Poco antes de efectuarse el VII Congreso del Partido y a casi un mes de la vsita de Barack Obama a Cuba, escribía yo que el Cuba debía enfrentar la estrategia estadounidense de utilizar los cuentapropistas como cabayo de Troya antisocialista reforzando las conexiones con el socialismo del sector privado de la economía, algo en lo que ha insistido en las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el Presidente Miguel Díaz Canel.



La estremecedora intervención de la diputada y gloria del deporte cubano Yipsi Moreno en la Asamblea Nacional porque me ha hecho recordar lo que vi hace poco en la ciudad de Bayamo en relación con ello. Dice Yipsi sobre las escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE):

“Después de haber recorrido todas las EIDE, donde más aprecié el sentido patriótico y del momento histórico que estamos viviendo fue en Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma (ubicada en Bayamo).

“En esta última no hay ni pista de atletismo y encontramos los mejores resultados de todas las visitadas.”

No a la EIDE pero yo también fui a esa ciudad recientemente y recorrerla para alguien procedente de La Habana resulta llamativo: Se puede caminar durante horas sin toparse con una esquina convertida en vertedero, ver una persona desfavorecida buscando en la basura o ejerciendo la mendicidad, ni a no pocos transeúntes portando la bandera estadounidense en su ropa. Prácticas difíciles de apreciar en la capital como comercios abiertos con posterioridad a las ocho de la noche o el uso de ciclovías son parte de la vida normal de los bayameses y para colmo, de paso frente a una escuela donde al parecer se organizaba algún acto pude escuchar que el audio transmitía a todo volumen no a un reguetonero de moda sino nada menos que la voz de Santiago Feliú (!!).



Invitado a un impartir una conferencia en un evento de gestión e innovación teconológica pude apreciar, como parte del programa, al menos tres experiencias que traducen en la práctica algunas de las estrategias expuestas en la reciente Asamblea Nacional para integrar el sector privado a la economía estatal.



En el evento expuso, en ingualdad con los ponentes procedentes de entidades estatales, una entidad privada prcedente de La Habana: Gemus, invitados a presentar ante los participantes su sistema de gestión Diriger, muy elogiado por los organizadores e implantado en cientos de instituciones estatales cubanas que son sus clientes. Según me explicó su representante, Gemus tiene 40 empleados e ingresó un millón de pesos anualmente.

Como parte del programa visitamos la Finca El Progreso, en Santa Rita, gestionada por un matrimonio como usufructuarios de 23 hectáreas y que son reconocidos por la Delegación del Ministerio Tecnología y Medio Ambiente en el territorio por sus buenas prácticas. Ellos empezaron criando 100 cerdos, hoy tienen 500 y construyen una nueva nave para llegar a 2000 con crédito del banco estatal. Tienen 5 trabajadores contratados permanentemente y otros de forma ocasional. Los permanentes ganan entre 800 y 900 pesos mensuales, ademças de un cerdo en cada una de las dos entregas anuales con un valor sobre 4000 pesos. La empresa estatal suministra el pienso y les compra la producción. Siembran otros productos como café, crían 100 ovejos y usan biogás para cocinar.