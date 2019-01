Te busco perfluyendo con el alma en los ojos. Por José Luis Fariñas

Debajo y arriba

No existe forma que la primavera no traicione.

Por eso ensayo con ciclones divididos

y siembro minucias, retardadas en polvo de cobre,

paseando con descuido —sin tus manos—,

por donde se hunden los ángeles

a golpe de sereno.Como en el sueño del guerrero,

te busco entre la bruma de la rarefacción,

en lo rojizo que no hiede;

te busco perfluyendo con el alma en los ojos

por entre apariciones y trozos de lana,

o en ese brillo tóxico que nos sale por la entrada

con su violenta calma de palmas.

Te busco entre mis flores, las mismas del viento,

en la cellisca y el pedernal,

perdiéndome a la velocidad del cuarzo,

repasando todos los peligros

y todas las fiebres del acantilado.