Mi “lavado de cerebro”. Por Teresa Melo

A algunos que conozco terminé bloqueandolos ayer. Lo único que demostraron con sus insultos y faltas de respeto, es que tengo razón cuando digo que el odio no dialoga, sólo entabla monólogos. Con respeto a la opinión ajena es que suelo escribir mis ideas, porque puedo, porque son las mías. Porque reconozco el derecho de cada quien a pensar del modo que quiera. Pero esos que insultan no quieren reconocer mi derecho, porque no pienso como ellos.

Sí. Tengo “lavado el cerebro”: o sea, limpio. Limpio de maldad. Mientras esos escribían argumentos sin argumentos, muchos niños entraron y salieron de mi casa con libros en las manos; algunos, lectores desde hace mucho en mi proyecto “Casa Cultural”; otros que iban por primera vez. Van a mi casa porque tengo el “cerebro lavado”, o sea, limpio. Un cerebro lavado que cree en la belleza de palabras escritas para unir; un cerebro lavado al que nadie le paga para pensar y para amar a su país. Y definitivamente a los que me insultan: no me lean, eliminenme y sobre todo, busquen lectores fuera de mi muro. Mis amigos y amigas también tienen “lavado el cerebro”, o sea, limpio.

(Del Facebook de la autora)