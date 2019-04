“Cuba tendrá que adaptarse y eso significa permitir una economía más basada en el mercado”, dice alto funcionario de Trump sobre sanciones a la Isla y Venezuela

Lo siguientes es parte de una entrevista ““on background” realizada a dos funcionarios de alto nivel de la Administración de Trump, publicada en el sitio Cubatrade.org



“Para el presidente Trump, las estrellas se han alineado, y Venezuela es la herramienta que creemos puede proporcionar un cambio dentro de dos países que tienen una larga y complicada historia con los Estados Unidos. Tenemos el equipo en el lugar que todos los presidentes deberían querer, comprometidos con el objetivo y capaces de implementar una estrategia en lugar de solo hablar de implementar una estrategia. Primero, usar sanciones para eliminar a un líder ilegítimo que ha hecho un desastre en su país. Cualquiera que defienda lo que Maduro ha hecho a sus ciudadanos debe ser examinado. En segundo lugar, aunque no esperamos un cambio político inmediato en Cuba debido a nuestras sanciones directas a Venezuela y las sanciones directas e indirectas a Cuba, creemos que al menos un resultado serán cambios en la economía cubana debido a lo que la Administración de [Juan] Guaidó está haciendo con respecto a las exportaciones de petróleo a Cuba, y estamos ayudando al presidente interino Guaido a lograr su objetivo de no subsidiar más al régimen cubano. Cuba tendrá que adaptarse a la pérdida del 30% o más de sus importaciones de petróleo fuertemente subsidiadas, y eso significa permitir una economía más basada en el mercado. No les va a gustar, pero su capacidad para descarrilarlo se está moviendo muy rápido más allá de su control.”

Leer entrevista completa en inglés