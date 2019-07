¿Medios sociales, plataforma digital, sitio de redes sociales, o red social? ¿No es todo lo mismo? Por Raquel Recuero

Respuesta corta: No, no lo es. De hecho, estos conceptos representan cosas muy diferentes. En sentido común, hoy en día, la gente habla de “red social” como sinónimo de Facebook, Twitter, WhatsApp o cualquiera de estas herramientas, es decir, algo nuevo, que surgió después de las plataformas que permiten la interconexión y la comunicación entre personas e instituciones ¿Pero es así? Recientemente tuve una discusión con otros investigadores y comencé a dibujar algunas reflexiones que son diferentes de lo que ya he dicho en otras ocasiones. Lo que voy a presentar aquí es otra discusión inacabada, debido a la necesidad de “actualizar” algunas cosas que he escrito durante mucho tiempo (incluido mi libro sobre redes sociales en Internet).



La red social no nace con internet.

En realidad, la noción de redes sociales, como ya mencioné en algunos de mis libros, se refiere históricamente al enfoque estructural del estudio de los grupos sociales. El concepto, que tiene sus raíces en la sociología de hace casi un siglo, principalmente a través del trabajo de Jakob Moreno, aún en la década de 1930, que recopiló y analizó sistemáticamente las interacciones sociales de los estudiantes, es una de las bases principales de lo que él llamó sociometría. Básicamente, la red social significaba la visión de un grupo social a través de sus relaciones, considerando el grafo (estructura de la red) como un constructo para ello.

Otros autores, después de Moreno, también se apropiaron del concepto para sus estudios y establecieron otras bases para lo que luego se convirtió en el Análisis de redes sociales. En esta historia, hay personajes muy importantes, que traerán diferentes contribuciones. Algunos autores, como Talcott Parsons, han aportado contribuciones sin necesariamente unirse a la perspectiva. Otros, como Harrison White, son personas de gran influencia en el desarrollo de dichos estudios en la década de 1960, con importantes contribuciones a la comprensión de la sociedad como una red y a las nociones de agencia, control e identidad en esas redes. Y otros, como Barry Wellman, son grandes desarrolladores teóricos de esa perspectiva, que lanzan nuevos conceptos (como el individualismo en red, donde analiza la idea del “individualismo en red“, un cambio entre las conexiones locales de grupos a conexiones por interés de los individuos en el ciberespacio, que para mí es casi profético de nuestro tiempo, y la glocalización, donde analiza las características locales y globales de las nuevas comunidades. Pero fue solo en la década de 1990 que se produjo un cambio radical: con el surgimiento de los medios digitales y la transformación de las interacciones sociales en datos, nuevas formas de estudiar estos grupos sociales, especialmente de una manera más masiva (el análisis de las redes sociales se realizó como un trabajo de recopilación de datos más “ansioso” hasta entonces). Este nuevo enfoque, mucho más interdisciplinario, será inaugurado por autores como Barabási y Christakis, entre otros, y en particular, también originarán otras nuevas “subáreas” de estudio en áreas que tradicionalmente no estudiaban datos sociales (como Ciencias Sociales Computacionales, porejemplo). Entonces, cuando hablamos de “red social”, debemos dar crédito a toda una larga historia y tradición de estudios que tienen décadas de trabajo. Y en esta perspectiva, la red está formada por personas e instituciones materiales, y se centra en las relaciones entre estos diferentes actores.