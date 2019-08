Willy Toledo en La pupila asombrada (+ video). Por Soledad Cruz Guerra

La pupila asombrada sigue llenando vacíos, haciendo memoria, visibilizando lo que debía ser presencia más frecuente en nuestros programas radiales y televisivos, en nuestras incursiones por la red de redes. Su más reciente propuesta nos ha permitido conocer más de cerca a Willy Toledo y su vía crucis por defender sus ideas a favor de verdades no convenientes para un país como España que presume de democracia, derechos humanos, libertad de expresión. De cuántos y cuántas defensores de las verdades a favor de los más con menos derechos, con menos presencia en los grandes medios, deberíamos saber así, en el plano individual, en tanto seres pensantes, valientes y sufrientes, de cuántos artistas que se rebelan frente a los desastres de sus sociedades deberíamos tener noticias que no tenemos y necesitamos, para que “los ingenuos” y los malintencionados se enteren de lo que no ven o lo que quieren manipular. Qué bueno que La pupila asombrada se encarga de ponernos al día de tantos temas y problemas allende los mares. Gracias.