Venezuela. Por Teresa Melo

El odio no dialoga, amigos, amigas. El odio no busca paz, sólo destrucción. Dos veces he estado en Venezuela: dos veces dialogando con poemas, libros; dos veces conociendo de cerca sueños de muchos. La segunda vez estuve con una Brigada artística; una noche conocí a una pareja: él chavista apasionado, ella no. Nos miraba con suspicacia por sabernos cubanos, pero se fue involucrando en nuestro diálogo y al despedirnos me regaló un disco con música venezolana que he escuchado muchas veces. Me abrazó y me dijo: los cubanos no son como dicen. He pensado mucho en ella en estos días, en estos en que el odio no quiere dialogar. Porque yo lo que vi fue a gente como yo, construyendo para todos, queriendo construir para todos en paz. Y ahora la ignorancia, el irrespeto a todas las normas, el ansia de destrucción, la indiferencia de algunos y la ambición desmedida de otros, los mismos que quieren que Cuba no exista, amenazan con odio esos sueños. He aprendido que el odio sólo genera violencia. Defender a Venezuela es desterrar ese odio. Mañana puede alcanzar a esos mismos que hoy lanzan sus balas contra nuestros sueños. Por eso, además, para los que preguntan: Sí por la paz y sí por Cuba.