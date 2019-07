Cuba en la diana: ¿esclavitud y lucro?. Por José Manzaneda.

Un tercio de toda la colaboración médica mundial es desarrollada por Cuba (1) que, en 2018, tenía 36 mil cooperantes en 67 países, principalmente de América Latina, África y Asia (2). Toda una epopeya de solidaridad… silenciada.

O manipulada. Por ejemplo, por un medio que hace bandera de la “pluralidad”: la BBC. En su web en español, publicaba recientemente tres trabajos sobre el tema. Dos de ellos daban voz a cinco cooperantes médicos que habían abandonado las misiones cubanas en Venezuela (3) y Brasil (4), con la “esperanza” de que Donald Trump reabra pronto el Cuban Medical Proffesional Parole (5), un programa -eliminado por Obama (6)- que durante años dio asilo y entrada a EEUU a miembros de las brigadas médicas cubanas. Un tercer trabajo de BBC era la entrevista a un médico –uno- que sí se manifestaba orgulloso de la cooperación cubana (7).

Es decir, BBC daba espacio privilegiado a una ínfima minoría, guiada por motivaciones de mejora económica personal, mediante cinco testimonios; mientras, la inmensa mayoría de profesionales que siguen en los programas de cooperación era representada por una sola persona.

No hemos leído en BBC –ni en medios que no sean cubanos- que la ONG canadiense “Help Fight Ebola” acaba de otorgar a Cuba el premio “Amigos de la Humanidad en África” (“Friends of Africa Hu­manity Award”), por su labor frente al ébola en dicho continente (8).

Pero sí leemos que las misiones médicas son “programas lucrativos” (9) para el gobierno cubano o un “salvavidas económico para el régimen” de La Habana (10).

Exactamente lo que ha argumentado el gobierno de EEUU para incluir a Cuba en su reciente Informe sobre Trata de Personas, en el que asegura que su personal cooperante sufre “trabajo forzado” (11) -incluso “esclavitud” (12)- a manos del gobierno.

Pero expliquemos lo que ni Donald Trump, ni BBC ni otros medios corporativos mencionan. De la mayoría de los 67 países donde aporta asistencia médica, Cuba no recibe un centavo (13). Solo en 27 el gobierno local realiza algún pago por dichos servicios. ¿Y a qué se destina ese fondo? Una parte, a sostener las propias misiones, otra a mejorar los ingresos del personal sanitario y sus familias, y una tercera a financiar todo el sistema de salud pública de Cuba. Ni un dólar tiene otro destino.

Tampoco leeremos que, en 2017, la Relatora Especial de la ONU sobre Trata de Personas Maria Grazia Giammarinaro, felicitó a Cuba por sus “buenas prácticas” y la “voluntad política del Estado para combatir la trata de personas”, con “un fuerte enfoque de prevención” (14). Por el contrario, EEUU es uno de los países con mayores problemas de trata de niños, niñas y mujeres, sobre todo migrantes (15).

Lo grave no es que un gobierno dirigido por magnates y militaristas lunáticos trate de ensuciar la cooperación médica cubana. Lo imperdonable es que medios de gran alcance colaboren con sus mentiras y oculten a la opinión pública un ejemplo admirable de solidaridad como el de que representan miles de profesionales médicos de Cuba en todo por el mundo.

