanas, incluso hasta la Reforma Constitucional, con una propuesta legislativa de vanguardia sobre el matrimonio igualitario. Este es uno de los pocos temas pendientes en la legislación cubana sobre estos derechos. De esta manera Cuba avanza sólidamente en la lucha contra el patriarcado mundial, batalla iniciada en la isla de manera gubernamental tras el triunfo revolucionario de 1959 en Cuba, cuando se eliminaron las normas discriminatorias heredadas de la etapa anterior. El gobierno revolucionario dedicó muchos esfuerzos para conseguir la igualdad real de la mujer, con unos resultados extraordinarios, visibles en la actualidad. No es fortuita ni casual la presencia de la mujer cubana en la política o la investigación científica, así como la igualdad real en el terrero laboral, salarial y de acceso a las mismas oportunidades. Y hoy en día Cuba sigue trabajando para eliminar los restos de machismo, racismo, y cualquier tipo de inequidad.

La presencia en estos días de Mariela Castro debería servir también para hacernos reflexionar sobre algunas claves del devenir de la isla por un lado, y del tratamiento informativo por otro. En el mundo capitalista, casi siempre que se analiza la situación de Cuba se hace desde la matriz de opinión que establece que la revolución es un fracaso económico, se trata de una sociedad que no respeta la libertad ni los derechos humanos, o se discrimina a la comunidad lgtbi, por citar algunos ejemplos. Pero nada más lejos de la realidad, aunque le duela a los dueños de las imprentas del mundo y sus financiadores. De hecho, el trabajo del CENESEX y de la Doctora Castro Espín es un fiel reflejo del devenir histórico de la revolución cubana, aquella que derrotó la tiranía de Batista, gobierno títere de EEUU, y alcanzó la independencia e inició el camino de la justicia social, y que hoy en día sigue actualizándose y perfeccionándose, para no dejar a nadie atrás. Pero claro, la continuidad revolucionaria que representa Díaz-Canel, actual presidente de Cuba, parece no gustar al poder, por lo que sigue el acoso mediático, político y económico, a pesar de las denuncias de la comunidad internacional del bloqueo económico, de la injerencia politica y de las agresiones que sufre la isla. Y por ende, la labor del CENESEX y sus logros tampoco gustan a los enemigos de Cuba.

Un tema importante ha sido el debate sobre el proyecto de Reforma Constitucional, que ha sido masivo en Cuba. El gobierno revolucionario ha apostado nuevamente por la inteligencia colectiva y por la participación popular para definir el rumbo de las próximas décadas. Centros de trabajo, organizaciones de masas, instituciones y barrios se han llenado de constituyentes para debatir sobre el texto, que fue ampliamente divulgado por varios medios. Desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre han sido más de siete millones de cubanas y cubanos los que han debatido el texto propuesto por la Comisión Redactora, y se han realizado más de 600.000 propuestas, más de 500.000 modificaciones. Ahora saldrá un texto nuevo, que se someterá a referendum el 24 de febrero de 2019, para concluir esta nueva actualización de la Carta Magna cubana. Ya el método empleado y la dimensión alcanzada debería servir como ejemplo para procesos constituyentes o de consulta popular en otros países, y sobre todo debería sonrojar o hacer callar a muchas voces críticas sin la autoridad necesaria para hablar así de Cuba.

Pero también el contenido de los debates ha suscitado opiniones desde fuera de la isla. Algunos temas que han marcado la agenda mediática han sido la inclusión del término comunismo en la Constitución, la acumulación de riqueza, el papel del mercado y el papel del Estado en la economía del país, algunos elementos de organización político-admnistrativa, la definición de estado de derecho con justicia social para diferenciar del estado burgués, la limitación de mandatos, entre otros muchos aspectos. Por supuesto, la prensa internacional filtraba y sacaba sus propias conclusiones, en un ejercicio de ceguera o de ignorancia, bajo el prisma dominante, con la soberbia intención de ejercer la presión hacia su propio interés. Incluso se decía que Cuba abandona el comunismo, luego se decía que impedía el libre mercado, en fin, dando palos de ciego a la desesperada. Una vez más parece que el pueblo cubano dejará en ridículo a los especuladores, dentro y fuera de la isla, ejerciendo libremente su soberania cuando aprueben en referendum en febrero de 2019 la Nueva Constitución.

Uno los temas que más ha generado posicionamientos encontrados, dentro y fuera de Cuba, ha sido el artículo 68 del texto constitucional, sobre el matrimonio igualitario, junto a aquellos que protegen a la comunidad lgtbi. Fuera de la isla siguen habiendo desinformaciones sobre la política de Cuba hacia la comunidad lgtbi, haciendo valer la politica de los años 1970 como actuales, evidentemente con un perverso enfoque descontextaulizado, sin poner el valor los avances logrados por la Revolución, y el CENESEX en particular, en estos temas. Pero también en la isla han habido presiones de sectores religiosos conservadores para oponerse a este nuevo derecho garantizado. El articulo 68 establece el matrimonio como “la unión voluntaria consensuada entre dos personas con aptitud legal para ello”, y según expresó la Doctora Castro Espín, “es muestra del trabajo sostenido de la política de la Revolución”. De hecho en 1974 ya se planteó este mismo avances por Vilma Espín, al frente de la FMC, en los debates de las leyes laborales de la época. El CENESEX es una institución con más de 30 años de experiencia, heredera de la lucha por la igualdad que inició la Federación de Mujeres Cubanas, y que ha sabido trabajar pedagógica y científicamente la inclusión de este debate y ganar el consenso, superando las barreras y esquemas mentales anclados en el patriarcado. Se trata de adquirir un nuevo derecho, que perfecciona el socialismo cubano, al eliminar cualquier tipo de inequidad. Ademas, Cuba se convierte así en un ejemplo en la lucha feminista y contra el patriarcao para América Latina y el mundo, donde la violencia machista y homófoba sigue cobrando vidas, aupando a presidentes de gobiernos (Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU son algunos casos más recientes), legalizando formas de exclavitud y explotación (úteros de alquiler o prostitución), y perdiendo derechos conquistados. En definitiva, Cuba es un mal ejemplo para el Imperio y el modo de vida capitalista,también en la lucha contra la homofobia y las inequidades.

Y aquí es donde volvemos a encotrarnos con el manual del discurso dominante sobre Cuba, desde el exterior. Se trata de un manual que combina el silencio mediático, la tergiversación y descontextualización, maximizando errores, deficiencias o dificultades, ocultando avances y logros (incluso reconocidos internacionalmente por Naciones Unidas y otras instituciones) con el objetivo de condicionar una opinión pública potencialmente favorable hacia la isla, generando un halo de confusión y de pesimismo, cuando no para justificar agresiones a Cuba, apoyando a opciones contrarias al gobierno cubano, en un claro ejemplo de injerencia política.

Afortunadamente, gracias al trabajo, la coherencia y la persistencia de Cuba, la verdad se hace camino. Y un ejemplo es el apoyo internacional que recibe de gobiernos, de instituciones académicas y de pueblos organizados. Pero sigue siendo insifuciente. Desde la solidaridad con Cuba aspiramos a contribuir modestamente a romper el bloqueo mediático y a sumar apoyos desde el respeto y el debate sincero y constructivo.

¡Cuba va, Cuba vencerá!