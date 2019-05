Lo previsible y lo ignorado. Por Iroel Sánchez

Rechazo toda discriminación y toda violencia y creo es válido preguntarse si al suspender la conga dentro del programa de las jornadas contra la homofobia no se regaló una oportunidad a quienes quieren aumentar aún más el cerco contra Cuba, más cuando los organizadores de la tradicional marcha no dudarían en condenar gustosos el recrudecido bloqueo anticubano, a diferencia de quienes convcaron un evento que ocupó ese espacio abandonado por las instituciones proclamando no estar “contra nada”.

Era previsible que al suspenderse la ya habitual conga que durante los últimos años ha formado parte de las jornadas que bajo ese nombre y encabezadas por el Centro Nacional de Educación Sexual dirigido por Mariela Castro Espín tienen lugar cada mes de mayo en Cuba, el desacuerdo y los sanos deseos de realizar la marcha de una parte de quienes asistían tradicionalmente a esa actividad que no quedaron conformes con los débiles argumentos expuestos para no realizarla, intentaran ser aprovechados para lograr la convocatoria que la contrarrevolución cubana y sus patrocinadores del norte no tienen, dañar la autoridad que la propia Mariela y un grupo nutrido de colaboradores se han ganado con un duro trabajo de décadas, además de desacreditar las transformaciones positivas que han tenido lugar en la Isla en este terreno. Pero por eso mismo tampoco puedo dejar de preguntarme si se debe ignorar que el nuevo mártir que a raíz de esos acontecimientos los medios de comunicación internacionales colocan en primer plano, Ariel Ruíz Urquiola, recibió instrucciones en la embajada en La Habana del homófobo, violento, racista, misógino y xenófobo Donald Trump, como se puede ver en una lista publicada en su momento por el sitio Razones de Cuba.