Mienten: El nuevo proyecto de Constitución cubana no cierra la puerta al matrimonio gay. Por Iroel Sánchez

Con entusiasmo, pero faltando a la verdad, la maquinaria mediática echó campanas al vuelo: “Cuba cierra la puerta al matrimonio gay”.

Tomaban la historia por donde más le convenía pero no completa. Si bien es cierto que un tuit de la Asamblea Nacional cubana, recogiendo la intervención del Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, en nombre de la Comisión redactora al presentar los 760 cambios fruto de la consulta popular en que participaron casi 9 millones de personas, decía:

“La Comisión propone diferir el concepto del matrimonio, es decir, que salga del Proyecto de la Constitución, como forma de respetar todas las opiniones. El matrimonio es una institución social y jurídica. La ley definirá el resto de elementos.”

añadiendo que

“En el Código de Familia deberá establecerse quiénes pueden ser sujetos del matrimonio, se realizará en Consulta Popular y Referéndum, en un plazo de dos años a partir de una propuesta de disposición transitoria recogida en el propio proyecto.”

las versiones entusiastas omiten otro tuit que a mi juicio explicita que el nuevo proyecto de Constitución supera la definición conservadora de matrimonio y abre las puertas para que todas las personas sin discriminación alguna puedan construir una familia, independientemente de su orientación sexual:

“Se incorpora un Capítulo solo para la familia, donde se reconocen los vínculos jurídicos y de hecho, y el derecho de cada ciudadano de fundar una familia, sin distinción de su naturaleza.”

Lo cual coloca a la Constitución cubana en la vanguardia mundial, más cuando ningun país define el matrimonio en su carta magna.

La diputada Mariela Castro, reconocida luchadora por los derechos de la comunidad LGTBI, lo aclaró en su perfil de Facebook:

“Activistas y amigxs!!! En los últimos minutos han circulado informaciones acerca de la nueva formulación sobre el matrimonio contenida en el proyecto de Constitución que se acaba de presentar en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desafortunadamente el mensaje tuiteado por nuestro órgano legislativo mutiló la nueva propuesta y con un enfoque no apropiado lanzó al ruedo lo que muchas personas están interpretando como un retroceso. Con toda la responsabilidad debo aclararlo: la nueva fórmula sostiene la esencia del artículo anteriormente propuesto (68), pues borra el binarismo de género y heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976. La variación en la nueva propuesta estriba en las sustitución de “personas” por “cónyuges”, cuestión que mantiene la posibilidad de que todas las personas podamos acceder a la institución matrimonial. Además coloca como elemento novedoso las uniones de hecho, sin atarlas a género alguno; esta figura, a la larga y según las estadísticas, es la más usada en nuestra sociedad. No hay retroceso, la esencia del artículo 68 se mantiene, la lucha continúa, ahora démosle el SÍ a la Constitución y luego cerremos filas para lograr un Código de Familia tan avanzado como el nuevo texto constitucional. Cuba es nuestra, Cuba es de todos y todas. No hemos cedido ni cederemos a los chantajes fundamentalistas y retrógrados que se oponen políticamente al proyecto emancipador de la Revolucion Cubana.

Ahora queda por ver si la maquinaria mediática rectifica, deja a un lado su entusiasmo y dice la verdad.