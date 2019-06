“Soy un hombre feliz” Por Luis Antonio Torres Iríbar

Palabras del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar al visitar el Consejo Popular de Luyanó, una de las barriadas que resultó afectada por el tornado del pasado 27 de enero.

“Este es uno de los recorridos acostumbrados por nosotros, que es compartir con las personas, los trabajadores, y con la población, sobre cómo marcha la recuperación.

“Hemos dicho muchas veces que estamos al 92 %, pero justamente estamos en la parte más difícil, porque estamos definiendo los derrumbes totales y los parciales más complejos. Eso hace que el tiempo sea mayor que el empleado para resolver otros problemas.

“Estamos en un momento en que hay un grupo de lugares que es necesario demoler. Ese tema, en un lugar como Diez de Octubre, donde las edificaciones son muy antiguas, incluso la colindancia de una pared con la otra es la misma y no hay dos paredes, ni pasillos, nada, esto hace más complejo el tema de las demoliciones. Pero lo que he visto, es un gran espíritu de los constructores, por hacer, trabajar, dar solución y cumplir el compromiso contraído.

“Lo otro que hemos visto, es que el tiempo ha pasado y hay quienes, indiscutiblemente, el paso del tiempo los ha hecho sufrir un poco más. Lo bueno que tiene este proceso de recuperación, es que la inmensa mayoría de las familias están incorporadas a trabajar. El que menos usted se imagina, y piensa que es el constructor de la empresa, es el constructor de su propia casa. Eso da mucha satisfacción. Cuando la familia participa, la brigada constructora que tiene esa responsabilidad, le pone amor, corazón, le pone tiempo.

“Tengo que aprovechar una vez más para felicitar a nuestro pueblo, a las familias afectadas por esa comprensión, por ese respeto que muestran. Inclusive, para plantear los problemas que tienen son muy respetuosos. Lo único que nos queda decirle a los constructores es que los compromisos y la palabra empeñada, es orden. Nosotros tenemos que cumplir con lo que nos dijo el compañero Díaz Canel, nuestro presidente, y es que nadie quedará desamparado ni abandonado y todo el mundo tendrá una vivienda mucho más digna que la que tuvo”.

“No hemos encontrado un lugar donde nos digan que lo que tienen hoy es peor que lo que tenían antes. Todo el mundo agradece. Hay quienes están preocupados por el tiempo que llevan en casa de un familiar, o en un albergue. Eso genera determinada molestia, pero también genera confianza, porque todo el mundo está viendo que su casa es objeto de transformación, de construcción, de trabajo, para que antes de concluir septiembre cada cual tenga la sonrisa que he visto, cuando visitamos ahora las viviendas del deporte, que hoy se estaban concluyendo. Viviendas maravillosas, y personas contentísimas, mostrando ya su casita nueva, recuperada.

”Hoy me voy muy orgulloso, porque ha habido un reconocimiento del pueblo a un grupo de compañeros nuestros del Partido, del Gobierno y de Micons, por su gestión, por su vínculo permanente con la gente, por la manera y la sensibilidad con que atienden a las personas. Eso genera orgullo, me voy contento después de haber caminado dos horas y media, entrando a cuartos, casas, subiendo escaleras. Lo hicimos porque la gente nos dijo: ven a ver mi casa como está quedando, ven a ver lo que me falta. Soy un hombre feliz, y quiero nos sigan acompañando todos ustedes en esta batalla, por recuperar, por hacer de nuestra Habana un lugar más bello, y sobre todo, que todos los damnificados del tornado tengan una respuesta para su felicidad, que es la felicidad de la Patria”.

Con información de Tribuna de la Habana.