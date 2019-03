Sembrando para ti. Por Alberto Tosca

Sembrando para ti

Aunque yo viva sembrando para ti

tu no tienes que besarme mi raíz

aunque yo viva del néctar de tu olor

tu no tienes que obligarte a darme amor;

si la marea te lleva a naufragar

aquí estoy yo con mi vela a medio alzar

si la resaca te calla en arenal

no dudes yo te pueda desenterrar

ah lalala laralalalala ah lalalala.

Aunque yo viva soñando un manantial

para regar tu sonrisa forestal

al menos debes dejarme sostener

la estrella pura que da mi atardecer;

si la marea te lleva a naufragar

aquí estoy yo con mi vela a medio alzar

si la resaca te calla en arenal

no dudes yo te pueda desenterrar

ah lalala laralalalala ah lalalala.