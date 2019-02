La nueva Guerra de los mundos y un video de Díaz-Canel en redes. Por Arleen Rodríguez Derivet

Pero no hay que ser expertos en realización audiovisual para advertir en qué consiste la manipulación en el caso del vídeo contra Díaz Canel. Voces sin cuerpo y cuerpos sin rostro que se mueven en la lógica dinámica de la visita de un Presidente, acompañado de ministros y prensa. Algarabía, movimientos ágiles de los que custodian el área cuando se marchan y…lo demás lo pone cualquiera. La idea de la protesta será inducida por el titular y el texto acompañante. Es puro fake news.

En otras circunstancias, acaso indignaría menos. Hoy se trata de una práctica criminal con el deliberado propósito de desorientar, confundir, predisponer a una población golpeada y aturdida aún por uno de los más inesperados y violentos golpes de la naturaleza.

Miserables, siente una la necesidad de decirle a quienes usan y abusan de las redes para intoxicar el ambiente. Pero siempre será más útil alistar las alarmas para los próximos inventos. De eso va la nueva Guerra de los Mundos que viraliza sus ataques con el generoso financiamiento de gobiernos sin escrúpulos, sin límites para el daño y la ofensa. ¿No acaban de inventarle un Presidente a Venezuela?